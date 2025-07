Уволненият руски министър на транспорта Роман Старовойт е намерен мъртъв

Бившият руски министър на транспорта Роман Старовойт е намерен мъртъв в Одинцово. Това съобщи на 7 юли източник на "Известия".

Порталът Nexta публикува в мрежата Х: "Бившият руски министър на транспорта, уволнен днес от Путин, е намерен мъртъв. Уволнението дойде на фона на хаос на руските летища. Роман Старовойт беше намерен мъртъв в Московска област. Според предварителните данни той е починал от самоубийство в дома си в квартал Одинцово".

Руските държавни медии потвърдиха кончината на Старовойт

Бившият министър на транспорта Роман Старовойт се е самоубил в Одинцово, Московска област, съобщиха службите за спешна помощ на РИА Новости.

"Предварително, Старовойт се е самоубил в Одинцово, близо до Москва", каза източникът на агенцията.

На мястото на инцидента работи оперативна група за разследване.

