Тръмп заяви, че би било „страхотно“ във Ватикана да се проведат преговори между Русия и Украйна

Още по темата: Тръмп след края на разговора с Путин: Русия и Украйна незабавно ще започнат преговори за прекратяване на огъня 19.05.2025 20:45

Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че „би било страхотно“ Русия и Украйна да проведат преговори за примирие във Ватикана, като според него това би добавило допълнително значение на процеса, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Тръмп, описвайки по-ранния си телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, заяви, че го е попитал: „Кога ще прекратим това, Владимире?“.

Говорейки пред репортери в Овалния кабинет, той заяви, че в процеса има „замесено много голямо его“.

„Но смятам, че нещо ще се случи. Ако ли не, ще се отдалеча и те ще трябва да продължат (сами). Това е европейска ситуация, която трябва да остане европейска“, допълни американският президент.