Хороскопът на Алена: Водолеите да не се преуморяват, Рибите са пълни с идеи

ОВЕН

От сутринта се заемете с най-трудните си задачи. Отхвърлете ги като проявите творчество в работата си и не разчитате на рутината. Ще си гарантирате финансова стабилност. Неочаквани промени ще погълнат част от деня ви. Пътуванията са полезни, ако сте внимателни зад волана. Вечерта не са изключени проблеми с брачния или интимнен партньор. Поведението ви в последните дни създава впечатление, че сте изневерили. Ако имате намерение да се разделяте с интимните си партньори, се откажете от сексуалните удоволствия.

ТЕЛЕЦ

Не допускайте нови грешки в общуването с вашите колеги. Приемете критиката с разума си и обсъдете претенциите им към вашата работа и причината, поради която ги чувате. Деловите разговори са успешни. Ако имате възможност ги проведете в ранния следобед. След обяд се пазете от интриги и клюки, които искат да докажат, че мамите интимната си половинка. Вечерта си създайте романтична обстановка, поговорете откровено за случилото се и се отдайте на сексуални изживявания.

БЛИЗНАЦИ

На работното ви място се редуват успехи с неуспехи, заради невъзможността да сте постоянни в изискванията си. Много от вас ще изпитат желание да творят, но не трябва да се отклонявате от преките си служебни задължения и да вредите на авторитета си. Върнете взетите заеми от ваши приятели. Няма да липсват и разправии в семейството ви, заради нервност, която трудно прикривате. Семейните и сериозно обвързаните могат да се разтоварят от напрежението, като се отдадат на сексуални удоволствия.

РАК

Време е да постигнете компромис и да спрете да се противопоставяте на плановете за подобряване на работата. Завършете започнатите задачи, за да избегнете критиката на началниците си. Кратко пътуване ще ви изпълни с надежда, че новите ви планове са осъществими. Усложненията в семейните отношения са породени от нежеланието ви да проявите разбиране към близките си. Интимният ви живот и в този ден е проблемен. Сексуалните ви отношения са в противоречие с очакванията ви.

ЛЪВ

Обмислете добре действията. Бъдете решителни в постъпките, за да имате успех. Въпреки трудностите имате възможност да реализирате всичките си планове и идеи от изминалата седмица. Партньорските отношения с представителите на противоположния пол ще ви дарят щастие. Личните ви отношения са стабилни, но ако предишния ден сте се изкушили да флиртувате и днес продължите, проблемите ви са сигурни. Не бъдете критични към брачния си партньор, ако с това поведение целите да му попречите да се съмнява с чувствата ви.

ДЕВА

Неочаквани постъпки на ваши колеги или партньори са причина за усложняване на отношенията ви още от сутринта. По-добре премълчавайте и не показвайте лошата страна на своя характер, раздавайки правосъдие наляво и надясно. Очаквайте финансови постъпления, въпреки необходимостта от отстраняване на служебни пропуски и грешки. Несемейните жени да очакват предложение за брак, което ще ги ощастливи. В семействата без деца може да бъде заченато бебе. Сексуалният ви живот изисква да сте предпазливи.

ВЕЗНИ

Пътувайте, ако няма да забавите изпълнението на професионалните си планове. Постарайте се без отлагане да приключите със започнатите спешни задачи. Не допускайте финансови загуби. Всички ваши грижи са породени от липсата на желание за активна работа. След работа направете планираните покупки за дома. Не е изключена разправия с любимите ви хора. Причината е поредното отсъствие от дома, след като сте уговорили романтична среща или вечеря. Дори и ако закъснеете, изпълнете даденото обещание.

СКОРПИОН

Неприятели се стремят да ви представят в неблагоприятна светлина. Работата ви спори. Пътуване ще ви се отрази добре и скоро ще ви донесе отлични финансови постъпления. Не споделяйте с никого намеренията си да осъществите важна делова среща, за да не ви изпреварят и провалят. Обичате да се хвалите, но умеете и да мълчите. Мечтаете за идеални отношения с партньор, който е ваша стара интимна връзка. Сексуалните ви отношения може да са били прекрасни, но сега нещата са се променили.

СТРЕЛЕЦ

Не допускайте да ви изненадат с пропуски на работното място, които не са споделили с вас. Грозят ви сериозни финансови проблеми, ако не сте в състояние да отстраните бързо причината. Не разчитайте на помощ. Не забравяйте, че безотговорното отношение на колегите ви няма как да се промени. Не пропускайте вечерта да поговорите с любимите ви хора, да разберете какви са желанията им. Запознанствата в личен план и прибързаните сексуални контакти не са желателни, защото ще ви разочароват.

КОЗИРОГ

Ако сте решили да пътувате ще се изнервите до крайност. Следобед избягвайте общуването с досадници, които ви губят времето. Заедно с вашите колеги ще постигнете по-големи успехи. Напрегнати сте заради отговорните и спешни задачи, които трябва да завършите. Приходите ви са навременни.Вечерта си останете у дома. Поканете си гости или вие отидете при компания, която ви е приятна. Сексуалният ви живот изобщо не отговаря на представите ви за интимна близост. Обмисляте дори раздялата си.

ВОДОЛЕЙ

Не се преуморявайте заради желанието си да се захванете със задачи на ваши колеги и да им помагате, но без да са ви молили. Ще предизвикате подигравки, които ще ви засегнат. По-добре се откажете да раздавате помощта си. Завършете рутинните си задачи и не проявявайте ината си, само защото сте решили да не се предавате. Денят е идеален за приключения. Срещата с интимната половинка и усамотяването с брачните ви партньори ще ви дарят приятни мигове. Взаимното желание за сексуални удоволствия е още по-пълноценно, ако имате до себе си роден в Телец.

РИБИ

Днес сте изпълнени с планове, идеи и нови надежди. Обмислете нови възможности за професионална изява. Успехите ви ще станат причина за усложняване на отношенията с хората от професионалното ви обкръжение. Погрижете се за собствените си потребности, не забравяйте, че сте живи хора с ваши желания, болки и мечти и не обгрижвайте само близките си. Ваша стара интимна връзка се опитва да съсипе бракът ви. Дразни се от прекалената ви привързаност към брачния ви партньор.