След смъртта на Филип, убит от пиян на пешеходна: Сложиха кукли на ул. "Гурко"

Две кукли с размерите на момиче и момче бяха поставени край пешеходната пътека на ул. "Гурко" в София - лобното място на 15-годишния Филип Арсов, който преди две години бе пометен с висока скорост от пиян шофьор.

Не е ясно по чия инициатива са монтирани прототипите на ученици, които се канят да пресичат, но освен в памет на покойния ученик те имат за цел и да предупреждават водачите да бъдат внимателни, когато приближават пътната зебра. Снимките бяха публикувани в групата "Забелязано в София" от Петя Петкова.

"Днес беше 18-тото поред съдебно заседание за смъртта на Филип. Следващото обаче ще е от съществено значение за хода на делото", заяви пред "Труд news" Нинелла Върбанова от сдружение "Ангели на пътя".

На 2 септември 2023 година Филип Арсов бе блъснат от пиян шофьор с висока скорост именно на тази пешеходна пътека. Дрегерът на водача Петър Тодоров отчете над 2 промила в кръвта, а експертизи доказаха, че е карал с 88 км/ч. при разрешени 30 в населено място.

Две години след смъртта на момчето Тодоров все още няма присъда.

След катастрофата той беше задържан, но през февруари 2024 година бе пуснат под домашен арест, като съдебното решение предизвика сериозно обществено недоволство и дори протести.

Снимки: Петя Петкова / Facebook - Забелязано в София