Хороскопът на Алена: Овните се чувстват нещастни и неразбрани, Телците да не спорят

ОВЕН

Страдате защото се чувствате нещастни и неразбрани. Отказът на вашите близки да се съобразят с вашите желания ви депресира, това е естествено поведение, ако сте работили и през почивните дни и сте ги лишили от внимание. На работното място успехът е с вас. Имате спешни служебни задачи и не бива да закъснявате за работа. Не се впускайте в любовни връзки, за да не страдате, след като разочарованието се стовари над главите ви. Сексуалните удоволствия с непознати партньори ще ви донесат сериозни проблеми.

ТЕЛЕЦ

Не спорете с колегите си как да разпределите задачите си. Ако имате посещение на ваши задгранични партньори, не провеждайте днес делови разговори. Задълженията ви изискват да останете на работното място и след края на работния ден. Предупредете вашите близки, за да си спестите ревността и скандалите. Не създавайте проблеми и в отношенията с близките си. Намерението ви да им докажете, че сте господарите в дома си ще ги дистанцира.

БЛИЗНАЦИ

Вашите колеги отказват да приемат съветите и идеите ви. Явно ги поднасяте с тон, който изисква пълно подчинение или пък звучи наставнически. Заемете се със задълженията си. Не се надявайте на странична подкрепа, а работете сами и очаквайте бързо и лесно разрешаване на финансови проблеми. Откажете се от романтични срещи, защото е възможна проява на ревност, проблеми в личните отношения и разправии. Вашето некоректно отношение към любимите ви е причина да се развихри скандал.

РАК

Предстои ви поредния изпълнен с приятни изживявания и професионални успехи ден. Не мислете за възможните трудности, за да не ги предизвикате сами. Бъдете търпеливи на работното място, дори и ако околните са заядливи и проявяват неуважение към вас, защото сте уверени в себе си. Семейните жени могат да се отдадат на чувствата си и да пътуват с любимите си хора. Несемейните да внимават със запознанствата.

ЛЪВ

Нямате повод за притеснение. Новите задачи, чието начало поставяте днес, ще ви донесат успех, признание, но и възможност да обогатите знанията и уменията си. Проведете деловите си срещи в този ден, особено ако сте на ръководен пост, защото ще са успешни и ще поставят основата на добри приходи. Подгответе се, мили дами, че новото романтично увлечение ще е разочароващо. По-добре се дистанцирайте веднага. Сексуалните ви отношения с новите партньори са привидно хармоничнил.

ДЕВА

На работното място успехът е с вас, ако обмислите добре начинанията и не сте прибързани. Ако сте уговорили делови срещи, не взимайте прибързани решения. Настроението ви е отлично, уверени сте в силите си, но въпреки това успехът може да ви изневери. Предпазвайте се от неподходящи запознанства и разочарования в личния живот. В личния ви живот са възможни конфликти, последвани от рязка промяна в отношенията. Сексуалният ви живот не е хармоничен.

ВЕЗНИ

Въпреки, че сте самоуверени и амбицирани да се справите успешно с предизвикателствата, е време да преразгледате вече създадените от вас делови отношения. Бъдете прозорливи при провеждането на делови разговори, свързани с работата ви и подписването на дългосрочни договори. Предпазвайте се от проблеми с брачния партньор. Не реагирайте агресивно на упреците му, че сте отсъствали от дома си през целия ден. Вечерта се постарайте да забравите за разправията и се отдайте на приятни сексуални мигове.

СКОРПИОН

Справяте се с лекота с всички трудности. Оценката за вашата работа е висока и подплатена с добри финансови постъпления. Горди сте с постиженията си. Проведете деловите си срещи и разговори, а и късметът днес е на ваша страна, ако дейността ви е свързана с инвестиции. Не допускайте разправия сутринта, ако партньорът ви не е дочул с кого и какво приказвате. Вечерта се отдайте на чувствата си и на приятни сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Неочаквано ще ви подкрепят влиятелни хора. На успех могат да разчитат всички, които се занимават с бизнес и с търговия на интелектуална собственост. Имате възможност да предприемете действия, чрез които да попълните бързо банковата си сметка, но не рискувайте и не разчитайте на късмета си. До обед не е благоприятно общуването с ваши роднини. Не противоречете, не говорете на висок тон и избягвайте обидните изказвания. Не уговаряйте романтични срещи.

КОЗИРОГ

Постарайте се да отидете рано на работа, за да се подготвите за преговорите, от които зависи подписването на важни за вас инвестиционни проекти през следващата седмица. Днес имате възможност да осъществите деловите си идеи. На работното място ви осигуряват нужното спокойствие. Може да ви се струва, че е настъпила нова криза в отношенията с близките ви хора, но това е ваше мнение, което не отговаря на реалността. Не се притеснявайте от проблеми с интимната половинка.

ВОДОЛЕЙ

Днес сте готови на всичко, за да се срещнете с хора, с които имате желание да създадете общ бизнес. Приемете отказът или тяхното съгласие като Съдбовен знак. Бъдете мнителни, за да избегнете финансови загуби. Не спорете, дори да ви предизвикват. Вечерта ще се радвате на приятна вест от далече. Отношенията в семейството ви се нормализират. Сексуалният ви живот изисква да сте в добро настроение, за да не отдалечите отново любимите си хора.

РИБИ

Крайно време е да обмислите промени и да предприемете решителни действия, за да избегнете продължаващите финансови загуби. Ако се справите, успехът е с вас. Занимавайте се с професионалните си задължения без да обмисляте как да си тръгнете по-рано от работа. Оставете удоволствията за друг ден. Несемейните ще срещнат подходящия партньор, но за пореден път ще прекалят с претенциите си, които могат да съсипят веднага запознанството. Не се надявайте на хармонични сексуални отношения, ако сте изневерили и са ви разкрили.