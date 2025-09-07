И Грузия ни показа реалността

Грузия е поредният отбор, зашлевил болезнено националния тим на България след 3:0 в Тбилиси в световна квалификация за Мондиал 2026. Тимът на Илиан Илиев допусна ново поражение в групата на смъртта, след като дни по-рано отстъпи със същия резултат на европейския шампион Испания в София.

Сега ситуацията бе малко по-различна, но…само до 30-ата минута. Тогава мегазвездата на домакините Хвича Кварацхелия се възползва от групова грешка на гостите – Владимир Николов върна към Николай Минков, който не успя да си спре топката, тя попадна в играча на ПСЖ, който проби и стреля, а ударът му не бе силен, но мина под плонжа на Светослав Вуцов. До този момент България стоеше равностойно и оставяше добро впечатление. След попадението всичко се промени. Марин Петков с глава пропиля най-чистата възможност за България, след като още в началото на двубоя стреля от няколко метра право в ръцете на Гиорги Мамардашвили.

Точно преди почивката вкара и Зурико Давиташвили, получил перфектен пас от Жорж Микаутадзе, успял да го изведе зад отбраната на българите.

На почивката Илиан Илиев замени получилия жълт картон Андриан Краев с оставения на резервната скамейка Илия Груев. В игра се появи и Фабиан Нюрнбергер, но генерално нищо не се промени. Грузия вкара и трети път, след като Вуцов не се намеси убедително, а отблизо Микаутадзе го прехвърли технично.

Така в последните си три мача България инкасира общо 10 попадения и не успя да отбележи нито в едно, след като през юни отстъпихме с 0:4 от Гърция в приятелски мач, довел до глоби на националите. Слабото представяне поставя под въпрос бъдещето на селекционера Илиан Илиев.

През октомври срещаме Турция на националния стадион "Васил Левски", след което гостуваме на Испания във Валядолид.