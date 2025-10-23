Само в "Труд news": Eвакуираха служители и посетители на столичен мол

Преди броени минути служители и посетители на столичния Парк Център бяха евакуирани от територията на мола, предаде репортер на "Труд news".

Засега не е ясна причината за незабавното извеждане на хората. Липсва и официална информация от МВР.

Парк Център е най-старият мол в София, той се намира срещу хотел "Хемус", на ъгъла на булевардите „Черни връх“ и „Арсеналски“ в район „Триадица“.

Открит е още в далечната 2006 г. с името City Center Sofia. То бе сменено с появата на нови собственици, които обаче запазиха концепцията му на ритейл парк.

Очаквайте подробности!