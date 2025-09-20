Холандската полиция използва сълзотворен газ при протест срещу имиграцията (СНИМКИ)

Холандската полиция използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне насилствени протестиращи срещу имиграцията в Хага в събота, съобщи говорител на местното правителство, цитиран от Reuters.
Хиляди хора се присъединиха към протест, организиран от десен активист, с искания за по-строга миграционна политика и репресии срещу търсещите убежище, малко повече от месец преди националните избори.
The Netherlands, den Haag, today a demonstration against asylum seekers turned violent. Most likely police Romeo's (undercover police) and hooligans stirred up the chaos. If you are right or left, it's enough the mess the chaos in the country, the people start rising up finally.. pic.twitter.com/IPGaGU2PM9— sonja van den ende (@SonjaEnde) September 20, 2025
Големи групи протестиращи, много от които развяваха холандски знамена и знамена, свързани с крайнодесни групи, влязоха в сблъсъци с полицията, хвърляйки камъни и бутилки, както показаха кадри от телевизионния канал NOS.
Полицейска кола беше запалена, а група протестиращи блокира за кратко магистрала в близост до мястото на демонстрацията.
Местните медии съобщиха, че протестиращите са счупили и няколко прозорци в централата на център-лявата партия D66, която много крайни десни считат за партия, служеща на прогресивната елита.