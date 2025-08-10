Хороскопът на Алена: Близнаци, не губете чувството си за реалност, Раците да бъдат търпеливи

ОВЕН

?Възможна е нови за приходи, макар и не големи. Не бързайте с инвестициите. Ще ви ядосат, заради искания, за които нямате време. Не разчитайте на бързо примирие и не давайте обещания за по-късно изпълнение на желанията на колегите и близките си. На работното място се заемете с рутинните си задължения. Не разчитайте на промени. Вечерта очаквайте сцени на ревност. Причината е вашето поведение, дало повод за съмнения в чувствата ви. Отново сте лишени от възможността да изживеете сексуални удоволствия, но сте си виновни.

ТЕЛЕЦ

Съветите на приятели или вмешателството на делови партньори в работата ви ще доведе до застой. Предстоят ви запознанства в този ден, причина за резки промени в настроението и промяна в отношенията с партньорите ви. Не рискувайте. Разчитайте на интуицията си. Имате възможност да сте с близките си и да им докажете чувствата си. Не оставяйте без внимание любимия си. Не му отказвайте сексуалните изживявания, естествено ако и вие изпитвате сексуално желание. Не проявявайте чувствителността си.

БЛИЗНАЦИ

Работете задълбочено, защото сте изтъкани от емоции и губите чувството си за реалност. Деловите срещи и общуването са затруднени. Денят ще ви се стори скучен. Избягвайте срещите с нови делови партньори и разговорите с непознати хора. Нямате желание да се заемете с начинанията, които обмисляхте. Днес можете да дадете израз на чувствата, които бушуват във вас. Няма смисъл да ги прикривате, ако искате да разберете дали са споделени. След романтичната вечеря се отдайте на желани сексуални удоволствия.

РАК

Изчакайте търпеливо настъпващите промените, за да си спестите проблеми и грешки поради недоглеждане. Не се опитвайте да налагате мнението си. Не мислете само за пари, при това за за много пари, които може да са ваша фантазия, ако искате да си спестите загубите. Деловите контактите ви носят разочарование. Не се опитвайте да си купувате любов, защото не след дълго ще се почувствате нещастни, ако сте се влюбили истински и ви отблъснат. Не винаги сексът е начин да се домогнете до чувствата на някого.

ЛЪВ

Бъдете разумни от сутринта и не рискувайте. Оценете правилно възможностите си. Стабилизирайте позициите си. Деловите срещи няма да ви донесат успех, дори и ако сте добре подготвени. Не се опитвайте да хитрувате, защото само с коректност и великодушие ще успеете да постигнете успех. Не се опитвайте да налагате на любимия си правила на поведение и не ревнувайте без причина, защото саи вредите на отношенията си. Ще се разделите неочаквано и болезнено, ако не се сключили брак и ще страдате по ваша вина.

ДЕВА

Намерете време за преоценка на изминалите дни и на вашите успехи и провали. Избегнете появата на препятствия заради участието в рисковани инвестиции. Трудностите ще ви предпазят от грешки. Възможно е да сгрешите с преценката си за хората. Жънете материални успехи с успешно завършване на поставена задача. В семейството създайте хармония и разбирателство. Не наранявайте любимия си с непрекъснатите си претенции. За да се чувствате добре в леглото и сексът да ви достави наслада, трябва да сте готови за него и двамата.

ВЕЗНИ

Пригответе се да предприемете промени, които са планирани от вас преди време. Разчитайте на себе си. Поставете началото на нови занимания следобед. Бъдете особено предпазливи. На работното място жънете успехи. Радвате се на разбиране и намирате подкрепа на идеите си във вашите колеги. Няма как да сте щастливи, след като сте на път да се разделите с любимия си, скъпи дами, но вината е ваша, само дето никога няма да я признаете. Прекалили сте с професионалната си заетост.

СКОРПИОН

В този ден не насилвайте естествения ход на събитията. Въпреки стремежът ви към общуване е по-добре да сте на работното място и да се концентрирате в работата си. Трябва да защитите позицията си с всички коректни средства. Разговорите не са успешни. Трудно ще докажете правилността на мнението си. Може да сключите граждански брак в този ден. След работа ви се иска да се отдадете на романтични срещи, но чувствате, че не сте уверени в силата на любовта си. Сексуалните удоволствия ще ви заредят със сили.

СТРЕЛЕЦ

Предстои ви труден ден, но ако работите с вашите колеги успехът е с вас. Промяна в настроението и в поведението ви ще даде повод на неприятели да ви вредят с интриги. Не взимайте важни делови решения. Собствените ви действия може да се обърнат срещу вас. В работата си разчитайте предимно на себе си. Може и да сте преуморени, но не пропускайте да зарадвате с вниманието си вашия любим и да се отдадете на чувствата си. Сексуалните удоволствия ви зареждат с желание за живот.

КОЗИРОГ

Не очаквайте професионални успехи. Склонни сте да приемете всяко примамливо предложение, което ви се струва печелившо. Застрашени сте от възможността да пропилеете целия ден. Концентрирайте се в главната си задача и превърнете замисленото в реалност. Обединете промяната с разумните си действия. Следобед се пазете от интриги или клюкари, които искат да докажат, че мамите интимния си партньор. Вечерта си създайте романтична обстановка, поговорете откровено.

ВОДОЛЕЙ

Днес е във ваша полза да стабилизирате постигнатото до момента и да не съсипвате отношенията си на работното място. Не позволявайте да ви отклонят от важните задачи. Деловите срещи осъществете сутринта, Следобед странични причини ви попречат да реализирате замисленото. Възможни са проблеми в семейството и сцени на ревност. Партньорът ви е извън себе си, заради вашето поведение и отсъствие. Романтичната вечеря и изненадващ подарък може и да ви сдобрят след разправията и да завършат с интимни удоволствия.

РИБИ

Начинанията са успешни, ако не допускате прибързани действия. Независимо от трудностите, работата ви спори. Внимавайте с разходите, за да избегнете финансовите проблеми в следващите дни. Разговорите на работното ви място са успешни, ако не налагате мнението си и не спорите. Въпреки трудностите в семейството сте чаровни и привлекателни. На несемейните жени Съдбата за пореден път поднася шанс за романтично запознанство, но не ги съветвам да бързат със сексуалните удоволствия, докато не се опознаят.