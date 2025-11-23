Хороскопът на Алена: Близнаците да помислят за семейните задължения, Раците да не се налагат

ОВЕН

Вашата щедрост в този почивен ден води до неочаквани, но болезнени финансови загуби. Не прекалявайте с покупките и не харчете за ненужни вещи и бързо развалящи се продукти. Не е нужно да се презапасявате, само защото някой около вас го прави. Бъдете внимателни, ако се налага да сте на работното си място. От сутринта сте разсеяни и трудно се концентрирате, възможни са грешки. Личните ви отношения изискват да сте по-отговорни към интимната си половинка.

ТЕЛЕЦ

Денят изисква от вас преди всичко да се грижите за себе си, а след това, ако имате възможност и добро желание - за околните. Не спорете, ако не сте сигурни във верността на информацията, която ви поднасят. Независимо от нежеланието ви за работа, сте удовлетворени от постигнатото. Разговорите в семейството ви ще бъдат успешни и ще приключат или пък ще възстановят отношенията ви, ако сте търпеливи и не проявявате капризите си. Жените да очакват нови запознанства.

БЛИЗНАЦИ

Бъдете търпеливи и отговорни към семейните си задължения и не бягайте от текущи ремонти, които е добре да започнете днес, в почивния ден, защото ако ги забавите, ще са причина за много по-големи от предвидените разходи. Не губете решителността си, ако сте на работното си място и използвайте възможността да блеснете с уменията си. Разправия, предизвикана неволно от вас, може да навреди на отношенията ви у дома. Заради непредпазливост рискувате да нарушите крехкия мир.

РАК

В личния живот не бързайте да слагате край на отношенията си и да поставяте ново начало. На работното място, ако за вас почивния ден е работен, завършете започнатите задачи. Ще възникнат проблеми, които се налага да разрешите, но без странична подкрепата. От вас зависят бъдещите ви постижения. Отношенията в семейството са хармонични. Не налагайте мнението си. След работа се приберете у дома или се срещнете с интимните си партньори. Отидете на ресторант и се отдайте на романтични мигове.

ЛЪВ

Бъдете особено внимателни, ако сте зад волана в този почивен ден. Разсеяни сте. Не са изключени автопроизшествия. На работното място не проявявайте егоизъм. Разпределете си добре времето, за да успеете и да се справите със задачите си до края на работния ден и след това да си почивате. От вас зависи да избегнете скандали с любимите си хора и приключване на отношенията само защото сте се прибрали ядосани.

ДЕВА

Ще се радвате на спокойствие и на новина за приходи. Завистта на ваши “приятели” ви изнервя. Не се впечатлявайте, ако искате да си спестите разправиите. Не пътувайте дори и ако имате уговорени служебни срещи или гостуване и се налага да сте зад волана! Ако сте задължени да заминете някъде, ползвайте обществения транспорт. Не рискувайте. Мислете за здравето си. Днес се огледайте за подходящ партньор, ако все още не сте семейни.

ВЕЗНИ

Възможен е конфликт с роднини - причина за притеснения в личният ви живот, които ви разсейват и ви пречат да сте продуктивни на вашето работно място. Обмислете промените, които искате да наложите. Анализирайте действията си и не допускайте такива, които рушат авторитета ви. Песимизма ви може да стане причина за проблеми. Деловите срещи и разговори са успешни. Личните ви отношения са нестабилни. Време е да осъзнаете грешките в поведението си.

СКОРПИОН

Трудностите преодолявате с лекота, ако анализирате събитията и сте избрали правилно поведение спрямо опонентите си, но не и ако сте заядливи и готови да се борите с невидими неприятели, съществуващи във вашата фантазия. Бъдете разумни и отговорни. Не провеждайте делови срещи и разговори, за които знаете, че ще ви донесат разочарования. Не разчитайте на късмета си в почивния ден. Непреклонни сте към желанията на вашите близки.

СТРЕЛЕЦ

Някои от вас да очакват предложение за нова работа, но на старото работно място. Съветвам ви да не давате прибързано съгласието си и да не предприемате промяната до края на този месец, Меркурий е ретрограден. Пазете от разочарования в личен план, заради завистта на ваши роднини, която ви преследва за пореден път. Овладейте емоцията, не нападайте, защото нищо няма да спечелите. Вечерта не изливайте гнева си върху интимната си половинка.

КОЗИРОГ

Убеждават ви да се включите в рисковани начинания. Откажете без колебание, а когато се освободите от досадниците, които ви губят времето в почивния ден и се приберете у дома, се отдайте на заслужена почивка. Обстановката на работното ви място не е особено благоприятна заради вашите прибързани действия, но следобед ще грейне слънце следобед и ще ви върне спокойствието. Вечерта очаквайте сцени на ревност, ако не сте се прибрали навреме и не сте изпълнили обещанията си.

ВОДОЛЕЙ

Намерете начин да изясните недоразуменията, възникнали в семейството ви предишния ден, защото ви потискат. Успехът и добрите приходи днес са за търговците. На работното място бъдете внимателни в думите и действията си. Ако критикувате и иронизирате колегите си ще си спечелите врагове, а помощта им ви е необходима. Вечерта ще изживеете романтична среща. Ако сте семейни, ще ви хванат в изневяра за пореден път.

РИБИ

Не се съмнявайте в искреността на вашите близки и приятели. На работното си място, ако за вас почивния ден е работен, поднесете новите си идеи и ги обсъдете с вашите колеги, без да налагате насила мнението си. Ефектът може да е обратен. По-добре не провеждайте делови срещи и разговори и ги уговорете за следващата седмица. Не взимайте прибързани решения, Меркурий е ретрограден. Радвате се на споделени чувства. Ако сте изнервени и избухливи, си вредите сами.