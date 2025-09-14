Хороскопът на Алена: Влиятелни личности влизат в живота на Водолеите, Рибите събират завистливи погледи

ОВЕН

С лекота ще постигнете успех вашите колеги да чуят мнението ви. Дали ще ви подкрепят зависи от тяхната печалба. Заемете се с оформянето на финансови документи, свързани с бъдещи инвестиции. Очакват ви полезни делови срещи, на работен обяд. Ако вие плащате сметката не бъдете прекалено разточителни. Не ви съветвам да взимате инатливо и необмислено спонтанни решения, свързани с личния живот и да предприемате крачката към развод, само защото сте обидени. Разводът е едната възможност, а сдобряването и възстановяването на чувствата и сексуалните ви отношения е другата, но със сигурност е по-добрата.

ТЕЛЕЦ

Работете активно, за да си гарантирате постоянни финансови постъпления. Цената, която трябва да платите е упорит труд. Завършете до края на деня поставените ви служебни задачи. Обстановката на работното ви място е спокойна. Колегите ви подкрепят, затова не спорете с тях и не ги критикувайте. Звездите ви дават възможност да изразите любовта си в цялата и мощ и да създадете хармония в семейните отношения. Сексуалният ви живот се нормализира, но дали това ще продължи зависи от вас.

БЛИЗНАЦИ

Намерете верният подход към колегите си. На работното ви място цари напрежение, за което всички имате принос. Преценявайте думите си и бъдете предвидливи. Емоцията ви пречи и блокира желанието ви да работите активно. Бъдете отговорни към служебните си задачи, ако са ви поставили срок за тяхното приключване. Вашите интимни партньори се страхуват да не ви загубят заради флиртът ви с ваш колега, който за вас е невинен, но ги е наранил дълбоко. Ако сте семейни отношенията ви ще се усложнят сериозно. Докажете чувствата си и вечерта си дарете незабравими сексуални мигове.

РАК

За ваша радост трудностите ви заобикалят. Очаквайте заслужени и впечатляващи с размера си приходи, които са повод за завист. Не бързайте с обещанията за инвестиции, ако развивате собствен бизнес. Не подписвайте договори за финансово съдружите. Предстои ви успешна делова и творческа дейност. Близките ви са изнервени от вашето отсъствие, въпреки че сте на среща с приятелки, която се състои всяка седмица. Намерете време и излезте на вечеря с тях. Дали нощта ще ви изненада с незабравими интимни мигове и сексуални удоволствия, зависи от вашето умение да четете желанията на любимия си.

ЛЪВ

Предпазвайте се от измама и кражба на интелектуален труд. Емоционалните ви реакции са във ваша вреда. Саморазправата няма да ви помогне. Късметът не е с вас. На работното си място се постарайте да се задълбочите в задачите си, защото грешките са трудно поправими. Не си създавайте повод за ненужни конфликти с вашите колеги. Имате възможност да оправите личните си отношения с една дума, но женския ви инстинкт ще ви подскаже коя е тя. Не се изненадвайте, ако се увлечете в нова романтична връзка. Не бързайте със сексуалните удоволствия, а ако сте семейни забравете намерението си да изневерите.

ДЕВА

Бъдете внимателни в думите си. Прибързаните изказвания ще ви спечелят врагове. Поставете началото на нови проекти, които ще ви създадат име на добри и успяващи професионалисти. И до този момент ви уважаваха, но днес печелите още заслужена слава. Служебни задачи следобед ви дават шанс да подобрите материалното си състояние. Следобед и вечерта отдайте дължимото на близките си, отдайте се на почивка и развлечения, ако сте си взели почивка. Сексуалните удоволствия ви зареждат с нови сили и ви даряват незабравими мигове, ако не решите да ги пренебрегнете.

ВЕЗНИ

Поставете началото на вашите нови проекти. Осъществете идеите си, ако са свързани с професионалните ви планове. Вашите мечти, които до момента всички възприемаха като нереални, ще се окажат приемливи и осъществими и гарантиращи ви бъдещи финансови постъпления. Бъдете предпазливи в думите си и не спорете с вашите близки. Те подкрепят професионалните ви идеи, но би било добре да се справите и със семейните си задължения. Сексът може да ви зареди със сили, при положение че успеете да оправите отношенията с интимната си половинка. Бъдете предпазливи в думите си и не спорете с вашите близки. Те подкрепят професионалните ви идеи, но би било добре да се справите и със семейните си задължения. Сексът може да ви зареди със сили, при положение че успеете да оправите отношенията с интимната си половинка.

СКОРПИОН

Начинанията са успешни. Въпреки това не всички ваши планове се реализират според очакванията ви. Не се ядосвайте, за да не блокирате мисълта си и да не отклоните успеха от пътя си. Задачите ви доставят удоволствие. Избегнете финансовите загуби и професионалният успех със сигурност няма да ви изостави. Ако не сте склонни на компромиси с близките си свързани с домашните ви задължения, отношенията в семейството ви ще се изострят до крайност. От вас зависи да не допуснете лишаване от сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Завършете отговорно служебните си задачи. С изненада ще установите, че вместо загуби, сте постигнали стабилност на финансовото си състояние. Признанието, което ще получите от колегите си е отлична компенсация за напрежението. Информацията за трудности ще ви помогне да ги избегнете с предвидливост и внимателно обмислени действия. Намерете време вечерта да се видите с приятели, които отдавна ви канят да им гостувате, особено ако сте свободни жени и не сте създали семейство. Ще ви бъде приятно, а и ще изгладите отношенията с интимната си половинка, ако отидете заедно, за да не ви лиши отново от секс.

КОЗИРОГ

Толерантното ви отношение към всички ви помага да се справите добре с работата си и да избегнете проблеми с ръководството. Проблемите на работното място не са сериозни и не заслужават вашето внимание. Оставете колегите ви да се справят сами след като им помогнете да изяснят недоразуменията помежду си. Стабилизирайте семейните си отношения. Несемейните да не се затварят у дома, а да се срещат с хора и да търсят възможността за запознанства, които днес може да ги освободят от самотата. Вечерта предложете на любимия си да отидете на ресторант, повеселете се, а след това се отдайте на сексуални изживявания.

ВОДОЛЕЙ

В живота ви се вмъкват влиятелни личности, които целят да ви използват, като ви предлагат подкрепа и помощ, която може и никога да не получите, но те ще вземат от вас това, което целят. Преценете дали да запазите отношенията си с тях. Активността на работното ви място е гаранция, че ще осъществите целите си. Ще са необходими повече от очакваните усилия. Деловите запознанства ви носят бъдещи ползи. Ако не сте семейни и сте намерили подходящия партньор, днес е идеален ден, за да обявите желанието си за създаване на семейство, но не ви съветвам да сключвате прибързан брак. Сексуалният ви живот изисква да сте по-умерено агресивни, но и активни.

РИБИ

Търговците и днес са орисани да успяват и да събират завистливите погледи на околните. Удовлетворени сте от работата си и получавате в изобилие напълно заслужени похвали. Задължително стабилизирайте отношенията с колегите си. Оценете подкрепата им и постигнете разбирателство за съвместните задачи, които трябва да завършите. Овладейте нервите си и се опитайте да вникнете в чувствата на интимния си партньор, колкото и да ви е ядосал. Не се опитвайте да господствате над него. Ако не сте достатъчно отговорни към личните си отношения ще се лишите от брака си, връзката си и от сексуалните удоволствия.