Хороскопът на Алена: Везните да не пътуват, Скорпионите да проявят търпение

ОВЕН

Изпълнени сте с решителност и готовност да се справите със задълженията си на работното място. Не е изключено да поставите началото на нови задачи. При необходимост от неочаквани делови срещи бъдете уверени в исканията си и не се притеснявайте да ги поднесете. Възможни са емоционални изблици, скандали с любимия човек и срив в отношенията. От вас зависи да ги избегнете. Сексуалните ви живот не ви задоволява, защото се чувствате пренебрегнатил.

ТЕЛЕЦ

Началото на нови занимания ви носи признание. Успехът ви спохожда и в материално отношение. Късметът е на ваша страна. Среща със задгранични посетители ще ви обогати с полезна информация. Ако се налага да се заемете и със спешни задачи, не прекалявайте с активността си. Не бива да искате от партньора си повече от това, което може да ви даде. Сексуалните ви отношения изискват да промените поведението си.

БЛИЗНАЦИ

При делови срещи и неотложни разговори не прекъсвайте събеседника си, за да не се провалите с проява на некомпетентност заради прибързаността си. Очаквайте известие за печалба. Не пропускайте да планирате следващия месец и да проверите финансовото си състояние, което при някои от родените в знака е доста колебливо. Вечерта е възможен неочакван конфликт у дома, който бързо ще бъде разрешен във ваша полза, ако убедите брачния си партньор в чувствата си.

РАК

Забравете страничните занимания на работното си място, за да не загубите част от спечелените пари. Позволете на вашите близки да ви поглезят и се отпуснете от напрежението. Заслужили сте си вниманието им, защото сте работили активно през октомври и днес, немалко от вас са зарадвали близките си с голяма сума. Новите любовни връзки няма да ви донесат нищо друго освен разочарования. Подредете дома си. Не се сърдете, ако любимите ви хора проявят капризл.

ЛЪВ

Бъдете внимателни и отговорни към вашите близки, ако имате проблеми в отношенията. Не допускайте разправии в този ден. Вашите нови познати ще ви бъдат както подкрепа в момента, така и бъдещи възможни неприятели, ако го допуснете, затова бъдете предпазливи. Не пътувайте! Запознанство в романтична обстановка не е причина да градите веднага планове за съвместно бъдеще, защото не сте срещнали подходящия партньор. При семейните жени изневярата е причина за проблеми в семейството.

ДЕВА

Без значение какво става около вас, сте длъжни да съхраните вашия оптимизъм и бодростта на духа си. Вашата самоувереност дразни близките и приятелите ви. Ще получите подкрепата на влиятелни хора. Вашите финансови успехи предизвикват не малко завист. Обмислете бъдещи инвестиции. Не бъркайте любовта с привличането основано на общи интелектуални стремежи, защото след време може да се окажете обвързани с неподходящ партньор и да съжалявате.

ВЕЗНИ

Не бива да пътувате, дори и ако се налага да провеждате делови разговори. Успехът не е с вас. По-добре обмислете начинанията за следващия месец. На работното място се справяте добре с рутинните си задължения, но и новите задачи ще ви донесат успех, ако избегнете конфликтите. След напрегнатия работен ден, вечерта очаквайте романтично приключение. Ще срещнете хора, сред които може да се окаже вашия спътник в живота. Не бързайте с интимните мигове.

СКОРПИОН

Завладени сте от вашите мечти и сте готови да поставите началото на задача, която изисква да си наложите търпение, да сте отговорни и да не разчитате на странична помощ. Спокойствието при разговори ще ви спести язвителните подмятания заради вашето нежелание да споделите плановете си. Напрежението през деня ще се отрази на отношенията ви в семейството и с любимите ви хора. Рискувате да ги отдалечите от себе си. Постарайте се вечерта да прекарате повече време с тях. Не ги разочаровайте.

СТРЕЛЕЦ

Разногласия с вашите колеги може да станат причина за разправия на работното място. Търпението и вашата доброта ще ви спечели уважението им. Не се поддавайте на гнева си. Можете да постигнете целите си, но е по-добре да не проявявате прекалена активност. Денят ви е напрегнат. Вечерта очаквайте проблеми в семейството или с любимите хора. Не проявявайте капризи и липса на желание да ги изслушате. Сексуалните контакти трябва да са по взаимно желание, а не насила изпросени от вас. По-добре ги отложете.

КОЗИРОГ

Колегите ви са допуснали грешки заради прибързани, противоречиви и погрешни заповеди от вашите началници. Не се намесвайте. Колебаете се дали да пътувате сами. Изпълнени сте с решителност и желание да сте дейни на работното място, но няма как да отложите командировка. Не пречупвайте чувствата си през материалните си стремежи, защото ще обидите и отдалечите интимните си партньори. Ако сексуалното удоволствие е с цел да получите нещо, приемете, че ще сексът с партньора ви няма да му достави удоволствие.

ВОДОЛЕЙ

Начинанията ще ви донесат успех. Ако искате да сте спокойни, завършете започнатите задачи. Следобед проведете планираните срещи и разговори. Не бъдете прибързани, за да не пропуснете добрите възможности, които ви поднася Съдбата. Емоцията ви пречи да сте мили и да показвате чувствата си без импулсивност и агресия. Рискувате да отблъснете любимите си хора. Стремежът ви да вкарате непременно интимния си партньор в леглото, за да докажете колко сте сексапилни, е във ваша вреда.

РИБИ

Начинанията няма да бъдат успешни. Не се изкушавайте да действате прибързано. По-добре си останете у дома, стига да може да си вземете ден отпуска и се отдайте на развлечения. Не спорете с никого особено ако не сте компетентни. Не се сърдете на отправената ви критика, която днес ви носи полза. Неочаквана разправия в семейството ви ще се превърне в скандал с размяна на взаимни обиди, които ще наранят и вас и партньора ви. Естествено е чувствата ви да охладнеят. Не се надявайте на сдобряване в леглото.