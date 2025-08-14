Фенове на Черно море плашат с протест

Напрежение между феновете на Черно море и Спартак се зароди преди дербито на Варна. Привържениците на „моряците“ дадоха да се разбере, че са готови на протест, ако Общината отпусне средства за подпомагане на градския съперник. Не е тайна, че „ссоколите“ се намират в незавидно положение и далеч не е сигурно, че ще успеят да намерят финансиране, за да изкарат сезона.

„Ние, по-голямата публика в града, заявяваме – ако се отпускат средства, то е редно те да се разпределят поравно или изобщо да не се допуска такава несправедливост! Чуваме заканите им за протест и казваме: Феновете на ЧЕРНО МОРЕ също сме готови да излезем и да защитим интереса на клуба и честта на Варна!“

В същото време ръководството на Спартак отпусна допълнителна бройка билети за гостуващите фенове за дербито в събота. „Соколите“ приемат Черно море, а първоначално „моряците“ получиха 800 пропуска. Очаква се в крайна сметка около 1200 привърженици на „зелено-белите“.



