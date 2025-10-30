Хороскопът на Алена: Лъвовете да отложат деловите срещи, Девите да обърнат внимание на интимния партньор

ОВЕН

Разсеяността ви вреди от сутринта, но бързо ще я надмогнете. Ако сте на работа се заемете се със задачите си и ги завършете в ранния следобед. Похвалите на работното място ще ви направят щастливи заради успешно завършените професионални задачи и с неочаквано големи приходи. Любимите ви не са във възторг от професионалните ви планове, защото ще имате по-малко време за тях. Вечерта се отдайте на интимни мигове и сексуални удоволствия.

ТЕЛЕЦ

Около обед сте в отлична форма и с добро самочувствие. Отношенията ви са хармонични и искрени. Тези от вас, които развиват собствен бизнес, предупреждавам, че си вредят, ако налагат мнението си насила в днешния ден. Близките ви са очаровани от възможността да ви помогнат със съветите си. Зачитайте мнението на любимия си и чувствата ви ще пламнат с нова сила. Радвате се на споделени чувства, които са гаранция, че ще изживеете поредната незабравима нощ на сексуални удоволствия.

БЛИЗНАЦИ

Не позволявайте да ви притискат с идеята за начинания. Във ваша полза е да ги обмислите и обсъдите. Работа и в съдружие носи успех. Не е добре да губите деловите си партньори заради неадекватно ваше поведение. Ще се разкрият нови перспективи за обща работа. Любимите ви са изненадани от ранното ви прибиране у дома, въпреки че сте управителки на ваш бизнес. Създайте си приятна романтична обстановка и се отдайте на чувствата си. Не сте склонни да се отдадете на сексуални удоволствия, но умората ще изчезне именно с тях.

РАК

Ако сте концентрирани в работата си и търпеливи, ще се справите със задълженията си до обед. На работното място бъдете уверени и спокойни. Проблемите ви са в семейството. Не допускайте чувствата и импулсивните решения да ви пречат на плановете още сутринта. Възможни са затруднения в семейните отношения или разногласия с партньорите ви. Постарайте се да се концентрирате в положителни мисли, отърсете се от обидите и уязвеното си честолюбие.

ЛЪВ

Отложете деловите срещи и разговорите, свързани с професионални проблеми. Бъдете сдържани в общуването с познати и приятели. Предпазвайте се от срещи и запознанства, за да си спестите скандалите заради интриги на ваши роднини. Ако сте заети с неотложни задачи, успехът ще ви споходи до обед. Семейните отношения и тези с интимната половинка са хармонични. Не пропускайте романтичните мигове. Сексуалният ви живот е такъв, за какъвто винаги сте си мечтали. Отдайте се на сексуални удоволствия.

ДЕВА

Най-добре е от сутринта да сте отговорни и да не импровизирате с начинания, които няма как да ви донесат успех на работното място в края на месеца. Концентрирайте се в работата си. Не пропускайте възможността да си осигурите приходи, които може да вложите в ранно записване за новогодишните празници. Ако сте решили да дадете израз на отдавна таени чувства, можете да го сторите без колебание. Интимните ви партньори са в очакване на приятни сексуални мигове, затова се приберете навреме от работа.

ВЕЗНИ

Полезно е да се отдадете на себеанализ да обмислите плановете си за следващия месец. Не е изключено да откриете нови възможности за изява. Начинанията няма да ви донесат успех. Отложете деловите срещи и разговори. Не разчитайте на късмета си. Семейните жени да не се надяват на романтична вечеря, ако са решили да се приберат по-късно от обещания час. Несемейните ще срещнат мечтания партньор и ще изживеят незабравими романтични мигове, последвани от сексуални удоволствия.

СКОРПИОН

Въпреки неприятностите с вашите близки ще бъдете на висота в отношенията си в този ден. Използвайте своя чар при срещи с непознати хора. Допуснатите грешки са свързани с вашите изисквания, които явно не са били преценени правилно. Изразявайте се ясно. Разсейте още днес на всяка цена съмненията, че сте изневерили, за да си спестите по-нататъшните неприятности. Вечерта се постарайте да изясните напълно отношенията си, ако не искате да се лишите от сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Задълбочете се в преките си задължения, за да се справите бързо с всичките си задачи. Вашата предвидливост ще превърне трудностите на работното ви място в успехи, ако сте упорити и отговорни към задълженията си. Трудности свързани със семейството няма да липсват. Мили жени, бъдете внимателни, защото е възможен край на романтична връзка, но причината може да е във вас самите и да очаквате тази развръзка. Не е изключено да се сблъскате с нежеланието на партньора си за сексуални удоволствия.

КОЗИРОГ

Внимавайте да не пропуснете възможността за професионални промени, които отдавна очаквате. Ще се наложи да ви помогнат, за да се справите със задълженията си. Нетърпението и избухливостта не са във ваша полза. Не взимайте прибързани решения за личния си живот. Вечерта посветете на семейството си. Ако не сте семейни, излезте с приятели. Може да срещнете подходящия партньор. Не пропускайте сексуалните удоволствия, въпреки че сте уморени от напрежението през деня.

ВОДОЛЕЙ

Днес не отказвайте съвети от вашите близки, ако ви носят полза. Изяснете проблемните отношения, стига да има желание и от другата страна. Ако обмисляте думите си и сте тактични, успехът ще бъде с вас. Всички начинания са успешни. Деловите срещи също ще ви изненадат приятно. Любимите ви разчитат на вашето обещание да излезете на вечеря с общи приятели. Не ги разочаровайте. Вечерта се отдайте на заслужена почивка, сексуални удоволствия и интимни мигове.

РИБИ

Успехът преди края на годината ежедневно е с търговците, ако сами не се провалят, като зареждат и продават некачествени стоки.? ? Професионалната ви заетост е надхвърлила обичайните граници. Трудно се справяте сами със задълженията си. Не отказвайте помощ. Не пропускайте вечерта да се отдадете на заслужена почивка. В личните ви отношения хармонията е привидна. Не прекалявайте.