Хороскопът на Алена: Близнаците се занимават с приятни неща, от Раците блика чар

ОВЕН

Денят позволява да водите разговори, свързани с промени на работното място, но не и да ги предприемете. Колегите ви няма да ги отхвърлят. Пътуванията ви носят бъдеща печалба. Може да подписвате документи, ако не са свързани с финансови операции. Не влизайте в излишни разговори и спор на работното място. Ще се изострят отношенията с брачния ви партньор, мили дами. Контролирайте емоциите си и не се опитвайте да оправдаете поведението си. Вечерта сте още под влияние на разправиите, разразили се следобед. Обидените сте без причина.

ТЕЛЕЦ

Запознанствата ви трябва да са добре преценени, заради опита ви да се наложите, че изборът е вас дори и във ваша вреда. Не се обвързвайте с обещания за финансова подкрепа. Денят е напрегнат, затова отложете важните делови срещи. Добре е да приемете делово предложение, което няма да ви отклони от пряката работа, но ще ви донесе пари. В семейството ви назрява конфликт, скъпи дами. Изневерили сте и са ви разкрили. Трудно ще намерите оправдание за изневярата си. Не и с проява на агресия. Сексът с брачната ви половинка ще остане за дълго само в мечтите ви. Не се домогвайте до това.



БЛИЗНАЦИ

Предстои ви спокоен и разтоварващ ден, в който ще се занимавате с приятни неща, които ви успокояват. Време е да изхвърлите непотребните вещи от дома и офиса си с единствената цел да обновите и подредите наново живота си. Бъдете сговорчиви и с успех ще се справите със задълженията си, свързани с работата ви. През деня се заемете със задълженията си у дома. Не се заяждайте с близките си, ако отказват да ви помогнат. Избягвайте изясняване на отношенията с интимния си партньор. Докажете на любимия, че сексът ви доставя удоволствие.

РАК

Днес сте във върхова форма и бликате чар. Деловите срещи са успешни, защото сте спокойни и самоуверени, но бъдете отговорни и тактични. Отдавна не ви се беше случвало да сте с отлично самочувствие. Следобед се постарайте дори и с цената на повече усилия да отхвърлите работата си. Новото ви романтично увлечение може да се окаже разочароващо и да се отдалечите. Вечерта останете с близките си. Не харчете пари за ресторанти с приятели. Несемейните да не си позволяват сексуален контакт още при първата среща, защото последствията ще бъдат необратими.

ЛЪВ

В този ден сте променливи и емоционални. Ако ви предстои да сключвате сделка не избързвайте, а обмислете всичко още веднъж. Не слагайте подписа си под окончателен договор. Пред вас се отварят широко вратите към нови възможности за професионални успехи. Възползвайте се от тях без колебание в края на годината. В разговорите с любимите ви не трябва да се прокрадват и най-малките съмнения за изневяра, мили жени. Не ревнувайте без причина. Не се колебайте да му докажете колко сте всеотдайни в чувствата си и му доставете незабравими сексуални наслади.

ДЕВА

Трудности ви пречат на работното място и блокират възможността да постигнете целите си до края на деня. По-добре се въоръжете с търпение и приемете, че забавянето е във ваша полза и ви предпазва от грешки. Възможни са неочаквани разходи или финансови загуби. Бъдете внимателни при работа с пари. Семейните жени да не забравят и себе си, да се разкрасят и заредят с добро настроение. Ново романтично запознанство ще споходи несемейните. Сексуалният ви живот отново изисква да сте активната страна. Не пренебрегвайте любимия си.

ВЕЗНИ

Въпреки трудностите ви предстои успешен ден, в който жънете за пореден път материални успехи. Вашият оптимизъм ви помага да постигнете отлични резултати и да достигнете поредния професионален връх. Завършете всичко важно до обед и се отдайте на полезни разговори с вашите колеги и подчинени и вечерта с вашите близки. Самотните жени ще срещнат подходящ партньор, но трябва внимателно да преценяват новите си познати, за да не сгрешат в избора си. Ако сте влюбени, споделете чувствата си.

СКОРПИОН

Днес се чувствате в свои води на работното място и при делови срещи. Постарайте да сдържате емоциите си и да завършете работата си. Ще срещнете хора, които ще ви обогатят с нови знания и ще ви бъдат полезни. Не се ядосвайте заради чуждите грешки, дори и ако вредят на работата ви. Стига да можете ги поправете и продължете напред. Преди да пристъпите към изясняване на отношенията с интимния си партньор, осъзнайте грешките в поведението си. Семейните жени могат да се отдадат без притеснение на интимни преживявания и сексуални удоволствия, защото са уверени в чувствата си.

СТРЕЛЕЦ

Използвайте възможността да се справите с изостаналите задачи. Не се натоварвайте с няколко наведнъж. Степенувайте ги по важност, за да не се преуморите. Отложете деловите срещи и разговори. Не са изключени влияния отстрани, които ще се отразят неблагоприятно на работата ви. Не се включвайте в съмнителни търговски сделки. Колкото по-бързо се приберете днес при любимия си, толкова по-голяма е гаранцията, че ще се отдадете на чувствата си. Обидени сте на интимния си партньор, че сексуалният ви живот не отговаря на желанията ви. Бъдете готови на компромиси.

КОЗИРОГ

Денят ви е напрегнат, но успешен. Освободете се от песимизма си. Не позволявайте да провалят шансовете ви за материална стабилизация, въпреки, че сте неуверени в силите и възможностите си. Работете концентрирано и без да отклонявате вниманието от професионалните си задължения и ще имате успех. Очаквайте предложение за работа. Пазете се от чаровен ухажор, който се опитва да се вмъкне в живота ви, но не защото ви обожава, а защото цели да ви нарани. Липсва ви хармония в сексуалните отношения, ако сте семейни. От вас зависи да я възстановите.

ВОДОЛЕЙ

Запознанствата на работното място ще ви създадат сериозни проблеми, ако са свързани с професионалните ви планове. Не се обвързвайте с новите си познати и работете сами. Дългоочаквана вест, която ще научите при внезапното провеждане на делова среща, е гаранция за постигането на поставената цел. Не са изключени проблеми с мъж, към които изпитвате силно привличане. Семейните жени, разочаровани от зачестилите проблеми в семейството, са склонни към изневери и сексуални контакти веднага след запознанство в този ден. Проблемите им са сигурни.

РИБИ

В този ден очаквайте нови предложения за нова дейност, но също и трудности на работното място. Не бързайте с обещанията за инвестиции, дори и ако са ви предложени от хора, които добре познавате. На всички, които и днес работят активно и гонят поредната цел, звездите напомнят, че трябва да са тактични и умерени в действията си. Желанието да сте отдадени в полза на хората няма да се хареса на близките ви, с които ще се изпокарате. Само ако сте искрени в разговорите и чувствата си, можете да разчитате и тази вечер на хармония и на сексуални изживявания с любимите си хора.