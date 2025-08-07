Сив старт на Гьокереш в Арсенал

Виктор Гьокереш беше посрещнат като герой на стадион „Емирейтс“, но първата му изява с фланелката на Арсенал беше доста сива. Шведският национал, който дойде от Спортинг, започна като титуляр при загубата с 2:3 от Виляреал в контрола. Голмайсторът докосна само 14 пъти топката. Имаше два удара – един спасен и един блокиран. Гьокерес получи легендарния №14, с който Тиери Анри омагьосваше Висшата лига като нападател на Арсенал.

„Виктор тренира с нас само седмица – защити го треньорът Микел Артета. - Вече видях неща, които очаквам от него. За Гьокереш беше много важно да е титуляр и да почувства атмосферата в отбора.“

Гьокереш е единственият чист централен нападател в Арсенал. Зад него и по крилата ще играят Кай Хаверц, Букайо Сака и капитанът Мартин Йодегар.

Първият мач на Арсенал за новия сезон ще е дерби срещу Манчестър Юнайтед.