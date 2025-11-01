Хороскопът на Алена: Проблеми на работното място за Стрелците, Козирозите да не бъдат импулсивни

ОВЕН

Запознанствата не са подходящи за вас, особено деловите. Ако ги избегнете ще си спестите бъдещи усложнения. Служебните ви задължения изискват да сте отговорни, ако за вас почивния ден е работен, справяте добре с всичките си задължения. Проверете си банковата сметка, възможни са интернет измами. Семейните ви отношения се нормализират. Бъдете сговорчиви и тактични с любимите си. Не пропускайте сексуалните удоволствия, за да не си създадете нови проблеми.

ТЕЛЕЦ

За да не пропилеете почивния ден не се вживявайте в съветите и критиката на злонамерени хора, които дори не са запознати с вашите идеи и знания. Пътуването, което планирате, е успешно, ако е обвързано с деловата ви дейност. Очаквайте новина за финансови постъпления. Несемейните да очакват предложение за брак. Сексуалните контакти с партньори, към които не изпитвате чувства, ще оставят във вас неприятни спомени.

БЛИЗНАЦИ

Пътуванията ви носят успех, ако сте в добра форма и не сте разколебани в исканията си. Със служебните си задължения ще се справите въпреки трудностите в почивния и празничен ден. Възможни са сблъсъци с ваши колеги, ако сте засегнали техните интереси. Изяснете се и не се отказвайте от целите си. Старанието ви да сте мили с любимите си хора ще бъде оценено. Вечерта ви очаква романтична среща и приятна изненада.

РАК

Активността на работното ви място, ако за вас почивния и празничен ден е работен, ядосва вашите колеги, но вие имате задължения, които не са маловажни. Откажете се от начинанията и ако се налага да работите до късно вечерта, се отдайте на рутинните си служебни задължения, вместо да допускате грешки заради разсеяност. Проведете разговор у дома, за да разчупите ледовете, които започват да придобиват огромни размери и да ви отдалечават.

ЛЪВ

Денят ви носи мечтания успех, само ако се доверите на интуицията си и проверявате поднесената ви информация. Ще стабилизирате финансовото си състояние. Планирайте времето си на работното място така, че да отхвърлите набелязаните задачите за деня, ако за вас е работен. Деловите срещи са успешни. Семейните ви отношения изискват анализ, за да изгладите недоразуменията с брачната си половинка. Сексуалният ви живот се нормализира, но трябва да сте по-активни в леглото.

ДЕВА

В почивния и празничен ден бъдете упорити, за да не пропуснете възможността за финансови успехи, които ви се струват нереални, но ще ви зарадват. Не пилейте енергията си напразно в занимания с проблемите на ваши роднини, които се чудят как да ви убедят да им дадете пари. Не проявявайте щедрост, която не е заслужена. Брачният ви партньор е изкушен да ви посети неочаквано на работното място. Не флиртувайте, за да не ви хване. Любимите ви са разочаровани от нежеланието ви да се отдадете на сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

Имате възможност да обсъдите важни за вас хора в идеите си. Ако не допускате грешки успехът е с вас дори и ако сте все още неопитни в частния бизнес. Проведете внимателно и задълбочено срещи с непознати хора, които може да се окажат ваши успешни бъдещи делови партньори. Отношенията ви с любимите хора са хармонични, но сте в състояние да създадете проблеми, ако сте прекалено мълчаливи вечерта. Вместо замислената физиономия, която сте лепнали още сутринта на лицето си, се усмихнете.

СКОРПИОН

Справяте се блестящо със задълженията си. Бъдете последователни в действията си и не давайте повод да ви мислят за лековерни и наивни. Така ще избегнете измамите в тжзш почивен и празничен за мнозина ден. Следобед посветете част от времето си на разрешаването на семейни проблеми, които са причината за почти необратимо отдалечаване на брачната ви половинка. Не разчитайте на бързо преодоляване на кризата в отношенията. Не се отдавайте на изневери и секс извън семейството.

СТРЕЛЕЦ

Проблемите на работното ви място са незначителни, въпреки че са дразнещи точно в почивния ден. Отдайте се на активна работа, за да не пропилеете възможността за успех и приходи. Не разчитайте на късмета си и на чужда помощ, а се заемете сами с осъществяване на плановете си за деня. Ревността на половинката ви днес е предизвикана от ваши действия. По-добре е да запазите спокойствие и да си поговорите искрено преди скандалът да е достигнал необратимата си точка.

КОЗИРОГ

Не се доверявайте на подвеждаща информация. Вашите импулсивни решения и емоционални реакции може да ви навредят. Посъветвайте се с вашите близки или приятели. С начинанията в този почивен ден ще спечелите добри пари, ако не се колебаете и рискувате с умерени инвестиции. Отношенията с интимната ви половинка не са хармонични и съсипват желанието ви за работа. Не сте склонни да простите обидните думи, които по ваше мнение са незаслужени, и бягате от сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Начинанията ви носят успех, само ако сте получили нужната ви подкрепа. Ако сте решили да създадете свой бизнес преценете дали сте достатъчно стабилни финансово и дали личният ви хороскоп го позволява. На работното място, ако за вас почивния ден е работен, бъдете въздържани и търпеливи. Работете спокойно и уверено. При възможност осъществете делово пътуване съчетано с почивка. Не сте в състояние да прецените дали критиката на любимите ви хора е във ваша полза.

РИБИ

Срещите свързани с професионалните ви задължения, не бива да отлагате, защото ще са успешни точно в днешния почивен ден. Не се надявайте на помощта на колеги и познати. Разчитайте на себе си и успехът ще е с вас. Не се занимавайте с битовизми, а се заемете със задачите си на работното място. Любимите ви хора са се отчаяли от нежеланието ви да се приберете рано, защото са ви подготвили приятна романтична вечер. Сексуалните желания на половинката ви се разминават с вашите.