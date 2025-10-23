Христо Монов: Подкрепям идеята на бащата на Сияна да се учреди институт на съдебните експерти

Подкрепям идеята на г-н Николай Попов да се учреди Национален институт на съдебните експерти. Той ще осигурява тяхното специално обучение, супервизия от професионалната гилдия и качество на дейността.

Това заяви психологът от Стратегически институт за национални политики и идеи (СИНПИ) Христо Монов, който взе участие в пресконференция на бащата на Сияна. На събитието участваха и автоексперти.

"Труд news" припомня, че Христо Монов е психолог, общественик и бивш депутат, който стана широко известен след трагичната смърт на сина си - Андрей Монов.

След смъртта на детето си Монов се превърна в гласовит критик на съдебната система, особено след предсрочното освобождаване на осъдения за убийството - австралиецът Джок Полфийман.

Полфрийман уби с нож 20-годишния тогава Андрей Монов след сбиване пред дискотека. Австралиецът получи 20 години затвор, но не излежа присъдата си, а предсрочното му освобождаване породи недоволство и напрежение в обществото.

През 2019 г. Монов нарече решението на съда "нравствен позор". Редица НПО пък застанаха на страната на Полфрийман, бранейки го, че вече се е променил и осъзнал вината си.

Днес Монов застана рамо до рамо с почернения баща на Сияна в идеята да се създаде звено на съдебните експерти. "Това е особено важно при нерегулирани професии, които нямат единни обективни инструменти за извършване на експертиза", каза той.

„Подобен Институт едва ли ще е в тежест на бюджета на страната и на Министерството на правосъдието“, счита психологът.

На пресконференцията бе поставен и въпросът за качеството на съдебните експерти и изготвяните от тях експертизи. „Въз основа на експертизите съдът формира мнението си и постановява присъдата. Ето защо те са неотменна част от една от най-важните характеристики на човешкото общество – справедливостта“, убеден е Христо Монов.