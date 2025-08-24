Хороскопът на Алена: Везните ще се представят блестящо, Скорпионите да очакват предложение

ОВЕН

Ще се появят неочаквани препятствия, породени от странични фактори, които не бива да ви притесняват. Имате възможност да се справите с всичко, което сте набелязали за деня. Работете търпеливо и съсредоточено. Не разчитайте на помощ отстрани и не се включвайте в конфликти. Интимните ви отношения са нестабилни. Пазете се от разочарование и пълен разрив в отношенията с новата си интимна връзка. Ако не сте уверени в чувствата си, не се поддавайте на желанието за сексуални наслади, защото рискувате да си създадете проблеми.

ТЕЛЕЦ

Днес сте в изгодна позиция, която е редно да използвате. Промените са във ваша полза, независимо че някои завистници се опитват да ви попречат да ги предприемете, но това не зависи от тях, а само от вас. Имате съдбовна подкрепа в желанието си да постигнете целите си не само за деня, а и до края на месеца и на годината. Не пропускайте да покажете на семейството чувствата си. Не лишавайте от внимание любимите си хора. Сексът ще зареди и двама ви с положителни емоции и невероятни изживявания. Не го пропускайте.

БЛИЗНАЦИ

Денят е подходящ за взимане на важни решения. Проведете задълбочени разговори с вашите колеги и подчинени във връзка с бъдещите ви планове. Не забравяйте да сте практични. Очертават се проблеми на работното място, свързани с нечия немарливост. Очаквайте информация за финансови постъпления. Заемете се със служебните си задачи и успехът няма да закъснее. След напрежението през деня заведете любимия си на ресторант или си създайте уютна обстановка у дома, за да се насладите на чувствата си. Имате възможност да си доставите незабравими сексуални наслади.

РАК

Предстои ви ден на спокойна работа, без напрежение и в разбирателство с вашите колеги. Ако сте инатливи и заядливи сте в състояние да съсипете настроението на колегите си и да провалите деня си. Вечерта предлага възможност за стабилизиране на деловите и личните отношения. В личният живот ще жънете успехи. Отдавна не сте били така щастливи и изпълнени с желание да обичате. Споделете чувствата си. Естествено е сексуалният ви живот да е желаният от вас, а сексът тази вечер да ви дари с незабравими мигове.

ЛЪВ

Денят е неблагоприятен за вас. Не се правете на компетентни при липса на знания, а приемете мнението на околните, за да не предизвикате агресия в деловите си партньори и да не се злепоставите. Срещите и разговорите са успешни. Не ги отлагайте, ако са уговорени предварително, защото ще създадете неприятно впечатление. Вечерта ще се радвате на хармонични отношения у дома. Промените в личния ви живот засягат и любовните ви отношения. Не рискувайте да предприемате крачката към развод, само защото сте ядосани. Липсата на хармония в леглото ви наранява, защото сте надали ухо на интригите.

ДЕВА

Сложете в ред документацията на фирмата си, ако имате ваш бизнес, за да сте готови през следващия месец за неочаквани проверки. Добра новина и изгодно предложение ще ви донесат приходи. Имате шанс за неочакван успех и благоприятно разрешаване на лични проблеми. Деловите разговори са успешни. Предложенията за доходи са примамливи, но ги обмислете добре. Вечерта не се карайте с близките си, а се усамотете и се вгледайте в чувствата си. Ако сте влюбени, докажете го. В семейството ви липсва хармония и вреди на нормалните ви сексуални отношения. Възвърнете си насладата от интимните мигове.

ВЕЗНИ

Днес сте притеснени, но ще се представите блестящо в поредната си изява на работното място. Предстои ви успешен ден, свързан с вашите професионални цели. Завършете започнатата работа и без колебание се заемете с подготовката на новите си задачи. Справяте се без усилия, но ядовете в дома ви, които занимават мислите ви са причина да работите по-бавно от обичайното. Въпреки всички трудности през деня, вечерта очаквайте приятна романтична среща. Не пропускайте да споделите чувствата си. Отдайте се на интимни мигове и сексуални удоволствия, само ако желанието ви е взаимно. Ще се заредите със сили, а те са ви необходими.

СКОРПИОН

Проведете разговор с финансист, който да ви даде насоки за личната ви стабилност, ако имате намерение да инвестирате, но не сте убедени, че постъпване правилно. Очаквайте предложение за допълнителна работа по впечатляващ проект, който е добре да приемете. На работното място със спокойствие сте в състояние да отхвърлите много работа. Ако не сте прекалили с претенциите към интимната си половинка и не сте развалили настроението й, очаквайте романтична среща. Въпреки желанието ви да се отдадете на интимни преживявания и сексуални удоволствия, трябва да се откажете от намеренията, ако имате до себе си роден в Риби.

СТРЕЛЕЦ

Днес сте изпълнени с енергия, но не бива да сте прекалено дейни. И без това ви липсва желание за работа. В състояние сте сами да си създадете проблеми, само защото се чудите как да отмените срещите и разговорите, които сте насрочили за този ден. Възможни са грешки, ако се занимавате с преподавателска дейност и не сте подготвени. Не са изключени проблеми в личните отношения, свързани с нежеланието на брачния ви партньор да прояви разбиране към проблемите ви. Естественият изход от проблемите е отказът от секс тази вечер, но това не трябва да ви притеснява.

КОЗИРОГ

Ще се издигнете на важна професионална позиция и може да поставите ново начало в работата си, ако прецените че няма да си навредите. Не бъдете прибързани. Няма да успеете да разрешите лесно проблеми свързани с финансовите ви планове и намерения. Не търсете потвърждение на правилността в своите действия. Възможна е разправия заради ревност или самолюбие. Силното сексуално привличане и страхът да не загубите синхрона в интимните мигове, който ви радва и зарежда със сили, ще ви обвърже.

ВОДОЛЕЙ

Колкото и да ви иска да си кажете мнението, бъдете тактични, мълчаливи и отговорни по отношение на служебните си задачи. Не очаквайте бързо и лесно разрешаване на финансови проблеми. Спорни отношения с ваш бивш делови партньор изискват намесата на правосъдието, за да си върнете вложените пари. Любовта ще ви помогне да излекувате всички стари душевни рани. Решите ли да избързате с разговори и изясняване на отношенията, ще си създадете сериозни проблеми с интимния партньор и ще се лишите от секс.

РИБИ

Радвате се на успех на работното място, постигате целите си, завършвате служебните си задачи и будите възхитата на вашите колеги. В материално отношение не очаквайте промени. При необходимост проведете делови разговор, който е успешен. Вечерта са възможни проблеми с близък човек. В личните ви отношения цари хаос, заради невъзможността ви в този ден да сте верни на интимния си партньор. Флиртувате така, че всички да разберат. Не се надявайте на сексуални мигове тази вечер, защото сами сте допуснали ревността да отдалечи любимия ви.