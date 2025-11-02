Хороскопът на Алена: Промени за Водолеите, Рибите жертва на ревност

ОВЕН

Предстои ви успешен ден, в който може да докажете не само професионализма и интелекта си, а и да се справите с проблемите, породени от допуснатите грешки. Нищо не е в състояние да ви попречи на плановете и на успехите, ако вие самите не решите да се отдадете на развлечения в почивния ден. Следобед ще ви занимават проблеми на ваши близки. Привидно са сериозни, но изобщо не бива да ви притесняват.

ТЕЛЕЦ

Пред вас се разкрива възможност ваши познати да ви бъдат полезни при преодоляване на служебните проблеми. Въоръжете се с търпение, за да не провалите деня си. Трудности ще ви попречат да осъзнаете къде е измамата в направените ви предложения. Откажете се от начинанията в почивния ден. Не се колебайте да предложите пътуване на любимите си хора в следващите два дни. Вечерта посетете ваше любимо заведение, а след това се отдайте на сексуални наслади.

БЛИЗНАЦИ

Деловите разговори са неуспешни в този почивен ден, а също и опитите на надскочите възможностите си и да се натоварите с допълнителни задачи. Ако искате да се справите с възникващите проблеми разчитайте на себе си. Доверите ли се на ваши колеги или приятели, може да се провалите напълно и да се наложи да започнете всичко от начало. Семейните да не се лишават от вниманието на близките си и да споделят проблемите си с тях. Сексът може да ви разтовари от напрежението през деня и да заличи разочарованията.

РАК

Почивния ден е изпълнен с надежди и планове - реални и постижими. Избягвайте да се натоварвате с работа, която е над вашите възможности, за да не изостанете със служебните си задачи. Идеите ви ще донесат добри приходи. На работното място сте уверени във възможностите си и изпълнени с желание да докажете способностите си. В интимните отношения ще имате успех, ако не изневерявате и си спестите хвалбите колко сте ухажвани и желани.

ЛЪВ

Успехът е с вас през целия почивен ден. Не водете разговори с колеги, които са допуснали грешки и искат да им помогнете. Няма как да го сторите, защото ще накажат вас. Ограничете срещите си с делови партньори и не договаряйте нищо в този ден. Ще е белязано от провал. Стига на да не сте на работа през деня пътуванията с близките ви са начин да се освободите от напрежението. Вечерта се отдайте изцяло на чувствата си и на сексуални наслади.

ДЕВА

Денят ви позволява да увеличите приходите си и да се справите блестящо с новите си служебни задачи, които са и много отговорни и изискват да сте внимателни. При необходимост проведете непланирани делови срещи. Успехът е с вас при разговорите и договаряне на финансиране и начало на нов проект. Вечерта не е изключена разправия у дома заради нежеланието ви да пазарувате следобед. Приключете отношенията си с роднини, които правят опити да навредят на личните ви отношения.

ВЕЗНИ

Занимавайте се със служебните си задължения, но и с тези в дома ви. Не се изкушавайте да доверите плановете си, за да не станат достояние веднага на ваши конкуренти. Трудно ви е да вземете бързо и правилно решение за професионалните си планове. По-добре отново обмислете всичко на спокойствие в дома в този почивен ден. Вечерта си създайте приятни емоции, поканете си гости или отидете при приятели. Сексуалните удоволствия са естествения завършек на вечерта.

СКОРПИОН

Единствения успех в почивния ден е свързан със запознанства, които ще ви донесат неочаквана бъдеща полза. Не се надявайте на приходи или на нови професионални постижения, ако имате изостанали задачи. Разчитайте само на себе си. Срещите си отложете за през седмицата, захванете се с текущите си задачи. Няма как да избегнете проблемите в семейството си. Бъдете сговорчиви, ако ви молят да свършите някаква работа у дома. Вечерта не пропускайте сексуалните удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

В почивния ден, ако е работен за вас, ще се справите и с най-големите си отговорности и без проблем ще отхвърлите всичките си задачи. Не пропускайте да проявите решителност в постигане на вашите служебни цели. Очаквани финансови постъпления ви дават възможност да мислите за инвестиции. Вечерта приемете поканата за коктейл. Прекалените емоции в семейството са принудили интимната ви половинка да мисли за изневяра. Все още имате възможност да си я върнете. Сексът е желан и от двама ви.

КОЗИРОГ

Недоразуменията, които имате да изяснявате в делови и личен план ви потискат. Знаете, че правото е на ваша страна, но отказват да ви го признаят. Старанието ви на работното място и отхвърлянето на неотложните служебни задачи до края на почивния ден, ще ви донесе признание. Не сте изкушени от чаровни обожатели и отказвате поканите им за вечеря. Озлоблението им ще бъде повод за интриги за вашата непочтеност. Докажете на интимната си половинка, че истината е друга.

ВОДОЛЕЙ

Ще имате полезни делови срещи, които за пореден път ви позволяват да разгърнете печелившо бъдещо сътрудничество. Бъдете внимателни към предложенията за инвестиции. Промените на работното място са изцяло във ваша полза, макар и част от тях да ви притесняват. Не им се противопоставяйте, дори и ако някои ви убеждава да го сторите. Вечерта очаквайте романтична среща, която ще ви зарадва, защото ви помага да избегнете самотата в тези дни, ако не сте семейни и нямате любим човек до себе си.

РИБИ

Справяте се блестящо с всичките си служебни задачи, въпреки трудностите. Бъдете предпазливи. На работното място в почивния ден не се занимавайте с финансови документи, ще пропуснете нещо и грешката е факт. Отношенията с близките ви са нестабилни, заради прояви на ревност от тяхна страна. Добре знаете защо се случва това. Не е изключено да се разминете със сексуалните удоволствия.