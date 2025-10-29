Хороскопът на Алена: Близнаците лесно убеждават хората наоколо, Раците да се пазят от неприятности

ОВЕН

Не е изключено в живота ви да се появят влиятелни хора, които да ви бъдат полезни. Не провеждайте? ? делови разговори за финансиране. Разсеяни сте и може да се съгласите новите запознанства. Установете нови познанства и разрешете битови проблеми. Липсата на свободно време и преумората вредят на интимните ви отношения. Сексът ви носи наслада, но не и ако е насила изпросен или не е желан и от двама ви.

ТЕЛЕЦ

Денят не пречи да водите умерени разговори. Бъдете справедливи към исканията на колегите си и търпеливи при разговори с тях, ако имате да изяснявате недоразумения. Пазете се от финансови загуби. Отложете пътуванията. Получена и непроверена от вас информация ще доведе до финансови загуби. Трудностите са преодолими, но са породени и от вашите действия. В личните си отношения сте постигнали поредния връх. Не се опитвайте да наложите начина си на живот.

БЛИЗНАЦИ

Имате сили да се справите с трудностите въпреки неприятностите, които ви създават вашите близки. Пътуванията са успешни. В нервността си сте способни да предизвикате загуби на работното място. От вас зависи да не се предавате във властта на емоцията и да постигнете целите си. Влюбени сте, но не сте сигурни, че мъжът до вас отговаря на чувствата ви. Не се вживявайте в несъществуващи лични драми. Няма как да се надявате на хармония в сексуалните отношения, ако сте ревниви и сте прекалили с въпросите.

РАК

Избегнете неприятностите и конфликтите със странични хора, ако се сблъсквате с тях в днешния ден. Очаквайте новина за подобряване на материалното състояние - заслужено и навременно. Признанието и успехът ви са гарантирани, ако сте разумни и умерени. Не се захващайте с нови задачи. Нищо чудно да се увлечете в нова романтична връзка. Ако сте семейни, мили жени, рискувате да развалите отношенията с брачната си половинка. Не ви съветвам да изневерявате заради обзелото ви желание за сексуален контакт.

ЛЪВ

Денят изисква да разрешите натрупалите се проблеми на работното място и у дома. Ще се наложи да потърсите помощта на ваши приятели и да се доверите на колегите си. Не взимайте сами важни делови решения, защото ще допуснете грешка, водеща до загуби. Не сядайте зад волана. Направете плановете си и за следващия месец! Разговорите с интимната или брачна половинка са успешни, особено ако сте съгрешили предишните дни заради среща с ваши приятелки и се налага да изгладите отношенията си.

ДЕВА

Ще срещнете трудности в този ден, породени от организиране на важно задгранично пътуване, което сте приели преди време. Очаквайте? ? успехи и полза от приключването на отдавна започнати занимания, които отлагахте заради липса на време. Завършете започнатите задачи до вечерта, възможно е! Не взимайте спонтанни решения, свързани с любимите ви хора. Бъдете предпазливи и ще разрешите всички проблеми с лекота. Семейният живот ви изнервя, ако сте сключили прибързано брак.

ВЕЗНИ

Причината да сте неуверени е породена от разочарованието ви от колеги, на които сте имали доверие, но са ви предали. Не се включвайте в инвестиции, свързани с нови проекти, с които не сте запознати. Търговците жънат неочакван успех в този ден. Преодолейте вашата чувствителност, нерешителност и съмнения. Настъпила е поредната катастрофа в отношенията с близките ви. Причината е поредната изневяра на партньора ви, която ви е унизила и изнервила. Не губете вяра, че отношенията ви ще се оправят.

СКОРПИОН

Отдайте се на рутината, без да отвличате вниманието си със странични занимания в този ден. В противен случай сами ще блокирате вашия шанс да приключите със задачите си в рамките на работният ден.? ? Не бягайте от отговорност. Преценете къде допуснахте грешка в изминалите дни. Намерете време вечерта да се видите с приятели, които отдавна ви предлагат среща. Заведете любимите си хора и им създайте приятни емоции. Не е изключено да се влюбите и да се отдадете на сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Бодри сте и изпълнени с желание за активен ден, типично за вас е предимно да работите. Неотразими сте. Засилва се вашата увереност на работното място, но ще си спечелите врагове. Опитите да покажете знанията си и да наложите мнението си ще предизвикат недоволство във вашите колеги. Спокойно им обяснете къде са пропуските им. Заемете се на всяка цена със стабилизиране на семейните си отношения. Не допускайте поредното отдалечаване. Сексът с любимите хора ще ви се отрази добре.

КОЗИРОГ

Днес ви очакват предимно материални успехи, въпреки че е края на месеца. Не пропилявайте шансовете си за доходна работа, заради прекалено дълъг размисъл и колебливост. Разпределете правилно работата си, за да завършите започнатите задачи до края на деня. Ако не сте семейни и сте намерили подходящия партньор, днес е идеален ден за обявяване на годеж. Вечерта се отдайте на заслужени и приятни интимни мигове и сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Не давайте заеми, дори и ако роднини ви искат помощ. Бъдете внимателни при обсъждане на работа, свързана с обществени организации и финансови? ? документи. Внимателно се запознайте със съдържанието и значението на документите. Ще имате проблеми в общуването, ако сте прекалено претенциозни и изискванията ви към околните са високи. Не се опитвайте да налагат мнението си у дома, за да не си спечелите поредната разправия. Криза в отношенията с интимната ви половинка.

РИБИ

Бъдете критични към постъпките си и не се изненадвайте, ако се опитат да ви измамят. Неувереност в силите ви е причина за дистанциране на хората от вашето обкръжение. Бъдете сдържани в общуването с непознати хора и не споделяйте плановете си. От сутринта ще валят предложения за допълнителна работа, но не бива да я приемате. В личният живот не е добре да взимате спонтанни решения. Ако сте по-свободомислещи и не ревнувате без причина имате шанс да разрешите проблемите си.