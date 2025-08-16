Тръмп пред Ханити: Най-важното е да имаме мир чрез сила

След срещата с руския президент Владимир Путин в Аляска, Доналд Тръмп даде ексклузивно интервю пред Шон Ханити от Фокс Нюз. Предлагаме ви превод на интервюто:

Добре дошли в „Hannity“. Тази вечер отново излъчваме от военната база „Джойнт Бейс Елмендорф–Ричардсън“ тук, в красивия Анкъридж, Аляска. Историческата среща между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин вече официално е факт.

Но преди да се стигне до нея, Владимир Путин имаше възможност да се запознае отблизо със силата, сложността и мощта на американската армия – чрез едно невероятно, перфектно навреме въздушно шоу. В него участваха бомбардировач B-2 „стелт“ и четири изтребителя F-35 „стелт“.

След тази голяма демонстрация на сила, двамата лидери проведоха разговор за приблизително три часа. Какво стана? Как протече срещата? Какво следва за Русия и Украйна? Сега, за първото си интервю след срещата – тук е президентът на нашата велика страна.

Ханити: Г-н Президент, как сте? Благодаря Ви много. Радваме се, че сте тук.

Тръмп: Благодаря, Шон.

Ханити: Вие казахте преди да започнем: „Ще ми трябват около две минути, за да разбера.“ Наблюдавах много внимателно, когато се срещнахте на червения килим, след като кацнаха самолетите ви. Какво впечатление получихте в тези първи две минути?

Тръмп: Е, знаете, винаги съм имал добри отношения с президента Путин. Щяхме да направим велики неща заедно. Страната им е невероятна – с редки метали, нефт, газ, всичко. Това е най-голямата страна в света по площ – с 11 часови зони. Щяхме да постигнем много, но за съжаление се случи „Русия, Русия, Русия“ – измамата, която ни попречи. Ако не беше тя, щяхме да свършим чудесни неща. Това беше една от най-големите измами, заедно с изборите, които бяха откраднати през 2020 година.

Въпреки това, днес имахме една много, много добра среща. Постигнахме съгласие по доста въпроси. Аз искам да сложа край на смъртта и страданието на хората в Украйна. Загиват по 5–7 хиляди души всяка седмица – много руснаци, много украинци. Умират и невинни хора, когато се бомбардират градове и фабрики. Ако можем да спрем това, това ще е велико. Бях щастлив да чуя как той каза: „Ако Тръмп беше президент, тази война никога нямаше да започне.“

Ханити: Това беше и моят следващ въпрос. Той каза на съвместната пресконференция, че ако Вие бяхте президент, тази война нямаше да се случи. Обсъдихте ли причините защо?

Тръмп: Да, говорихме за това, но вече няма значение. Истината е, че тази война никога не трябваше да започне. Много войни никога не трябваше да започват. Байдън беше ужасен президент и той позволи това да стане. Резултатът е смъртта на милиони хора. Всички казват, че това е най-лошото нещо след Втората световна война.

Днес обсъдихме много неща. Говорихме за Украйна, за НАТО, за отношенията с европейските държави. Но докато няма подписано споразумение – няма сделка. Постигнахме сериозен напредък, но предстои още работа.

Ханити: Вие на пресконференцията споменахте, че има един голям въпрос, по който не сте съгласни. Можете ли да кажете кой е?

Тръмп: Не, бих предпочел да не казвам сега. Може някой ден да стане публично известно, но засега не искам. Първо трябва да видим дали ще постигнем споразумение. А и Украйна трябва да е съгласна – президентът Зеленски трябва да е съгласен. Това е ужасна война и искаме да я спрем. Ако стане, това ще е велико постижение за всички. Ще бъдат спасени хиляди животи всяка седмица.

Ханити: Г-н Президент, Вие винаги казвате, че за да имаме мир, трябва да имаме сила. Колко важна е ролята на това въздушно шоу днес – с бомбардировачите и F-35, които демонстрирахте пред президента Путин?

