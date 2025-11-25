Хороскопът на Алена: Везните имат проблеми с роднини, Скорпионите да бъдат компромисни

Продължаваме да публикуваме хороскопите на Алена за следващите дни, които тя според досегашната ни практика ни бе предоставила предварително.

ОВЕН

От вас зависи да избегнете проблемите, които сами може да предизвикате заради невъзможност да решите как да планирате времето си. Ако работите активно през деня, вечерта се отдайте на развлечения. Подгответе договорите за назначаване на нови служители и финансовите документи, които искате да поднесете за подпис на партньорите си, но не преди 30 ноември, когато Меркурий вече е директен. Възможни са разправии със съседите. Въпреки всички трудности през деня, вечерта очаквайте приятна романтична среща.

ТЕЛЕЦ

Не пропускайте да оправите отношенията си с околните, както личните така и деловите. Ще си гарантирате спокойствие и бъдеща подкрепа, особено на работното място, която ви радва, защото имате нови проекти и ви трябва помощ. Сутринта се постарайте да не обръщате внимание на вашите колеги, които се опитват да омаловажават работата ви. Влюбени сте в интимната си половинка, но нещо ви пречи да се съгласите на брак. Причината за притесненията ви в леглото е липсата на хармония в сексуалните ви желания.

БЛИЗНАЦИ

Може да се наложи да изяснявате отношенията си, предимно деловите, но разговорите няма да са ви приятни. Ясно е, че настроението ви ще е минорно, но не бива да отлагате тази задача. Завършете до обед дълго отлагана работа и ще си разчистите пътя към успеха, като се заемете с нови задачи, но внимателно и задълбочено. Неприятели ще се опитат да ви съсипят на личните отношения. Бъдете подготвени. Отговорете на удара със спокойствие и не се дистанцирайте от любимите си, за да не се лишите от сексуални мигове.

РАК

Предпазвайте се от грешки в поведението, които могат да се превърнат в сериозни проблеми, само защото действате без да мислите или сте емоционално импулсивни. Не се намесвайте в конфликт, който не ви засяга. Внимавайте за действията си, за да не предизвикате нечие негативно отношение. Ако имате свой бизнес не критикувайте подчинените си. Бъдете отговорни към личните си отношения и не се поддавайте на желанието да работите и вечерта. Сексуалните ви отношения са нестабилни.

ЛЪВ

От сутринта сте агресивни и нападателни без причина, но можете да си наложите умереност, вместо да критикувате и обиждате близките си и да не осъзнавате тяхното отдалечаване, за което скоро ще съжалявате. На работното място отложете разговорите, за да си спестите конфликти, заради вашата нервност. Начинанията няма да ви донесат успех. Вечерта задължително създайте хармония в семейните си отношения, вместо да се инатите и да ги обтягате още повече.

ДЕВА

Налага се да сте на работа до късните часове, но във ваша полза е. Не се оплаквайте, че сте уморени. Не самохвалствайте заради постиженията си. Можете да проведете делови разговори, но без да взимате крайни решения без преди това да сте обмислили предложенията още веднъж. Приберете се вечерта и се отдайте на заслужена почивка. Ако имате проблеми в личните отношения, направете всичко възможно вечерта да ги изясните. Радвате се на споделени чувства, които трябва да стабилизирате.

ВЕЗНИ

Напрежението в отношенията с ваши роднини ви вреди и ви разсейва. Трудностите на работното ви място са причината да избягвате разговори и приятна раздумка дори и с вашите колеги. Отложете ги. След края на работния ден си останете у дома и си легнете рано, ако се чувствате напрегнати и изтощени, за да избегнете срив на здравето си. Отношенията в семейството ви са хармонични, но само ако овладеете обострената си чувствителност и не ги обиждате. От вас зависи да избегнете поредния скандал.

СКОРПИОН

Вашите лични и професионални проблеми изобщо не заслужават вниманието, което им обръщате. Просто бъдете компромисни. Начинанията са успешни. На работното място правите впечатление с активността си, която ще ви помогне да се справите със задачите си. Не предприемайте делово пътуване. Късметът днес може да ви изневери най-вече в любовта, ако решите да прекалите със самохвалството. Интимната ви половинка е неприятно изненадана от отказът ви от интимни мигове.

СТРЕЛЕЦ

На вашето работно място днес сте активни и самоуверени, но сте в състояние да си навредите и допуснете грешки заради прекомерната самоувереност. Въпреки този факт не поставяйте ново начало, а завършете започнатите задачи. Не се впускайте в необмислени промени. В личен план е задължителна промяна в поведението ви. Прекалили сте с изискванията си към вашата брачна половинка. Сърдете се на себе си, че отказва да разговаря с вас. Не е изключено да се разминете със сексуалните мигове.

КОЗИРОГ

Трудностите на работното място ще ви предпазят от грешки, а също и от рисковани начинания. Не действайте импулсивно. Налага се да взимате бързо, но с разума си крайни делови решения, защото забавянето им е във ваша вреда. Спокойствието е задължително, ако искате да проведете успешно разговорите си и да се наложите. Не проявявайте агресия към вашите близки, за да не ги отдалечите от себе си. Умората през деня не е причина да се лишавате от сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Конфликти заради възникнали недоразумения в семейството ще блокират желанието ви за работа. В същото време се стремите на всяка цена към признание. Денят е успешен за тези от вас, които работят в интелектуалната сфера и се занимават с научни разработки. Завършете докрай работата, която сте започнали сутринта. Не сте уверени в чувствата на брачната си половинка и обмисляте развод. Внимавайте, за да не съжалявате за решението си. Не допускайте сексуален контакт, ако сте обтегнали отношенията си.

РИБИ

Препятствията са преодолими, ако не проявявате агресия. Отказът ви да приемете полезни предложения може да предизвика финансови загуби. Не проявявайте ината си и бъдете сговорчиви, но не се поддавайте на натиск от вашите близки да правите ремонт в дома си предновогодишно, за да избегнете проблемите и нараняванията. Предпазвайте се от конфликти с любимите си хора. Семейни проблеми и битови разправии ще повлекат след себе си разходи. Вечерта си създайте приятни емоции.