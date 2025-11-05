Хороскопът на Алена: Лъвовете ще се справят с най-важните задачи, Девите са прекалено критични

ОВЕН

Избегнете финансовите загуби като наблюдавате работата на вашите подчинени и своевременно коригирате отклонението от нормите и протокола за работа. Не отлагайте без причина деловите срещи. Концентрирайте се в задълженията си. Подложени сте на стрес на работното място, защото искате да завършите в срок всичките си задачи, а те са много. Вечерта си дайте заслужена почивка. Забравете за семейните си задължения, дори и да са свързани с гостуване, което ще ви разтовари.

ТЕЛЕЦ

В материално отношение успехът ще бъде с вас заради новина за приходи, които очаквахте дълго. Признанието, което ще получите, е достоен подарък за вашите възможности. На работното място успявате като овладеете прекалената си чувствителност. Желанието ви да се противопоставяте и да спорите ви превръща във врагове за вашите колеги. Успокойте се или се подгответе за битка. Вечерта си поканете гости. Хармонизирайте семейните отношения. Създайте уютна, романтична обстановка за себе си и за близките си.

БЛИЗНАЦИ

Сутринта сте ядосани заради проблеми в семейството, които не успяхте да избегнете. Те не са причина за нервността ви на работното място, която пречи на работата ви. Успокойте се, съсредоточете се, за да избегнете грешки и травми и да отхвърлите?всичките си служебни задачи. Начинанията са предпоставка за провал. Отложете семейните разговори за вечерта, защото се налага да преразгледате отношенията с брачната си или интимна половинка. Сексуалният ви живот също е проблемен. Причината този път е във вас.

РАК

Денят ви поднася възможности, за каквито отдавна мечтаете. Възползвайте сте от тях и направете предложение за промени и финансова стабилизация. Начинанията ще бъдат успешни. Покажете на какви професионални подвизи сте способни, когато имате ясна цел и знаете как да я постигнете. Семейните разправии не трябва да ви притесняват, защото ще ви донесат спокойствие, след като споделите проблемите си. Несемейните ще изживеят многообещаващи срещи и интересни, но уви, краткотрайни запознанства.

ЛЪВ

Без особени усилия ще се справите с най-важните си задачи набелязани за този ден. На работното място разчитайте на помощ, но преди всичко на собствените си знания и умения. Ако провеждате делови разговори, се предпазвайте от изказвания, особено от критичните, които неочаквано могат да съсипят деловите ви отношения. Добавете и личните си проблеми и картинката на деня ви е кристално неясна, защото сте се оплели в мрежите на агресията и емоцията, от които сами няма как да се измъкнете без душевни рани.

ДЕВА

За пореден път сте прекалено критични и сте се задълбочили в детайлите на вашата работа до степен околните да са озадачени от вашето професионално поведение Не разчитайте на помощ. Деловите разговори са проблемни и е по-добре да ги отложите. Вторачени в детайлите сте разсеяни, затова се откажете от нови договорености и обсъждане на финансови въпроси. Самотните представители на знака да очакват романтична среща, която ще промени изцяло живота им, ако не се затварят в дома си.

ВЕЗНИ

Планове ви да започнете нова дейност, която обещава добри приходи ще се осъществят, ако проведете разговорите така, че да събудите доверие във вашите партньори, нещо, което не винаги ви се отдава. Не споделяйте намеренията си и резултатите от разговорите преди да сте договорили всичко, защото ще привлечете нежелано внимание. Стабилизирайте отношенията си у дома и обърнете внимание на близките си. Време е несемейните да помислят за създаване на семейство и да се огледат за подходящия партньор.

СКОРПИОН

Трудностите са преодолими, ако не проявявате капризи на работното място и не рискувате. Пазете се от негативното влияние на ваши колеги. Овладейте емоцията. Откажете предложения за инвестиции, от една страна заради неподходящо за вас време, а от друга ако нямате достатъчно средства и се налага да поискате финансова помощ или кредит. Във втората половина на деня ще се изострят отношенията с близките ви. Не спорете с роднините си, които са решили да ви оженят без да искат вашето мнение.

СТРЕЛЕЦ

Делови предложения, обещаващи ви успехи и подкрепата на влиятелни хора, са от огромно значение, за да се заредите със самочувствие. Осъществете без бавене набелязаните плановете, дори и ако изведнъж ви се прииска да ги отложите заради неясно защо появило се притеснение. Прекалено сте чувствителни. Емоцията ви пречи да се изявите. Ще се приберете уморени, но доволни от себе си. Останете с близките си. Не се колебайте и се отдайте на романтични мигове и сексуални удоволствия.

КОЗИРОГ

Подобрете материалното си състояние без да разчитате на помощ, защото или няма да я получите или ще искат процент от приходите ви. Справете се сами, радвайте се на отличните резултати. Очаквайте запознанства, които може да са ви полезни, ако имате намерение да предприемате изненадващи промени в професионално отношение, но може и да ви използват. Правилната преценка е важна. Ще се наложи да помогнете на ваш приятел, който се е оженил за ваша стара позната. Рискувате да предизвикате ревността на половинката си.

ВОДОЛЕЙ

Вместо да пътувате, за да избягате от проблемите се изправете смело срещу тях и ги разрешете са броени часове, дори и ако се налага да водите неприятни разговори. Предприемайте промени, ако не противоречат на вашите планове. Поради независещи от вас причини рискувате да пропуснете изгоден договор, затова ви съветвам да бъдете прозорливи. Вечерта очаквайте разправии с роднини заради непотушен скандал, започнал в ранни зори. Няма как да сте удовлетворени от сексуалния си живот, след като непрекъснато ви напомнят колко сте некоректни към половинката си.

РИБИ

Приходите ви в този ден са достатъчни, за да сте спокойни и за зимната отпуска, което не означава да харчите за капризи с вярата, че и през декември парите ще текат към вас. Не се намесвайте в разправии, служебни или лични и стабилизирайте постигнатото до момента. До обед избягвайте разправии със семейството и се опитайте да се приберете веднага след края на работното време. Изяснете причината за напрежението с брачната си половинка.