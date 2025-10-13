Хороскопът на Алена: Везните са напрегнати и нервни, колеги тормозят Скорпионите

ОВЕН

Бъдете оптимисти за крайния изход на финансова операция. Приемете трудностите като част от предстоящите промени, свързани с новите ви професионалните цели. Не сте ги споделили с никого, затова колегите ви може да вземат решения във ваша вреда. Начинанията днес са нежелателни. Новите любовни връзки няма да ви донесат нищо друго освен разочарования. Сексуалните ви отношения за пореден път са в криза, но причината е във вашите капризи и вечно недоволство.

ТЕЛЕЦ

Ако развивате собствен бизнес денят ви ще започне с активна работа по отстраняването на грешки, които вредят на всички. Избегнете конфликтите. Днес напрежението може да провали деня ви. Подгответе за подпис финансовите документи. Не пропускайте да подготвите и договорите за назначаване на нови служители. В личните отношения са възможни проблеми с партньорите ви заради различие в мненията. Зарадвайте любимите си с подарък и се отдайте на приятни сексуални изживявания.

БЛИЗНАЦИ

Вместо да си печелите врагове, проявете такт и не допускайте разправии заради ината си и желанието да отправяте хапливи забележки. Работете върху финансовата си стабилизация. Не се задълбочавайте без причина в ежедневните професионални проблеми. Не търсете несъществуващи грешки в работата на колегите си. Неприятели се опитват да навредят на личните ви отношения. Бъдете подготвени. Вечерта се отдайте на романтични мигове и сексуални удоволствия и забравете за опитите да ви разделят с интимния ви партньор.

РАК

Вашите колеги ще ви дарят подкрепата си с удоволствие, ако сте по-отзивчиви към техните въпроси. Не отказвайте допълнителна работа. Подгответе договорите, свързани с очаквани финансови инвестиции. Работете упорито и отхвърлете служебните си задачи. По възможност останете сред семейството си. Отдайте се на романтични срещи и създайте хармонията в отношенията с любимите си хора. Сексът ще ви задери със сили и ще ви даде възможност да се насладите на чувствата си.

ЛЪВ

Проведете разговори, свързани с бъдещи финансови инвестиции. Склонни сте да блестите с идеи, но не разчитайте, че ще ги възприемат лесно. Не пропускайте да докажете на колегите си, че цените тяхната помощ и професионалните им качества. Ще проявят разбиране към вашите намерения за промени на работното ви място, ако е във ваша власт. Постарайте се да прекарате повече време с любимите си хора. Ще се заредите със сили, след като чувствата ви са споделени. Сексуалните удоволствия изискват да се съобразите с желанието на интимния си партньор.

ДЕВА

Бликащата емоция е причината да не сте съгласни с належащи делови предложения, дори и да са във ваша полза. Запазете спокойствие и се въоръжете с търпение, за да поправите допуснатите професионални грешки. Осъзнали сте, че ви пречат да постигнете целите си и сте крайно напрегнати и раздразнителни. Действията ви са импулсивни и непредсказуеми. Рискувате да усложните отношенията с интимния си партньор. Сексуалните удоволствия са разтоварващи и свързани с незабравими изживявания.

ВЕЗНИ

От сутринта сте напрегнати и нервни, но причината е неясна. Вземете се в ръце и не проваляйте изпълнението на служебните си задачи заради обзелия ви гняв. Бъдете особено внимателни и предпазливи при общуване. Късметът не е с вас. Вечерта избегнете сериозен конфликт с близките си. Запознанство ще преобърне изцяло личния ви живот. Не пропускайте сексуалните удоволствия, които ще накарат съзнанието ви да се изключи напълно от проблемите през деня.

СКОРПИОН

Гневите се с право на ваши колеги, които нагло се опитват да ви използват. Когато не постигнат целите си ви унижават. За съжаление вие сте допуснали поведението им до сега да остане ненаказано. Очакват ви срещи и разговори със стари делови партньори, които искат отново да работите заедно. Справяте се без проблеми със задачите си. В семейството ви назрява конфликт, свързан с децата ви. Избегнете го навреме. Не се отказвайте от сексуалните преживявания.

СТРЕЛЕЦ

Осъществете служебно пътуване. Промяната на обстановката ще ви се отрази добре. Запознанствата от пътуването ще ви бъдат полезни, ако решите да създадете собствен бизнес. Не отказвайте помощ, ако са ви помолили за нея. Ще се натоварите с повече отговорности заради отсъствието на ваши колеги. Начинанията ви носят успех. Денят ви позволява възстановяване на хармонията в семейството. Не пропускайте да бъдете с любимите си хора, които ви очакват. Откажете се от намерението да създадете романтична обстановка.

КОЗИРОГ

Не се поддавайте на емоцията. Заредете се с добро настроение и изгрейте в целия си блясък и в отлична форма на работното си място. Веднага се заемете с текущите си служебни задължения. Околните са притеснени от вашето поведение. Няма да липсват провокативни действия, за да ви ядосат и принудят да се отклоните от задачите си. Очаква ви лично щастие, което не трябва да пропускате, заради капризи и нежелание да се съобразите с интимната си половинка. Сексът ви зарежда със сили и ще ви разтоварва от напрежението.

ВОДОЛЕЙ

Отложете деловите разговори. Чувствителни и колебливи, днес сте обзети от крайности в поведението. От благодушие и отстъпчивост залитате към гневни изблици и груби изказвания. Избягвайте запознанствата. Всяко ваше предложение ще бъде съпътствано с противопоставянето на колегите или на близките ви, за да ви развалят настроението ви. Не разчитайте, че новите ви романтични запознанства ще се превърнат в трайни. Ако имате намерение да се отдадете на сексуални наслади със случайни партньори, ще изживеете разочарования.

РИБИ

Ако съществуват и най-незначителни професионални недоразумения, направете необходимите крачки за тяхното изясняване. Пътувайте или приемете предложение за задгранична командировка. Този път трудностите на работното ви място са породени от ваши грешки, които се налага да отстраните, за да избегнете наказанията. В личните отношения ще имате проблеми, заради нежелание на партньорите ви да се съгласят с вас. Не забравяйте, че няма по-добра отмора от желания секс.