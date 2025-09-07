"Син" разгром! Левски вкара 7 на ЦСКА при юношите

Юношите на Левски до 16 години разгромиха със 7:0 на стадион „Георги Аспарухов“ връстниците си от ЦСКА в среща от 5-ия кръг на Елитната група в тази възраст.

Кристиан Шиячки откри за „сините“ в 18-та минута след подаване на Александър Николов. Две минути по-късно Денислав Костов удвои резултата след асистенция на Васил Киров. В 23-та минута преднината на Левски стана класическа – Киров подаде на Николов, който не сбърка пред вратата на гостите. До края на първото полувреме резултатът стигна до 5:0 – Денислав Костов в 32-та и Красен Крумов в 42-та се възползваха от подавания на Васил Киров. В 55-та минута Киров добави и гол към трите си асистенции, а Костов оформи своя хеттрик в 60-та минута след подаване на Мартин Реджебов.

Воденият от треньора Димитър Андонов отбор дели първото място с Лудогорец с пълен актив от 15 точки след първите пет кръга на надпреварата.

„Левски“ U16: 1. Александър Митев, 2. Александър Иванов, 3. Мартин Реджебов, 4. Кирило Бачурин (76 – 14. Адриян Миланов), 5. Мариян Славчев (к), 6. Йоан Немчев (70 – 18. Янис Александров), 7. Александър Николов (70 – 13. Мартин Грозданов), 8. Денислав Костов (85 – 19. Олег Малафей), 9. Красен Крумов (76 – 16. Румен Борисов), 10. Васил Киров, 11. Кристиан Шиячки.