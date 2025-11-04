Хороскопът на Алена: Близнаците да бъдат разумни и практични, досадници пречат на Раците

ОВЕН

Днес можете само да подгответе договорите за подпис, ако работите в сферата на частния бизнес. Извор на идеи сте, без да сте сигурни, че ще бъдат подкрепени. Начинанията са успешни. Не пропилявайте деня си в размисли дали да ги започнете или да изчакате. По-добре го сторете преди ретроградния Меркурий, чието влияние започва от 9 ноември. Не се поддавайте на увещанията на вашите близките си да започнете ремонт в дома си, като от вас се искат парите от семейната сметка.

ТЕЛЕЦ

Предприетите промени са само във ваша полза. Ако имате съмнения, че ще е така, преценете дали да се откажете от тях и обмислете начините за стабилизация. Ще бъде грешка да смените изцяло работата си или деловите си партньори, но не пропускайте да обмислите новите делови предложения. Вечерта ще изживеете романтична среща. Ако сте семейни, ще ви хванат в изневяра за пореден път. Прекалили сте и партньорът ви не вярва на клетвите ви, че повече няма да изневерявате. Бракът ви е пред разпад.

БЛИЗНАЦИ

Успехът може да споходи само разумните и практичните, а не тези от вас, които се надяват на чудеса и се обвързват с хора, които уж ги водят напред, но ги дърпат назад. Материалните ви стремежи днес ще се увенчаят с успех. Не бъдете прекалено алчни и не претендирайте за повече от това, което ви се полага. Ваши необмислени действия, с които целите да постигнете изясняване на отношенията, са причина за конфликти в семейството ви. Подтиквани от емоцията реагирате импулсивно.

РАК

Опитвате се да се задълбочите в работата си, но все някой ви прекъсва. Дразните се от невъзможността да работите концентрирано, но няма как да се справите, без да изпъдите досадниците. В противен случай не се надявайте да се заемете с професионалните си задължения, и е възможно да пропилеете деня си в ненужни разправии. Личните ви отношения изискват да сте женствени, чаровни и по-отговорни към интимния си партньор.

ЛЪВ

Начинанията са успешни, а подкрепата на ваши колеги е навременна. Безработните могат да се потърсят работа в интернет и тъкмо с полезна информация да запълнят времето си. Имате възможност да уговорите успешно съдружие или разширяване на вашия бизнес, без да се налагат големи инвестиции от ваша страна. Разговорите в семейството ви ще бъдат успешни и ще приключат или пък ще възстановят отношенията ви, ако сте търпеливи. Не се колебайте да откажете интимност и секс.

ДЕВА

Не е изключено да се наложи да ревизирате и промените бъдещите си планове. Недоразумения в отношенията с вашите делови партньори могат да блокират работата ви. По-добре общувайте с тях в обедната почивка или след като свършите с работата си. Огромна е възможността да се провалите заради умишлено дадени ви погрешни съвети. Разправия, предизвикана неволно от вас, може да навреди на отношенията ви у дома. Заради непредпазливост рискувате да нарушите крехкия мир с брачния си или интимен партньор.

ВЕЗНИ

Денят е добър за завършване на служебните ви задачи и е изключително неблагоприятен за командировки и сключване на сделки. Начинанията са успешни, ако са предварително планирани. Не допускайте прибързани действия. Ако сте на ръководен пост дайте шанс на вашите служители да се изявят с идеите си. Очертават се проблеми в личните ви отношения, мили жени, ако пренесете професионалните разправии и недоволството от колегите си върху вашите близки. Сексуалният ви живот изисква активност и от ваша страна.

СКОРПИОН

Блокирайте опитите на ваши колеги да ви отклонят от желаната от вас посока. Засегнали сте амбициите им, затова се опитват да ви вредят. Възможна е неочаквана и незаслужена агресия от делови партньори, с които сте в отлични отношения. Временна е и скоро ще ви поднесат извиненията си, дали ще ги приемете, вие преценете. Вечерта си дайте почивка и отклонете поканата за гостувате при приятели. Ако вие самите имате гости, нагостете ги с приготвени от вас вкусотии и ги изпратете по-рано

СТРЕЛЕЦ

Предпазвайте се от депресия, породена от желанието ви да надскочите собствените си възможности в този ден. По-добре планирайте разумно и бъдете умерени с работата. Делово пътуване ще ви донесе успешни бъдещи сделки. Работата, която сте отхвърлили ви е напрегнала, но сте доволни от себе си.? ? Днес се огледайте за подходящ партньор, ако все още не сте семейни. Разчитайте на интуицията си. Не се впускайте в сексуални изживявания, ако не сте сигурни в чувствата си или пък имате намерение да се разделите с интимния си партньор.

КОЗИРОГ

Деловите срещи ще проведете с очаквания резултат, стига да не сте прекалено доверчиви и проверявате поднесената ви информация. Завършете служебните си задачи. Задълженията ви на работното място са натоварващи, но ще ви донесат признание. Не създавайте проблеми Личните ви отношения са нестабилни. Време е да осъзнаете грешките в поведението си и да направите крачката към промяна, която вие, жените, знаете как да предприемете и да е безболезнена. Любимите ви хора са се дистанцирали заради вашите капризи.

ВОДОЛЕЙ

Проявата на недоверие и прекалената ви мнителност към вашите колеги е причина за професионални конфликти. Успехите и провалите ви зависят само от вас, но вие не допускате лесно провали. Наложете си търпение.?Приходите идват в момент, когато са ви необходими пари, за да инвестирате. Непреклонни сте към желанията на вашите близки и категорично отказвате да задоволите капризите им и да похарчите парите си за ненужни според вас покупки.

РИБИ

Денят е и успешен за вас, ако целите да постигнете договореност, която ще ви поведе към нов финансов връх. Заемете се с всичко сами, за да сте сигурни в успеха си. Завършете започнатите сутринта служебни задачи. Възможни са грешки при работа с финансови документи. Вашите близки искат да са заедно с вас вечерта. Не ги пренебрегвайте заради заетостта си. Приберете се навреме и пригответе вечеря. Ако не го сторите, поведението ви може да ядоса любимия ви, да се изпокарате.