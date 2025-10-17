Хороскопът на Алена: Близнаците разрешават проблеми в работата, положителни промени в личният живот за Раците

ОВЕН

Пазете се от колеги, които ви завиждат и правят всичко възможно да ви злепоставят пред ваши нови делови партньори. Денят ви поднася сериозни изпитания, но ви зарежда със сили, за да ги посрещнете достойно. Оптимизмът ви е гаранция за успех в начинанията, особено на тези, които обмисляте, но ще започнете другата седмица. Семейните проблеми се задълбочават заради нежеланието ви да поговорите с близките си. Не отдалечавайте от себе си любимите си хора. Силните чувства и хармоничните сексуални отношения са от значение за вас.

ТЕЛЕЦ

Ще ви предложат работа, която отговаря на мечтите ви, но бъдете внимателни, за да не се окажете с по-ниска заплата. Имате възможност да приемете допълнителна задача, която не пречи на текущите ви служебни задължения. Ще се справите бързо, ще си възвърнете самочувствието и не на последно място - ще получите пари. Вечерта останете с близките си. Ако сте семейните, мили жени, и не сте сигурни, че сексуалният ви живот е достатъчно активен, препоръчвам да прецените дали сте с подходящия партньор. Несемейните жени да очакват среща и романтично увлечение.

БЛИЗНАЦИ

Разрешаването на натрупалите се в последните дни текущи делови проблеми ще ви донесе спокойствие и възможност да сте дейни, но и задълбочени. Резултатите от вече завършена работа ви гарантират отлични приходи, които зарадвани от факта не бива да влагане прибързано и необмислено. В личните отношения се пазете от проблеми. Късметът е с вас, ако се въоръжите с търпение. Изневярата и сексуалните наслади ще ви създадат проблеми.

РАК

Успехите ви са впечатляващи. Не допускайте проблеми на работното си място заради липсата на такт и нежелание да признаете правотата на колегите си. Използвайте деня и приключете със започнати и все още незавършени задачи, за да не създадете впечатлението, че сте безотговорни. В личният живот промените ще са положителни за несемейните жени и неблагоприятни за семейните. Не злоупотребявайте с търпението на близките си, ако сте решили да се разделите с брачната си половинка. Не се надявайте на сексуални мигове.

ЛЪВ

Споделяйте и разказвайте само най-необходимото за служебните си планове, ако няма как да го премълчите пред познати и близки. Всички разговори носят полза, ако сте предпазливи. На вашето работно място цари хармония. Избягвайте срещи с непознати хора, целящи да получат информация, свързана с професионалните ви планове. Стабилността в семейните отношения зависи само от вас, мили жени. Не пренебрегвайте сексуалните удоволствия заради лошо си настроение.

ДЕВА

Бъдете упорити и аналитични към пропуските си, защото след изживяния миг на слава може да затънете в проблеми. Проявата на доверчивост и податливостта ви на влияние не превръщайте в причина да отстъпите от принципите си. Над вас е надвиснала сериозна заплаха от провал на работното място. Липсват ви достатъчно положителни емоции в личния живот. Засегнали сте интимния си партньор. Ако не промените отношението си към любимите си хора рискувате да се лишите завинаги от сексуалните удоволствия с тях, колкото и да ги обичате.

ВЕЗНИ

Не проявявайте егоизма си и не се опитвайте да блеснете със знания, за да не се изложите. Не реагирайте прибързано, каквото и да се случва около вас или със самите вас. Субективизма в оценките ви е във ваша вреда, защото ви обвързва с неподходящи, вместо с подходящи партньори. Преди да правите изводи за личните си отношения постигнете равновесие между чувствата и мислите си и си дайте отговор дали наистина сте влюбени. Не сте склонни да се отдадете на сексуални удоволствия, но и не трябва да го правите.

СКОРПИОН

Не показвайте неприязънта си към хора, които ви унижават. С проявата на безразличие, ще ги притесните повече. Не бъдете заядливи и отмъстителни, защото те очакват точно това. Не усложнявайте отношенията с колеги и познати. Бъдете разумни и не рискувайте. В личните ви отношения ще настъпи хаос, защото ще изгубите представа за желанията си. Изплашили сте партньора си с агресията си в леглото. Не се надявайте на хармония в интимните отношения.

СТРЕЛЕЦ

Приемете без колебание и притеснение сътрудничеството с хора на науката. Обмислете предстоящите промени, ако са свързани с професионалното ви развитие и извлечете максимална полза за себе си. Изпълнете отговорно и внимателно поставената ви важна задача. Не приемайте влюбеността си за реалност, защото сами ще обърнете събитията в своя вреда. Не злоупотребявайте с търпението на интимната си половинка, която не е сигурна в чувствата ви и няма желание за сексуални удоволствия.

КОЗИРОГ

Впечатляваща е активността ви, която ще ви донесе очакваните положителни резултати. Не се доверявайте на злонамерени съветите на непознати хора, попаднали случайно около вас. Успехите, които жънете на работното място ви зареждат със задължителната доза оптимизъм, за да продължите уверено напред.Очаквате ново запознанство или среща, която за съжаление ще остави у вас спомена за разочарования и съжаление заради напразните надежди. Нямате причина да се съмнявате в чувствата на интимния си партньор.

ВОДОЛЕЙ

Очаквайте приходи. Завистници ще ви натякват непрекъснато, че не заслужавате финансовите си успехи. Не им обръщайте внимание, защото ще решат, че сте виновни. Избегнете празнословията на работното място. Липсва ви хармония в отношенията с колегите, но няма как да я възвърнете с думите си. Спокойствието в дома ви е гаранция за нормални отношения с интимния ви партньор. Не се ядосвайте, ако пропуснете сексуалните мигове. Причината е и във вас.

РИБИ

Грешките на работното място, недоразуменията и конфликтите в общуването с колегите ви, са породени от несъгласие с мнението им. Въпреки това работата ви спори и оставяте отлично впечатление в околните. Денят позволява договаряне на финансиране за строеж, но се убедете че няма да ви натовари с непосилни клаузи. Не се надявайте на хармония и прошка от интимните половинки, които са изнервени от поведението ви. Сексуалните ви отношения са хармонични.