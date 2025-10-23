Столичното 93-о СОУ се напука, в близост се строи метро

Родители на ученици от 93-о училище в столичния район „Слатина” сигнализираха за образували се големи пукнатини по стените, тавана и пода на учебното заведение.

Според тях причина за зеещите пукнатини е строежът на метрото на метри от училището по улица "Гео Милев". Притесненията на майките и бащите са свързани с това, че процепите се увеличават и сградата може да се превърне в опасна за децата им.

„Разбрах за пукнатините от уведомлението на директорката. Тя информира всички родители за това какво е предприела. Натъкнах се на паспорт на сградата, който е извършен с възложител Столична община от 2014 г. В него пише, че състоянието на сградата не удовлетворява изискванията по отношение на безопасна експлоатация, хигиена, здраве и живота на обитаващите”, сподели майка на едно от децата, учещо в училището.

От „Метрополитен“ също излязоха с позиция относно казуса. Оттам заявяват, че на всички сгради в района на строежа на метрото, са поставени геодезически маркери (репери) за следене на деформацията.

„По повод на получени сигнали от родители на деца, учащи в 93-то СУ „Александър Теодоров–Балан“, бихме искали да дадем следните разяснения за строителството на участъка на метрото. Още преди започване на строителните работи, на всички сгради, попадащи в обхвата на трасето, включително на 93-то СОУ, са поставени геодезически маркери (репери) за следене на деформацията. Наблюденията са постоянни и се извършват за целия период на строителство, като до настоящия момент никъде не са констатирани отклонения от първоначалните показания. Преди започване на изкопни дейности на метростанциите в участъка е изпълнена външна укрепваща конструкция, която да осигури стабилността на земния масив при изкопните работи”, се казва още в позицията.

Георги Илиев, кмет на столичния район "Слатина", също посети училището и коментира случая.

"Инженерите от район Слатина съвместно със Столична община и Метрополитен следят внимателно сградата на 93 СУ „Александър Теодоров - Балан“ с работеща дилатационна фуга. Правят се регулярни огледи - ежеседмични, защото сигурността на децата ни е най-важна, като последният беше в петък", заяви той.

"2 екипа от УАСГ направиха огледи на място. Първоначалните им заключения са, че няма опасност за конструкцията на сградата на училището. Предстои в максимално кратки срокове да се извърши конструктивно обследване, с което да се установи състоянието на сградата и да се дадат предписания, при необходимост. До края на месеца се очакват препоръките на експертите. Наблюдаваме сградата на училището, за да гарантираме сигурността и безопасността на децата, които са ни най-важни. Работим в партньорство и с другите институции", увери Илиев.

