Хари Кейн изпусна дузпа след 971 дни

Едно от най-очакваните футболни чудеса се сбъдна. За първи път от 971 дни Хари Кейн изпусна дузпа. Голмайсторът се подхлъзна точно преди бялата точка в контролата на Байерн срещу бившия му тим Тотнъм, която баварците спечелиха с 4:0 на "Алианц Арена".

Кейн имаше 30 поредни вкарани дузпи за Байерн, Тотнъм и националния отбор на Англия. Последният му пропуск датира от 10 декември 2022 година, когато се провали в четвъртфинала на световното първенство срещу Франция.

"Радвам се, че се случи в приятелски мач, а не в официален - каза Кейн. - Такива неща стават във футбола."

Преди дузпата капитанът на Англия откри резултата за Байерн. След почивката Кингсли Коман удвои резултата. До края на се разписаха големите таланти Ленарт Карл и Джона Куси-Асаре. Заради мускулни проблеми за баварците не игра Серж Гнабри. Така Майкъл Олисе действа като плеймейкър при отсъствието на контузения Джамал Мусиала и напусналия Томас Мюлер. С мача официално от Байерн си тръгна МАтис Тел. През зимата нападателят беше преотстъпен на Тотнъм, който го откупи. Тел получи огромен букет като благодарност от Байерн.

