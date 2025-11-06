Хороскопът на Алена: Трудности за Везните, Скорпионите да не се инатят

ОВЕН

На работното място сте уверени в себе си. Изпълнени сте с желание да докажете на всички вашите способности. Предпазвайте се от предложенията за губещи инвестиции. С работата си се справяте отлично. Не се ядосвайте, ако зависите от колегите си или подчинените си, а те забавят тяхната част от общите ви задължения. Бъдете търпеливи. Вечерта си дайте заслужена почивка. Забравете за семейните си задължения, дори и да са свързани с гостуване, което ще ви разтовари.

ТЕЛЕЦ

Не разчитайте на късмета си. С възможностите си сте в състояние да постигнете много. Бъдете търпеливи и успехът няма да ви изостави. Очаквайте новина за материални придобивки до края на деня. Новите предложения за професионална реализация не трябва да ви главозамайват, защото може да са лъжовни и вместо приходи и ново ниво, да претърпите загуби. Вечерта си поканете гости. Хармонизирайте семейните отношения. Създайте уютна, романтична обстановка за себе си и за близките си.

БЛИЗНАЦИ

Отхвърлете най-важните си задачи. Проведете отлаганите делови срещи и разговори. Вечерта си дайте почивка и не се занимавайте с нищо. Постепенно възстановявате отношенията с деловите си партньори. Дали ще съхраните тези отношения зависи от вашето добро желание и от умението ви да осъзнавате грешките си. Отложете семейните разговори за вечерта, защото се налага да преразгледате отношенията с брачната си или интимна половинка. Сексуалният ви живот също е проблемен. Причината този път е във вас.

РАК

Покажете на какво сте способни на работното място. Не споделяйте новите си идеи и планове, защото неприятелите ви могат да ви провалят. Денят ви е добър за обсъждане на договори и сделки, но не позволява да поставяте подписа си под окончателните споразумения, въпреки, че вашите партньори са особено настоятелни. Семейните разправии не трябва да ви притесняват, защото ще ви донесат спокойствие, след като споделите проблемите си. Несемейните ще изживеят многообещаващи срещи и интересни, но уви, краткотрайни запознанства.

ЛЪВ

Добре е да разчитате на себе си. Отстоявайте принципите си. Успехът ще бъде с вас, ако не проявявате нетърпение и не сте прибързани. Пригответе се за нови задачи. Очаквайте информация за приходи. Ако сте пестеливи, ще може по-често да си почивате и да пътувате в края на всяка седмица. Добавете и личните си проблеми и картинката на деня ви е кристално неясна, защото сте се оплели в мрежите на агресията и емоцията, от които сами няма как да се измъкнете без душевни рани.

ДЕВА

Не мислете за бъдещите си професионални планове. Новите срещи ви носят рисковани предложения и много бъдещи разочарования. Овладейте емоцията си, защото може да ви попречи на решенията. Ограничете контактите си. Можете да подготвите за подпис договори и финансови документи, които ви гарантират успешно сътрудничество, но ги подпишете в следващите два дни, след това Меркурий е ретрограден. Самотните представители на знака да очакват романтична среща, която ще промени изцяло живота им, ако не се затварят в дома си.

ВЕЗНИ

Ще се сблъскате с трудности, които няма как да предвидите защото са породени непознати хора, появили се неочаквано около вас. Въоръжете се с търпение, за да се справите със задачите. Успехът е с вас. Не обиждайте колегите си с непредпазливи думи и упреци, че техни познати са ви създали проблеми. Стабилизирайте отношенията си у дома и обърнете внимание на близките си. Време е несемейните да помислят за създаване на семейство и да се огледат за подходящия партньор. Въпреки че сте уморени от напрегнатия работен ден, сексът ще ви помогне.

СКОРПИОН

На работното място се справяте бързо със задачите си. Във ваша полза е да отложите планираните делови срещи. Не проявявайте ината си. Поставете успешно начало на нови занимания. Денят е добър за научна работа. Благоприятен е за започване на ремонт във вашия офис, ако няма да пречи на служебните ви задължения и няма да блокира работата ви. Във втората половина на деня ще се изострят отношенията с близките ви. Не спорете с роднините си, които са решили да ви оженят, без да искат вашето мнение.

СТРЕЛЕЦ

Спокойствието на вашето работното място и хармонията в отношенията ви се отразяват добре. Избягвайте ненужните спорове и не защитавайте ваш колега, който се е забъркал в конфликт. В никакъв случай не се хвалете с професионалните си планове на непознати хора, които са привидно добронамерени, но може да ви предадат, ако вашите конкуренти им платят за услугата. Ще се приберете уморени, но доволни от себе си. Останете с близките си. Не се колебайте и се отдайте на романтични мигове и сексуални удоволствия.

КОЗИРОГ

На работното място не допускайте намеса на некомпетентни хора, ако искате да се справите бързо и безпроблемно със задачите си. Не пропускайте да проявите решителност в постигане на целите си. Очаквайте финансови постъпления, но не бързайте да харчите, защото тези пари са ви необходими за да покриете разходите си за месеца. Не си създавайте проблеми заради ината си. Ще се наложи да помогнете на ваш приятел, който се е оженил за ваша стара позната. Рискувате да предизвикате ревността на половинката си.

ВОДОЛЕЙ

Избягвайте критиката и не показвайте лошото си настроение на работното място. Не прекалявайте с вслушване в безсмислените разговори, които водят ваши колеги, а вие сте любопитни и постоянно надавате ухо, за да чуете дали не говорят за вас. Не взимайте прибързани и необмислени решения. Промените са във ваша полза. Вечерта очаквайте разправии с роднини заради непотушен скандал, започнал в ранни зори. Няма как да сте удовлетворени от сексуалния си живот, след като непрекъснато ви напомнят колко сте некоректни към половинката си.

РИБИ

Успехът преди края на годината ежедневно е с търговците, ако сами не се провалят, като зареждат и продават некачествени стоки. Професионалната ви заетост е надхвърлила обичайните граници. Трудно се справяте сами със задълженията си. Не отказвайте помощ. Не пропускайте вечерта да се отдадете на заслужена почивка. В личните ви отношения хармонията е привидна. Не прекалявайте.