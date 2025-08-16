Хороскопът на Алена: Близнаците да бъдат предпазливи в разговорите, Раците да поставят условията си

ОВЕН

В този ден сте във властта на промени, сред които ще има и неприятни, заради очаквани, но бавещи се финансови постъпления, които вече сте разпределило по пера, за да занулите плащанията си в края на годината. Заемете се само с текущите си задължения. Ако нещо трябва да се осъществи, да е без вашата пряка намеса. Не пътувайте. Имате възможност да оправите личните си отношения. Нищо чудно да се увлечете в нова романтична връзка. Знаете, че сексът ви доставя удоволствие, само ако интимната ви половинка отговаря на темперамента ви.

ТЕЛЕЦ

Ще имате успех ако се въоръжите с търпение и си наложите спокойствие. Емоционалните ви реакции ще засилят желанието на неприятели да ви навредят. По-добре откажете командировката, дори и да е примамлива и печеливша, ако ви пречи да се справите с професионалните си задължения. Интимните ви партньори са се отдалечили, заради съмнения, че им изневерявате. Дали сте им повод да не ви вярват и трудно ще спечелите отново доверието им. Не се опитвайте да се сдобрявате в леглото, защото дори и да се стигне до сексуален контакт, той няма да оправи отношенията ви.

БЛИЗНАЦИ

Бъдете предпазливи в разговорите на работното място и внимателни към новите си познати, с които не бива да сте неразумно и безразсъдно откровени и споделяте плановете си. Ще ви е трудно да убедите вашите близки, а и колегите си, че са необходими промени в обща полза. Занимаващите се с производство на хранителни продукти да очакват проверки, а са възможни и глоби. Не се изненадвайте, ако се увлечете в нова романтична връзка. Любимите ви се притесняват заради нежеланието ви да им докажете чувствата си. Постарайте се да предразположите интимния си партньор за сексуални удоволствия. Ще изгладите недоразуменията.

РАК

Проведете важен делови разговор, който отложихте през изминалата седмица. Не забравяйте да поставите условията си, за да не навредите на работата си, особено ако сте на ръководен пост. Завършете започнатите задачи. Внимавайте при подготовката на финансови документи. Чувствата ви са споделени. Нямате желание за сексуални удоволствия. Този факт отново ще озадачи партньорите ви и ще ги дистанцира. Денят ви дарява шанс за среща с подходящата половинка, ако не сте семейни.

ЛЪВ

На работното място запазете мълчание, за да не си създадете неприятности с критиката. Ще научите за финансови постъпления, част от които са лично за вас. Промените са благоприятни. Прекалената ви задълбоченост води до разсеяност и невъзможност да чуете предложенията на колегите си. Прибързаността в разговорите с любимите ви хора е причина за неразбирателство. Не са уверени в чувствата ви и искат да се разделите. Няма да сте готови за сексуални удоволствия вечерта, а това ще е още един повод за разправия.

ДЕВА

На работното място запазете спокойствие и отхвърлете рутинната си работа. Приключете задачите си до обед, а следобед се срещнете с колеги. В този ден проблемите с личния ви автомобил изискват вниманието ви и бързата ви реакция. Посетете сервиз и го оправете, ако ви предстои пътуване зад граница или командировки в страната. Не се опитвайте да налагате правила в отношенията с любимите си хора, ако не сте семейни, мили жени, защото това ще ги отблъсне от вас и ще ги загубите. Несемейните, които са влюбени, да се съобразяват изцяло с желанията на партньорите си в сексуалните мигове.

ВЕЗНИ

Нови запознанства са основа за бъдещите ви успехи, но и за провал, ако сте доверчиви. Очертава се възможност за бърз подем в материално отношение, но веднага ще се намерят хора, които да ви предлагат да инвестирате печалбата си. Отложете планираното пътуване, заради невъзможност да изоставите задачите на работното място. Тези от вас, които са влюбени, днес могат да споделят чувствата си и да направят крачката към сериозно обвързване, но само ако са готови до поемат отговорностите и да си ги поделят. Семейните да не допускат изневери.

СКОРПИОН

Не проявявайте емоция на работното място и не взимайте импулсивни решения във ваша вреда. Отменете и не планирайте важни делови срещи. По-добре премълчете плановете си. Очаквайте приходи. Ако прецените, че няма да се натоварите с повече задължения, осъществете кратко делово пътуване.

СТРЕЛЕЦ

От сутринта се обогатете с нови знания, за да успеете да се справите със служебните си задачи. Вероятността за успех с начинанията е голяма, ако сте упорити и не се противопоставяте на вашите колеги. За благоприятното развитие на нещата ще помогне ново запознанство или неочаквано стечение на обстоятелствата. Ако не ревнувате без причина имате шанс да разрешите проблемите си. Нови любовни завоевания ще се окажат разочароващи. Ако сте скъсали с интимните си партньори, се откажете от секс със случайни партньори и изчакайте да се влюбите отново.

КОЗИРОГ

Колегите ви се стремят да спечелят вашето внимание. Не избързвайте в изказване на мнения и негативни квалификации, свързани с работата им. Още сутринта ще усложните отношенията си на работното място. Не взимайте прибързани решения, не търсете компромис и оставете всичко в ръцете на Съдбата. Тя ще ви покаже верният път. Ако сте семейни и се влюбите неочаквано, внимавайте защото ще си създадете проблеми. Брачната ви половинка няма да ви прости изневярата. Сексуалните ви отношения зависят от вашата коректност и желание за интимност, което ви липсва, защото сте преуморени.

ВОДОЛЕЙ

Денят ви поднася изненади, свързани с ваши колеги, от които сте разочаровани. Орисани сте да срещате странни непознати. По-добре избягвайте общуването, ако видите, че са настъпателни, нахални или склонни да създават конфликти. Вашата решителност ви помага да не загубите търпение и да се справите с трудностите на работното си място. За да срещнете половинката си трябва да приемате хората такива каквито са. За да сте щастливи в интимните мигове с любимите си, трябва да създадете хармония и в дните си и в сексуалните си отношения.

РИБИ

Денят е неблагоприятен, заради нежеланието ви да осъзнаете грешките си и да ги споделите на колегите си, за да ги поправите заедно и да не ви носят загуби. Не започвайте задачи, свързани с професионалните ви успехи. Планетите ви съветват да обмислите новите доходни предложения, и да се възползвате максимално от тях. Ако все още се обичате с интимната си половинка не се подавайте на прекалена зависимост един от друг. Сексуалното привличане между вас и брачната ви половинка е породено и от духовната ви връзка. Бъдете нежни в леглото.