Тръмп: Мисля, че това беше много важно. Това беше добра демонстрация на сила. Това са невероятни самолети, невероятна техника. Но по-важно е, че хората, които я управляват – пилотите, военните – те са наистина страхотни.

Ханити: Ако трябва да оцените срещата днес – каква е вашата оценка от 1 до 10?

Тръмп: Давам ѝ 10. Не защото подписахме споразумение – нямаме такова още. Но като начало, като разбиране между нас двамата – това беше 10. Разбираме се добре. И това е важно, когато става дума за ядрени сили. Никой не иска да споменава думата „ядрено“, но това е реалност. Ако се стигне до използване, това ще е краят на света.

Ханити: Като споменахте ядреното оръжие – Вие го казахте ясно днес. Никой не иска дори да изговаря тази дума. Но ако някога се стигне до използване на ядрено оръжие – това е краят на света такъв, какъвто го познаваме.

Тръмп: Точно така. Това ще е краят на света. И затова трябва да сме умни. Затова казвам, че това е най-важното – да имаме мир чрез сила. Ако си силен, ако имаш тази сила, хората уважават това. Ако си слаб – като Джо Байдън – хората не те уважават. Те дори не могат да повярват, че е президент.

Ханити: Виждате ли шанс за пробив в преговорите за Украйна? Има ли реална възможност?

Тръмп: Да, виждам шанс. Мисля, че има вероятност, но ще бъде трудно. Ще бъде много, много трудно. Но знам едно – ако аз бях президент, това никога нямаше да започне. Путин нямаше да влезе в Украйна. Байдън е слаб и корумпиран. Той не разбира какво прави. А това е, може би, най-опасното време в историята на нашия свят, защото имаме ядрено оръжие, имаме много нестабилни лидери. Това е най-опасното време.

Ханити: Споменахте Зеленски. Как ще го убедите? Той трябва да даде съгласие. Вие казахте: „Без него няма сделка.“

Тръмп: Точно така. И ще бъде много трудно. Няма да е лесно. Защото, знаете ли, Украйна също губи много. Стотици хиляди са мъртви. Никой не говори за точните числа, но те са огромни. Те губят толкова много млади хора. Русия също губи страшно много. Това е ужасно. И двамата губят. А Европа не прави достатъчно, за да помогне. Те просто се възползват от нас.

Ханити: Днес президентът Путин каза на пресконференцията, че САЩ трябва да поемат водеща роля в това. Съгласен ли сте с него?

Тръмп: Да, защото ние сме лидерите. Ние сме тези, които могат да постигнат сделка. Европа няма да успее. Те са слаби. Германия, Франция – те не могат. Те се нуждаят от енергия, нуждаят се от Русия. Единствено САЩ могат да свършат работата.

Ханити: Звучи така, сякаш виждате възможност за мир.

Тръмп: Виждам я. Виждам я. Но трябва да действаме бързо. Всеки ден, всяка седмица хиляди умират. Ние не можем да си позволим да чакаме години. Това трябва да стане бързо.

Ханити: Позволете ми да Ви върна малко назад. Споменахте, че има една голяма точка на несъгласие. Разбираемо е, че не искате да я споделите още. Но какво ще стане, ако тя се окаже непреодолима пречка?

Тръмп: Ще видим. Може би няма да постигнем сделка. Но смятам, че има начин. Винаги има начин, ако имате силни лидери. И аз мисля, че и той иска да спре това. Той го каза. Казва, че ако аз бях президент, нямаше да се случи. И аз му вярвам, защото го познавам.

Ханити: Нека преминем към Китай. Президентът Путин има все по-близки отношения със Си Дзинпин. Обсъдихте ли Китай по време на срещата?

