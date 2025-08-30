Хороскопът на Алена: Везните да не разчитат на късмета си, Скорпионите са напрегнати и изнервени

ОВЕН

Трудно ще се справите със служебните си задачи, ако се лутате между желанието си за развлечение и вашите задължения и се чудите на кое от двете да дадете предимство. Ако сте убедени, че ще постигнете напредък в работата с поредното начинание, се заемете с него без повече бавене. Няма да ви се разминат и проблемите с интимния партньор, ако сте се отдали само на работата си и нямате време за личния си живот. Спестете си агресията. Ще се наложи да забравите за сексуалните си желания.

ТЕЛЕЦ

Неочаквани събития може да ви извадят от летаргията и да се наложи в почивния ден да участвате във важна среща. Не е изключено да ви поканят на политическа дискусия. На работното си място се справяте добре с поставените ви неочаквано трудни задачи. Както винаги сте в отлична форма и се изкушавате да блеснете, но може да си спечелите врагове. Днес сте замислени и разсеяни, но за щастие ще се успокоите в интимна обстановка с любимите си вечерта, когато се приберете у дома. Сексуалните мигове ще ви дарят с незабравими изживявания, не ги пропускайте.

БЛИЗНАЦИ

Отхвърлете до обед служебните си задължения. Следобед поставете началото на нови задачи. Намерете най-добрата подкрепа за идеите си във вашата сфера на дейност. Общувайте предпазливо при запознанства, за да не ви измамят с някое некоректно предложение. Можете да организирате приятелска вечеря. Запознанствата, свързани с намерението ви да създадете семейство няма да бъдат успешни в този ден. Ако сте семейни, скъпи дами, можете да се отдадете на романтични мигове и сексуални удоволствия.

РАК

Погрижете се да защитите интересите си, въпреки че сте повлияни от емоцията. Склонни сте да се карате и с хората, които са добронамерени и готови да ви помогнат в трудни моменти. Рискувате да сринете авторите си заради обиди, изречени към колеги, които винаги са ви подавали ръка в трудни моменти. Днес, ако сте отговорни към семейството си, любимите ви хора ще се изненадат приятно от ранното ви прибиране, което не се случва често. Отдайте се на чувствата си и на желан активен секс, които ще ви възвърне силите.

ЛЪВ

Изпитвате потребност да кажете мнението си без да се налага да премълчаване пропуските на вашите колеги. Реалната оценка на постигнатото е болезнена за вашите колеги и не я приемат. Не са изключени разправии заради отдавна назряващи служебни проблеми, на които нарочно не обръщаха внимание. През целия ден, дори и вечерта ще се наложи отново да се губите с роднински проблеми, които не са ви по силите. Помогнете с каквото можете. Не съсипвайте отношенията с интимната си половинка заради роднински свади.

ДЕВА

Вашият авторитет ще се издигне, ако завършите до края на деня започната сутринта работа. Оценката е от значение за вашето материално състояние и за бъдещите ви планове. Вечерта направете анализ на постигнатото, за да отстраните грешките и да запълните пропуските в знанията си. Подгответе програмата си за следващия месец. При семейните напрежението от сутринта е породено от неизпълнено обещания. Променете поведението си, ако се налага и сте виновни, се извинете. Интимната ви половинка се стреми да ви угоди, но вие непрекъснато сте недоволни, дори и в леглото.

ВЕЗНИ

Не разчитайте на късмета си. Активната работа е единствената гаранция за успех. Не се притеснявайте да поискате помощ от колегите си или от влиятелните си познати. Добре е чрез тях да разрешите важен професионален проблем, който не бива да ви притеснява повече. За разлика от професионалните ви отношения, личният ви живот е хармоничен. Отдайте се на чувствата си. Хармонията в отношенията с интимния ви партньор засилва желанието ви за сексуални удоволствия.

СКОРПИОН

Днес сте напрегнати и изнервени от неочаквано посещение на ваши познати, които искат финансова помощ. Изпълнени сте със сили, но сте разсеяни и нямате желание за работа. Бъдете упорити, ако искате да се справите бързо със служебните си задачи и да се приберете навреме у дома. Вашият живот е хармоничен. Чувствата ви са споделени. Нямате повод за притеснения. Пригответе си вкусна вечеря, бутилка с отбрано вино и се отдайте на интимни мигове и сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Предприетите от вас необмислени промени са причината за неприятностите на работното ви място. Отстоявайте търпеливо и без агресия мнението си. Останете верни на принципите си. Не спорете без причина с колегите си. Пътуванията са успешни. Бъдете тактични към любимите си, ако са изнервени и искат да споделят проблемите си с вас, особено след като винаги изслушват вашите. Вечерта си останете у дома и се отдайте на романтични мигове и сексуални удоволствия.

КОЗИРОГ

Начинанията са нежелателни. Завършете започнатите задачи. Значимо предложение за делови задгранични пътувания изисква да прецените дали ще се справите с разноските. Предпазвайте се от обещания за лесни успехи, свързани с инвестиции, които ви носят загуби. При разговорите си с близките хора не проявявайте излишна агресия, за да си спестите проблемите. Не контролирайте разговорите на интимния си партньор. Ако сте решили да обсебвате до степен на задушаване любимите си ще ги отдалечите и ще се лишите от секс.

ВОДОЛЕЙ

Ще ви подведат с лъжи за лесни успехи, ако решите да се отдадете на нереалните си фантазии. Оценете силите си и се възползвайте от ставащото около вас, като не нарушавате стабилността си. Бъдете критични към постъпките си, особено на работното място. Избягвайте запознанствата. Бъдете сдържани в общуването с колегите си. Новите запознанства ще ви донесат разочарования и страдания, ако решите, че могат да се превърнат в дълготрайна романтична връзка. Сексуалните мигове с любимите ви ще ви доставят удоволствие, ако не сте прекалили с алкохола или с флиртовете.

РИБИ

Ядосани сте защото търсите отговори, за проблеми на работното място, но никой не е склонен да ви ги даде. Взаимоотношенията ви с вашите колеги са обострени. Не слушайте близките си, които ви предлагат да си останете у дома и да не ходите на работа, защото ще си създадете допълнителни трудности. Не се опитвайте да изяснявате отношенията с интимната си половинка, защото рискувате да се изпокарате. Сексуалните наслади ще ви подминат. Причината е във вашата непредвидливост и в ината ви.