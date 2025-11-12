Хороскопът на Алена: Везните да внимават зад волана, Скорпионите да не проявяват капризи

ОВЕН

Ако се опитват да измъкнат от вас пари за проект, който не ви засяга, не проявявайте щедрост и не давайте обещания. Успехът ви следва от сутринта, но с планирани начинания. Не влизайте в конфликт на работното място и не се опитвайте да доказвате с агресия правотата си, защото ще избухне такъв скандал, че дълго ще се помни. Семейните да поемат вечерта отговорностите си и да не лишават от внимание брачната си половинка. Несемейните да не се затварят у дома, ако искат да срещнат подходящия партньор.

ТЕЛЕЦ

Конкуренти се опитват да ви създават трудности. Не се впечатлявайте, а се отдайте на мисли за работата си и се задълбочете в задълженията си. Някои колеги умишлено ви пречат. Не обръщайте внимание на подмятанията им. За изненада на всички се справяте отлично и с най-неприятните си задължения, ако не се впечатлявате от критиката.

Почивката е задължителна затова вечерта останете с близките си и не канете гости в дома си, дори и ваши приятели да са настоятелни. Отдайте се на интимни разговори.

БЛИЗНАЦИ

Работното място не е подходящо, за да воювате с вашите колеги. Наложете си търпение и се заемете със задълженията си. Вечерта изяснете проблемите в семейството. Денят не е успешен за срещи, за начинания и за делови разговори, нито за подписване на договори, дори и ако са планирани. Късметът със сигурност ще ви изостави. Избягвайте изясняването на семейни проблеми, разправиите с партньорите или с приятелите си. Вашата мнителност ви създава проблеми и недоразумения в личния живот и ви лишава от сексуални удоволствия.

РАК

Вървите устремно напред и ще поставите началото на нови занимания. Бъдете внимателни. Трудностите са преодолими. Приемайте спокойно отправената ви критика. Промяната на плановете ви за деня не е причина да се отклоните от задълженията си. Очаквайте предложение за нов бизнес, но го обмислете добре и започнете в годината на Слънцето. Няма да ви липсват интересни запознанства. Ако не сте семейни ще срещнете своята половинка. Вечерта очаквайте романтична среща с вече съществуващо познанствo.

ЛЪВ

Приемете безропотно разпорежданията на вашите началници като Съдбовен знак, че ако се подчините, може да ви повишат. Веднага им докажете, че сте готови да им сътрудничите, но не прекалявайте с демонстрация на възможности. Трудностите са причината да не сте особено дейни, но се справяте успешно, ако мобилизирате силите си. Имате благоприятната възможност, ако не сте семейни, да създадете семейство или да срещнете подходящата половинка. За избралите деня за сключване на брак, звездите обещават щастливи години.

ДЕВА

От вас зависи дали ще постигнете замисленото в този ден. Не се доверявайте на непознати хора и не се вживявайте в липсата на разбиране от страна на вашите близки. Късметът не е с вас. Откажете се от начинанията и не си вредете сами на авторитета. Заемете се с рутинните си задължения. Отношенията ви са хармонични и стабилни. Не ги съсипвайте с безпочвени съмнения и ревност заради нечии "добронамерени" интриги. Прибързаните промени заради изневяра са недопустими. Несемейните могат да обявят, че да готови да създадат семейство.

ВЕЗНИ

Стабилизирайте финансовото си състояние със задълбочена работа по започнати проекти и положете основите за бъдещи си успехи. На работното място си гарантирате успех. Ако сте зад волана бъдете предпазливи. Ако овладеете депресията, която ви следва от няколко дни без причина и е в своя апогей, дори и рискованите начинания ви носят отлични приходи и похвала. Ще се чувствате добре сред семейството си в този ден, а вечерта си пригответе вкусна вечеря и се отдайте на приятни мигове.

СКОРПИОН

Не проявявайте капризи и не изнервяйте деловите си партньори, ако сте се захванали с общ бизнес, защото в един момент ще установите, че вместо да ви помагат, са започнали да ви пречат и да работят за себе си. Обмислете отново предложенията за инвестиции. Денят е добър за рутинни занимания, но не и за преговори за сътрудничество. Бъдете последователни в действията си. След работа си останете у дома или излезте на разходка в парка преди вечеря, за да имате спокоен сън. Хапнете, поговорете с близките си и се отдайте на почивка.

СТРЕЛЕЦ

Не се притеснявайте от неочакваните служебни разходи, ако имате посещение от чужбина или вие самите сте в командировка. Отложете деловите срещи и разговори, ако не пътувате, за да си спестите неуспехи заради липса на готовност да обосновете исканията си. Днес запознанствата ви не са мечтаните от вас. Съсипвате отношенията с приятели и партньори около вас заради новите ви познати. Помислете си дали си струва. Проблеми в семейните отношения заради ревността на половинката ви, която е безпричинна.

КОЗИРОГ

Обогатете се с необходимата ви информация и ще се справите без проблем със служебните си задължения. Завършете изостаналите задачи и анализирайте постигнатото. Ако развивате свой бизнес се предпазвайте от кандидат-съдружници, които искат да ви измъкнат парите. Не се карайте с близките си, които нямат вина за служебните ви проблеми. Спокойно разрешете семейните спорове. Вечерта си почивайте и се откажете от сексуалните удоволствия, ако не сте във форма.

ВОДОЛЕЙ

Днес сте склонни да привличате използвачи и рискувате да предизвикате проблеми заради желанието ви да наложите мнението си на всяка цена. В материално отношение успехът ще бъде с вас, ако не отказвате допълнителната работа и подновите стари делови отношения. Семейството ви се нуждае от подкрепата ви, а вие отказвате да я дадете на ваши роднини, на които сте обидени от години и не сте склонни да им простите. Може би сте в правото си, ако са ви засегнали, но ако подкрепата ви гарантира хармонични отношения в семейството, дайте им я.

РИБИ

Напрежението, което ви е обзело от сутринта е заради очакване на поредния успех, водещ към финансова стабилизация. Ще блеснете и ще засенчите вашите амбициозни колеги. Склонни сте да се отнасяте подигравателно към тях, но днес бъдете на ниво, за да не съсипете доброто впечатление, което сте направили. Следобед не са изключени проблеми със съседите ви, заради завист и опит да създадат интриги в семейството ви, само защото сет проявили наивността да ги допуснете близо до себе си.