Тръмп: Да, говорихме за Китай. Аз съм твърд към Китай. Те ни ограбиха в търговията – милиарди и милиарди долари всяка година. При мен те започнаха да плащат мита. Това никога не се беше случвало преди. Сега пак ограбват страната ни, защото Байдън е слаб и не прави нищо.

Но да, Путин има отношения с Китай, както и други държави. В крайна сметка всички те уважават Съединените щати, когато имаме силно лидерство. При Байдън няма такова.

Ханити: Той изглеждаше доста впечатлен от въздушното шоу, което видяхме днес. B-2, F-35… Колко важно беше това послание?

Тръмп: Беше много важно. Това са невероятни машини. Но по-важното е, че показахме, че имаме способността. Имаме технологията, имаме силата. И пак казвам – хората, които управляват тази техника, са феноменални. Това е истинската сила на Америка.

Ханити: Европейските ни съюзници в НАТО – Вие често сте казвали, че те не плащат достатъчно. Смятате ли, че сега най-сетне са осъзнали заплахата и правят повече?

Тръмп: Те никога не правят достатъчно. Никога. При мен започнаха да плащат – над 400 милиарда долара повече в НАТО благодарение на мен. Но сега отново намаляват. Те искат САЩ да плаща всичко. Не е справедливо. Не можем да бъдем „световната полиция“.

Ханити: Днес, след тричасовите разговори, как бихте описали отношенията си с Путин?

Тръмп: Бих казал – много добри. Разбираме се. Имаме добър личен контакт. И това е важно. Не казвам, че сме съгласни по всичко – защото не сме. Но мисля, че има уважение. А когато има уважение между двама лидери на ядрени сили – това е много важно.

Ханити: Мислите ли, че той е искрен, когато казва, че иска да спре войната?

Тръмп: Мисля, че да. Защото и неговата страна страда. Много руснаци умират. Много семейства губят близки. Икономиката им също страда. Така че да, вярвам, че той иска да намерим решение.

Ханити: Значи виждате реална възможност за споразумение?

Тръмп: Виждам възможност. Няма гаранции. Може и да не стане. Но ако някой може да го постигне – това са Съединените щати, и аз съм човекът, който може да го направи.

Ханити: Г-н Президент, нека погледнем към вътрешната сцена. Байдън – той изглежда слаб, дори съюзниците му го критикуват. Каква е Вашата оценка за него след всичко, което се случи в Украйна и по света?

Тръмп: Той е най-лошият президент в историята на страната ни. Абсолютно. Вижте икономиката – инфлация, цените на енергията, хаос по границата. Вижте как позволи на Путин да влезе в Украйна. Това никога нямаше да се случи при мен. Никога. Светът не го уважава. Те не могат да повярват, че той е президент.

Ханити: Какво ще стане, ако спечелите изборите през ноември? Какво ще е първото Ви действие като президент?

Тръмп: Първо – ще възстановим силата на Америка. Ще сложим край на войната в Украйна. Това може да стане много бързо – седмици, а не години. Второ – ще възстановим икономиката, ще намалим цените, ще осигурим енергийна независимост. Ще затворим границата. Ще направим Америка отново сигурна, отново богата, отново уважавана.

Ханити: Споменахте днес на пресконференцията, че това е началото. Какво означава това?

Тръмп: Това означава, че започнахме процеса. Трябва да видим какво ще направят другите страни. Трябва да видим дали Зеленски ще бъде готов за това. Но мисля, че Путин е готов. Мисля, че иска да сложи край. Така че ако всички страни искат мир – ние можем да го постигнем. Това ще бъде огромно постижение – не за мен лично, а за света.

Ханити: Ако трябва да обобщите днешния ден – как бихте го формулирали?

Тръмп: Исторически ден. Много добър ден за Съединените щати, много добър ден за света. Показахме сила, показахме лидерство и започнахме процес, който може да доведе до край на една ужасна война.

Ханити: Благодаря Ви, г-н Президент.

Тръмп: Благодаря, Шон.

[Аплодисменти от публиката]