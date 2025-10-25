Хороскопът на Алена: Везните да не се натоварват с работа, Скорпионите да овладеят емоциите

ОВЕН

Доверете се на хората около вас, ако се нуждаете от помощ в работата си. Налага да се справите до обед и да завършите спешни задачи, ако за вас денят е работен. Заздравете завоюваните позиции. Стабилизирайте отношенията с колегите си. Колективната работа ще ви спести време. Не прекалявайте с щедростта си и не давайте заеми. Не сте склонни да раздавате обичта си, но искате да я получите, защото се чувствате самотни. Семейните могат да изживеят сексуални мигове, а несемейните да ги оставят за друг ден.

ТЕЛЕЦ

Ако сте зад волана не се изкушавайте от високата скорост, повлияни от желанието ви да се докажете пред себе си, защото Съдбата поднася изненади заради вашето вироглавство. Съхранете спокойствието и здравето си. Анализирайте постигнатите резултати на работното място. Проведете планираните срещи. Не се впускайте в любовни авантюри, ако сте съжалили някого в неговата самота. Няма да бъдете щастливи. Случайните сексуални отношения са гаранция за бъдещи проблеми и дълъг период на самота.

БЛИЗНАЦИ

Не пренебрегвайте съветите на близките си и не отхвърляйте желанието да ви помогнат. Във ваша полза е да се откажете от деловите предложения, които ви отправят в този съботен ден. Не предприемайте начинания дори и ако обещанията за приходи са примамливи и ви убеждават, че са вашия шанс дори в края на месеца месеца. Ако сте ядосани, не допускайте агресия към семейството си и особено към интимната си половинка. Отдалечаването є ще ви притесни.

РАК

Приемате крайно емоционално критиката. Настъпил е момента да прецените възможностите си. Начинанията са успешни. Обърнете внимание на думите на вашите близки, които не си струва да пренебрегвате инатливо. В общуването с новите си познати запазете спокойствие и не напрягайте атмосферата с пълното отрицание на всяка казана дума. Самотните си търсят партньор, но нека бъдат внимателни. Не е изключено да срещнете мечтаната голяма любов. По време на сексуалните удоволствия избягвайте разговорите.

ЛЪВ

Сутринта сте все още във властта на мечтите и спомените за изживените приятни емоции предишния ден. Избягвайте финансови загуби, не планирайте нови инвестиции, за които не сте готови. Заемете се с новите си задачи следобед. Разсеяността може да ви струва сериозни пропуски и грешки. Забравете прибързаността. Типичната за вас импулсивност и променливост в чувствата може да ви навреди. Бъдете мили с любимите си хора и не проявявайте ревността си. Не бързайте да стигате до леглото с новото си завоевание.

ДЕВА

Новите запознанства са източник на бъдещи сериозни разочарования и професионални неприятности. Ако сте на работното си място в този почивен ден, не провеждайте разговори с непознати хора, дори и да са настойчиви. Оставете тази задача на колегите си, защото за разлика от вас те са дистанцирани и безпристрастни. Следобед сте натоварени с разрешаване на лични и семейни проблеми, които не работят в полза на интимните ви отношения. Забравете за намерението си да се отдадете на сексуални изживявания.

ВЕЗНИ

Забравете за начинанията, които няма да бъдат успешни. На работното място, ако за вас съботния ден е работен, не се натоварвайте с повече от предвидената работа. Днес сте с променливо настроение, заради бликащата емоция, която за пореден път трудно сдържате и предизвиквате към агресия вашите колеги. Бъдете внимателни с хората, които обичате. Не ги наранявайте без причина. Несемейните жени ще срещнат мечтаната половинка. Сексуалните мигове ще ви доставят взаимна наслада, ако не ги пропуснете, защото сте изнервени.

СКОРПИОН

Пазете се от негативно влияние, което цели да ви тласне в погрешна посока. Успехът е с вас, ако сте на работното си място. Овладейте емоцията. Внимавайте с разговорите, които днес са насрочени за целия ден. И без това общуването с колегите и близките ви е затруднено. Бъдете предпазливи при изпълнение на вашите служебни задачи. Ако днес се влюбите в неподходящ партньор, грешката може да ви донесе страдания през целия живот. Трудно ще прекратите започналата връзка.

СТРЕЛЕЦ

Новина за финансови загуби, предизвикани от поредните грешки и фатални пропуски на колегите ви, ще ви развали настроението, защото сте се старали и сте дали всичко от себе си. Няма как да реагирате веднага, но не се притеснявайте, ще намерите изход. Обмислете правилния начин за бързото разрешаване на проблема. Разправията с партньора ви може да прерасне в скандал, ако не сте достатъчно тактични и търпеливи и проявите женския си инат.

КОЗИРОГ

Ако сте дежурни в почивния ден се справяте добре със задълженията си. Променливото ви настроение е изцяло във ваша вреда. Проявете предпазливост при общуване с хора от деловото си обкръжение. Предпазвайте се от грешки, за да не нарушите финансовата си стабилност. Вечерта сте готови да пренесете лошото настроение от работното място у дома и ще се изпокарате с близките си. Сексът ще ви зареди с положителни емоции и невероятни изживявания.

ВОДОЛЕЙ

Подгответе за подпис през предстоящата седмица договорите и финансови документи, особено след като днес имате възможност спокойно да ги огледате още веднъж. Както сте се вглъбили и разсъждавате над сметките, които не са ваша страст, ще научите за постъпления, които вече са в банковата ви сметка. Искате да се усамотите. Въпреки това не пропускайте да покажете на семейството чувствата си. Не лишавайте от внимание любимите си хора. Сексуалните мигове ще оставят незабравими спомени у вас.

РИБИ

Не давайте заеми, разчитайки на коректност и връщане на сумата в следващите дни. Липсващата сума ще ви създаде сериозни затруднения, защото скоро ще ви потрябва. Не пътувайте. Променете поведението си и туширайте агресията и емоцията, които едва овладявате. Любовни срещи извън семейството ще ви донесат само разочарования в личния живот. Не е желателно да пътувате. Не се доверявайте на късмета си, ако сте решили да изневерите.