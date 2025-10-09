Хороскопът на Алена: Водолеите да не проявяват безпричинна щедрост, Рибите да не взимат кредити

ОВЕН

Солидни приходи сутринта в този ден са стимулът ви за активна работа. След като приключите със служебните си задачи обмислете възможността за творчески изяви, дори като хоби, но внимателно и с разум, без емоция. Часовете въпреки заетостта ви текат бавно и отчайващо досадно за вас, а днес сте и раздразнителни. Всяка забележка ви изнервя и сте склонни към словесна агресия. Чувствата ви са споделени. Отношенията в дома ви са хармонични. Съхранете ги. Вечерта се приберете и се отдайте на романтични мигове.

ТЕЛЕЦ

Изцяло подвластни сте на желанието си да общувате. Прекалено емоционални сте и блокирате възможността да жънете успехи на работното си място. Не проявявайте агресия, ако сутринта възникнат професионални проблеми, с които ще се справите с повече усилия, но сами и без да създавате ненужно напрежение. Ако сте решили да създадете семейство, започнете с подготовката в днешния ден, за да избегнете проблеми и затруднения, който е добър и за сключване на брак. Зарадвайте любимите си хора.

БЛИЗНАЦИ

Внимавайте когато подготвяте документи свързани с предстоящи финансови преводи. Избягвайте ненужните разходи. Вървете към своята цел упорито, без да се съобразявате с препятствията. Не се притеснявайте, ако колегите ви несъзнателно извършат пропуск и ви създадат неочаквани трудности на работното място. Може да усложните отношенията с възрастните си роднини. Причината е отказът им да приемат вашата интимна връзка. Не проявявайте упорство и не се впускайте в сексуални наслади, ако не сте сигурни в чувствата си.

РАК

Запознанствата са разочароващи, но ви предпазват от задълбочаване на отношения с неподходящи хора. Подтиквани от ваши познати и делови партньори, сте склонни да се забъркате в поредната губеща инвестиция, въпреки чувството си за семосъхранение. Готови сте да дадете съгласие да участвате в нови проекти, само защото са ви накарали да повярвате в своята незаменимост. Ново запознанство ще преобърне живота ви, ако не сте семейни, а при семейните ще създаде повод за ревност.

ЛЪВ

Трудностите ви изненадват неподготвени. Приемете промените във финансовото си положение като част от неизбежни промени, на които са подвластни всички в държавата. Конфликтите на работното ви място са непреодолими. Острият ви език, който, както създавате впечатление, че сте притеснителни, така ви е трудно да държите зад зъбите си, е причина за неочаквани проблеми. Семейните отношения ви създават проблеми. Заявили сте нежеланието си да се отдадете на сексуални мигове, заради невъзможност да се примирите с насилствено обвързване.

ДЕВА

За ваша изненада, въпреки че сте нервни и разсеяни, а притесненията ви преследват от сутринта ще се справите и с най-трудните задачи. До днес нямахте настроение и намерение да ги завършите, но осъзнаването, че са доходоносни е навременно. Не ви съветвам да пътувате. Ще се заредите с нови сили, заради неочакваните, но полезни промени. Обстановката в дома ви ще е напрегната, заради прояви на ревност и обидни думи, които не успявате да преглътнете. Прекалили сте с опитите да обсебвате.

ВЕЗНИ

Не падайте духом, дори и да ви се струва, че работата ви е прекалено натоварваща и нямате сили да се справите с всичките си задължения. Изненадващата ви среща със стари приятели и делови партньори, ще ви позволи да подобрите финансовото си състояние. Бъдете внимателни, ако искате да се предпазите от финансови загуби и пропуски на работното място. Очаква ви лично щастие. Не трябва да пропускате своя шанс за среща с интимния партньор. Тези от вас, които имат до себе си любими хора, могат да се отдадат на романтични мигове.

СКОРПИОН

Бъдете предпазливи в професионалните си действия. Въпреки желанието да предприемете промени, не надхвърляйте собствените си възможности. Не се впечатлявайте от случайните критични забележки на близките ви, които днес са заядливи. Проявете такт и сдържаност, дори и ако сте засегнати от нечии думи. Само така успехът няма да ви изостави. Не разчитайте, че запознанствата в дискотека или в заведение ще се превърнат в трайни романтични отношения. Ще изживеете разочарование.

СТРЕЛЕЦ

Осъществете промените, които сте си набелязали, стига да не са във ваша вреда. Изнервят ви непрекъснатите опити странични хора или ваши познати да ви съветват без да сте ги питали или молили. Пътуване, което сте планирали е успешно, но и напрегнато. Преди да се заемете с новите си служебни задачи завършете изостаналите. Ще си спестите упреците на вашите началници. Семейните представители на знака е добре да се съобразят и със задълженията с у дома, за да избегнат упреците от брачните си партньори. Не разчитайте на сексуални мигове, ако сте се прибрали в добро настроение след вечеря с колеги или приятели.

КОЗИРОГ

Търговците ще постигнат успех, ако не предприемат рисковани стъпки и не се опитват да печелят с измама. Имате възможност да разширите или обновите дейността си. Ако сте зад волана бъдете предпазливи. Напрегнати сте и се ядосвате на всички, които си позволяват да ви засичат по пътя. Не си струва да стигате до солени глоби и дори до физическа саморазправа. След обед са възможни разправии у дома, мили дами. Запазете спокойствие. Ще разрешите успешно семейните проблеми. Не сте доволни от сексуалния си живот.

ВОДОЛЕЙ

Не е във ваша полза да проявявате безпричинна щедрост и добронамереност към вашите колеги, които ви засипваха с подигравки сутринта, но нямат притеснение да ви искат пари назаем след като сте получили заплатата си, а и те своите заплати. Преди време сте проявили небрежност и сега плащате висока цена. Не съжалявайте за изгубеното време, коригирайте пропуска и приключете с проблема. Семейството ви иска да се откажете от допълнителната работа, която ви привлича. Потърсете компромис в отношенията с любимите си хора.

РИБИ

Не бързайте днес да се договаряте за финансиране от банка, без значение дали е за вас или участие в съдружие, ако не сте уверени, че ще инвестирате в нови, но и в гарантирано печеливши проекти. Кредита ще връщате само вие. Не харчете за капризи. Забравете спомените за ваши минали успехи и градете новото си, смислено и по-добро бъдеще сега, с придобитите нови знания и скритите ви неизявени качества. Не се впускайте в изневери и флиртове, защото се обвържете с хора, от които трудно ще се отървете.