Тунчев призова за подкрепа от трибуните

Арда проведе последна тренировка преди утрешната среща реванш от турнира Лига на конференциите срещу литовския Кауно Жалгирис. Заниманието се проведе на стадиона в Момчилград и продължи около един час. Наставникът на тима Александър Тунчев наблегна на тактически упражнения, които са изцяло свързани с предстоящия двубой. Всички футболисти са на разположение на наставника, с изключение на Пламен Крачунов, който все още лекува контузия.

Преди заниманието Александър Тунчев говори пред журналисти и заяви: „В никакъв случай няма да подценяваме двубоя. Този гол преднина, който имаме няма да ни успокои, а ще търсим положителен резултат за нас. Надявам се и на сериозна подкрепа от страна на феновете, които винаги са показвали, че са зад нас. Може да сте сигурни, че всички желаем победата и продължаване напред в турнира“, сподели Тунчев.

Срещата е с начален час 20:30, а касите на "Арена Арда" ще бъдат отворени от 10:00ч. сутринта в деня на мача. Очаква се сериозна подкрепа за тима от Кърджали, като има много заявки за билети за фенове от други градове.