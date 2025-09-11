Убиха Чарли Кърк

Директорът на консервативната организация Turning Point USA (TPUSA) и близък до американския президент Доналд Тръмп Чарли Кърк беше прострелян по време на публично събитие в щата Юта. По-късно президентът Тръмп обяви, че Кърк е починал от раните си.

Във видеа, разпространени в социалните мрежи, се вижда как Кърк е улучен, докато говори под шатра в двора на Университета Юта Вали, където участва в турнето The American Comeback Tour. На други кадри студенти бягат в паника от звука на изстрелите.

Сенаторът от Юта Майк Лий заяви в платформата X, че „следи отблизо ситуацията“ и призова за молитви за Кърк и събралите се студенти.

Говорител на полицията към университета потвърди пред изданието Guardian, че в кампусът е имало стрелба.

Минути след това американският президент Доналд Тръмп призова всички да се помолят за Кърк.

„Всички трябва да се помолим за Чарли Кърк, който е бил прострелян. Страхотен човек от - до. БОГ ДА ГО БЛАГОСЛОВИ,“ написа той в платформата си Truth Social.

Чарли Кърк е роден е на 14 октомври 1993 г. в Арлингтън Хайтс, Илинойс, САЩ. През 2012 г. (само на 18 години) основава организацията Turning Point USA – младежко консервативно движение, което се стреми да популяризира ценностите на „свободния пазар“ и ограниченото правителство сред студентите. Известен е с близките си връзки с Републиканската партия и особено с кръговете около Доналд Тръмп. Често е гост в телевизионни предавания и подкасти, където защитава консервативни позиции по теми като имиграция, образование, расови въпроси и религия. Води подкаста и радио предаването The Charlie Kirk Show, което има голяма аудитория сред американската десница. Женен с две малки деца.

Turning Point USA (TPUSA) е най-влиятелната младежка консервативна организация в Съединените щати днес. Основана през 2012 г. от Чарли Кърк и бизнесмена Бил Монтгомъри, тя бързо се превърна в ключов инструмент за мобилизиране на млади избиратели и изграждане на новото поколение републикански лидери.

TPUSA се представя като организация, посветена на популяризирането на ценностите на свободния пазар, ограниченото правителство и личната отговорност. Най-силното ѝ присъствие е в университетите и колежите, където членове и доброволци активно се противопоставят на това, което наричат „либерална индоктринация“. Организацията стана известна с проекта Professor Watchlist – онлайн база данни с имена на преподаватели, обвинени, че пропагандират крайно леви идеи в класните стаи. Това я превърна в едновременно популярна и противоречива сила в американското образование.

TPUSA организира големи събития като Student Action Summit, където редовни гости са ключови фигури от консервативния спектър – от Доналд Тръмп до Тъкър Карлсън. Събитията се превръщат в демонстрация на сила на движението „Make America Great Again“ (MAGA).

Паралелно, чрез социалните мрежи и подкасти като The Charlie Kirk Show, организацията достига до милиони млади американци, превръщайки се в медийна платформа за консервативни идеи и остри атаки срещу демократите и „либералните медии“.

TPUSA разполага със стабилно финансиране от десни донори, включително от влиятелното семейство Кох и други консервативни фондации. Политическото ѝ влияние е осезаемо – десетки млади активисти, свързани с организацията, вече заемат позиции в републиканските структури и кампании.

Критиците обвиняват TPUSA в разделяща реторика, разпространение на дезинформация и дори подкрепа за конспиративни теории. Особено спорен е списъкът Professor Watchlist, определян от либералните среди като инструмент за сплашване на преподаватели и ограничаване на академичната свобода.