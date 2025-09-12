Хороскопът на Алена: Везните да не налагат мнението си, Скорпионите да не смесват личния и професионалния живот

ОВЕН

Внушили сте си, че ви манипулират, но грешите и си вредите заради ината си. Колебанието и отстъпчивостта ви няма да помогнат. Среща с влиятелна личност ще ви издигне неочаквано в очите на околните. Ще се нагърбите с нови отговорности. Не отказвайте да предприемете промените на работното място. Разчитайте на интуицията си в личния живот, за да живеете в хармония с брачния си партньор. Вие сте дистанцираните и не желаете да промените поведението си. Сексуалните удоволствия са желани от вас, но се инатите.

ТЕЛЕЦ

Постарайте се да намерите най-бързия начин да постигнете целите си, дори и с цената на известно забавяне. Не се оправдавайте за грешките си на работното място, защото ще задълбочите още повече конфликтите с вашите колеги. Бъдете внимателни и ги отстранете без намесата им. Не пътувайте! Не позволявайте странични фактори да усложнят отношенията с близките ви, скъпи дами, заради склонността ви бързо да се обиждате и да потъвате в мълчание. Сексуалните ви отношения зависят от вашето настроение.

БЛИЗНАЦИ

Трудностите, свързани с уговорени делови разговори, ви преследват от сутринта. Този ден не е добър и за партньорите ви. Ще се справите по-добре с текущите си задачи. Вашите колеги са склонни да проявят безотговорност към техните задължения. Пазете се от запознанства с настойчиви хора, ако държат да работите заедно. Близките ви са очаровани от вашето внимание, партньорът ви дарява романтични мигове. Интимният ви живот е зареден с активен секс. Ограничете контактите си, отменете срещите си, за да си почивате.

РАК

Не се ядосвайте, ако вашите колеги отказват да се съобразят с вас и да приемат мнението ви. Бъдете тактични и не проявявайте прекалена самоувереност при провеждане на делови разговори. Предпазвайте се от грешки, които могат да се превърнат в причина за провал. Не си мислете, че проблемите в семейството ви, свързани с ваши постъпки, които са наранили близките ви, ще отминат без следа. Вашето отношение към любимия ви е причина за невероятните сексуални изживявания или пък за тяхната липса.

ЛЪВ

Проведете неотложен разговор с колегите си, като ги поканите на обяд, за да сте в по-непринудена обстановка. Обмислете плановете си за следващата седмица, без да ги обсъждате с околните. Преценете дали да поставите началото на нов бизнес или е по-добре да изчакате. С любимите си хора бъдете въздържани в изразяване на емоциите, мили жени, дори и ако са ви ядосали така, че сте си поплакали наволя. Не изневерявайте!? ? Ще си спестите скандал и отказът им от сексуални удоволствия.

ДЕВА

?Помощта на влиятелни хора, а сред познатите ви има и такива, ви носи полза, ако не я откажете инатливо. Обмислете нови възможности за професионална изява, които ви носят добри приходи. Не се отказвайте от участието на колеги в обсъждането на делови планове. Предпазвайте се от проблеми в семейството и не давайте големи суми за ненужни покупки или за задоволяване на женските ви капризи. Вечерта се постарайте да изгладите острите ръбчета и се отдайте на сексуални наслади.

ВЕЗНИ

Трудностите са породени и от ваши минали действия. Справете се сами, за да докажете, че осъзнавате грешката си. Назряващ служебен проблем няма да се разреши във ваша полза, ако стоите бездейни в очакване. Не налагайте мнението си, за да не развалите отношенията с колегите си. Пазете се от конфликти с ръководството. Следобед сте в състояние да избегнете на разправиите с близките си, като премълчавате, ако сте виновни и ви критикуват. Вечерта бягате от интимни мигове, заради обидата, която ви е трудно да преглътнете.

СКОРПИОН

Промените свързани с професионалния ви живот ще окажат влияние и на личните ви отношения. Не е във ваша полза да сте активни и да приключите заедно с вашите и задачите на ваши колеги. Поемането на нови служебни задачи ще ви дари уважението на вашите колеги. Стабилизирайте авторитета си. Вечерта си останете у дома и си почивайте след напрегнатия ден в компанията на семейството и на любимия си. Подгответе романтична вечеря. Сексуалните удоволствия ще ви заредят с добро настроение.

СТРЕЛЕЦ

Не съсипвайте целия ден с нежелание за активна работа, дори и ако сте преуморени, за да не блокирате сами изпълнението на служебните си задачи. Емоцията ви е завладяла изцяло. Заредете се с оптимизъм и бъдете активни, за да се справите блестящо. Въпреки, че не ви се работи и сте уморени, активността днес е задължителна. Бъдете готови на компромиси при обсъждането на семейни проблеми, за да избегнете разправията с вашите родители, които и без това не одобряват брака ви, а днес за пореден път правят опити да го съсипят.

КОЗИРОГ

Избягвайте разговорите с колегите си и се заемете с изпълнението на спешните задачи. По-добре е да отложите взимането на делови решения, ако сте разсеяни или пък заядливи. Ако колеги се опитват да ви провокират да споделите плановете си за следващата седмица, отклонете без агресия въпросите им. В личните отношения сте задължени да сте умерени и отговорни към вашите близки, към съпруга и децата си, а ако не сте семейни - към любимия си. Овладейте емоцията и избегнете скандал, който може да ви лиши от сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Днес оценявате прекалено оптимистично неприятната ситуация, в които сте попаднали по ваша вина, но само с търпение и добра преценка ще се справите. От вас се изисква единствено признаване на грешките и коректност. При необходимост проведете делови срещи, обещаващи ви финансов успех. През деня разправията с вашите близките е породена от различие в мненията ви, но сте в състояние да я избегнете, като подходите с женска хитрост и добронамереност. Настроението ви не е добро и вечерта.

РИБИ

Притежавате неподозирани възможности, които ще ви дадат сили да се справите успешно. Помощта, която ви предлагат колегите, приемете с благодарност. Бъдете активни, за да завършите задачите си до обед. Следобед ви изнервят неприятни новини, свързани с ваши близки. Не се съмнявайте в искреността на партньорите си. Не сте готови на компромис в отношенията с брачната си половинка. Назрява решението за развод, ако неразбирателството продължи и днес. Не допускайте сексуалните удоволствия да ви омаят.