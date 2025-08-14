Томанов отговаря за всички трансфери в ЦСКА (обобщено)

Методи Томанов отговаря лично за всички трансфери. Новият спортен директор Бойко Величков и изпълнителният шеф за първи път назоваха по име собственика на клуба Валтер Папазки. Двамата началници признаха за много допуснати грешки в в ЦСКА през последната година и половина.

Огромно доказателство за това е селекционната политика. По предложение на Величков във втория отбор са пратени Аарон Исека, Джейсън Локило и Мика Пинто. Преди седмица там отиде и Зюмюр Бютючи по волята на треньора Душан Керкез. Все още не е ясна съдбата на Лумбард Делова, който иска да си ходи. Вече при „червените“ не са Лиъм Купър и Иван Дюлгеров, продаден е Годуин Куялипу. Така селекцията, направена при предишния треньор Александър Томаш е толкова ужасяваща, колкото и резултатите на ЦСКА през миналия сезон.

„Ще съм в клуба, докато господин Папазки реши, че съм полезен – отсече Златков по повод исканата му от фенове оставка. - Грешно е треньори и водещи футболисти да бъдат сменяни често. Главният скаут Методи Томанов отговаря за трансферите. От селекцията през миналата година имаме оставали трима футболисти и половина – Ето'о, Тасев и Илиев. Половинката е Делова. Ние не искаме да го продаваме, но той има откупна клауза. Над 23-а футболисти са си тръгнали от миналото лято досега. Липса стабилност. Купър си тръгна достойно и при справедливи условия. Аз попаднах в ситуация със сменен треньорски щаб, дойде нов треньор с неустойка и на база на външния натиск аз трябва да се огъна. Няма да го правя! За спортно-техническите въпроси отговаря спортният директор. Няма нужната стабилност в отбора.“

От ролята си на нов спортен директор Величков каза: „Основата ЦСКА да осъществи мечтите си е на лице. В момента капаните са десетки, да не кажа и повече. Идеята е ясна – ЦСКА е загубил първенството, но трябва да се бори. Трябва да изчистим къщичката си. Главното предложение към мен дойде от господин Папазки – с ясни идеи, правомощия и визия. Говорим всекидневно. Ще отговарям за всички въпроси, но няма да имам последната дума. Участвам с предложения, оценка. Скаутското звено казва кои футболисти да се привлекат. Аз изпратих трима във втория отбор пред главния скаут, а треньорът одобри. Има достатъчно състезатели, които да играят срещу Арда.“

При представянето на Величков не стана дума дали Душан Керкез е безспорният избор на ЦСКА като треньор. Босненецът няма победа в четири поредни мача, в които спечели две точки. А при създалата се обстановка с отстранени футболисти ситуацията му става все по-трудна.