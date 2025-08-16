Кръсте Мисирков не е гений, а национален предател

Според някои мои приятели, Кръсте Мисирков бил гений, защото осъзнал, че геополитическата конюнктура нямало да позволи Македония да се обедини с България и затова лансирал македонизма.

Всъщност, твърдението за геополитическата конюнктура не е вярно. България е получавала предложения от Велики сили. Българската грешка е, че военните са определяли външната политика.

А и защо на всяка цена е трябвало да се бърза с обединението на Македония с България? Българската екзархия е била много по-права, като е залагала на еволюционния път, основаващ се на непрекъснатия ръст на българското културно-просветно дело в Македония!

Но Кръсте Мисирков не е гений, а национален предател, защото неговата идея не спасява трансформираната българщина. Практиката показва, че македонистка Македония дори само от демографска гледна точка е обречена, не може да съществува дълго в такъв вид. На запад възниква геополитическа консолидация на 6-7 милиона албанци, на които 1 милион македонци не могат да устоят. Решението е да се търси постигането на геополитически баланс по балканския хоризонтал чрез консолидиране в източната му част, консолидиране между България и по-голямата част от Северна Македония. Това не е антиалбанска идея, а създаване на нова перспектива за Централните Балкани и тяхното трайно омиротворяване.

Това пречи на сърбите и именно затова те създават и развиват македонизма като преходен етап за откъсване на македонските българи от българщината и постепенното им сърбизиране, но подобен тесен сърбомански клин на юг не може да издържи дълго, той е обречен.

Точно това се случва днес. Сърбия обявява Северна Македония за изконна сръбска земя и съвсем естествено никой от псевдополитическите фактори в Скопие не реагира, нито от "позицията", нито от "опозицията", които са двете страни на един и същи сръбски медал. Но в същото време с всеки изминал ден Северна Македония се трансформира необратимо!

Иван Михайлов е прозрял предателството на Кръсте Мисирков, стипендиант на сръбското шовинистично дружество "Свети Сава", записан в списъците му под името Кръста Петкович.

Ето заглавната страница на брошурата на Иван Михайлов за неуравновесения Мисирков, издадена през 1969 г.