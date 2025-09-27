Хороскопът на Алена: Водолеите да обмислят деловите предложения, Рибите да внимават с обидните квалификации

ОВЕН

Неприятна новина от финансово естество може да помрачи доброто ви настроение, но бързо ще намерите начин да разрешите проблема. Не давайте заем на ваши роднини, дори и ако държите да съхраните добрите си отношения с тях. Преценете дали имате достатъчно средства, за да се включите безболезнено в нови проекти. Неприятели ще се опитат да ви съсипят на личните отношения.

ТЕЛЕЦ

Налага се да завършите изостаналите задачи. Активността на работното място ви помага да ги приключите в срок. Блокирайте опитите да ви пречат и да ви отклонят от преките ви занимания. Ваши съседи искат да им дадете заем. Не го правете, ако не сте сигурни в коректността им или не сте финансово стабилни.Бъдете отговорни към личните си отношения.

БЛИЗНАЦИ

Стабилизирайте позициите си, въпреки трудностите. Справете се с всичките си задължения, за да впечатлите колегите си. Не разваляйте отношенията си с ръководството като отправяте заядливи забележки. Рискувате да провалите намерението им да ви повишат и да ви натоварят с повече отговорности. Вечерта задължително създайте хармония в семейните си отношения.

РАК

Не ви съветвам да пътувате, дори и ако не сте на работното си място. По-добре е да се заемете с търсене на нови възможности за допълнителна работа. Прегледайте обявите за отдаване на офиси под наем. Днес може да намерите търсеното помещения на отлична цена, но договор можете да подпишете и в началото на новата година. Ако имате проблеми в личните отношения, изяснете ги.

ЛЪВ

Склонни сте да допуснете в живота си хора, които не го заслужават. Инатът ви и желанието ви да докажете, че сте прави в преценката си, ще ви попречи да ги опознаете. Уви, много бързо ще се разочаровате. Спор с колегите и деловите ви партньори за пари може да доведе до личните ви загуби. Нежеланието да се съобразите с мнението на близките си също ви вреди.

ДЕВА

Ако пътувате и сте зад волана бъдете внимателни. Стабилизирайте позициите си на работното място, дори и да ви се струва трудно. Не се противопоставяйте на никого. При провеждане на делови разговори, които не сте могли да отложите, предизвикайте интереса на събеседника си със своята откровеност. Късметът днес може да ви изневери най-вече в любовта, ако решите да прекалите със самохвалството си. Интимният ви партньор е неприятно изненадан от отказът ви от секс.

ВЕЗНИ

Не бързайте да се скриете на работното си място, бягайки от семейни проблеми, които няма как да бъдат пренебрегнати. Застанете срещу проблема и го решете. Склонни сте да затънете в депресия, от която трудно ще излезете. Най-доброто лекарство е активното занимание със служебните ви задачи. Прекалили сте с изискванията си към вашия съпруг. Сърдете се на себе си, че отказва да разговаря с вас, защото вашата заетост не е причина да ви прислужва у дома.

СКОРПИОН

Днес са необходими предпазливост и спокойствие в общуването с вашите делови партньори, от които зависи бизнеса ви. Ще си създадете проблеми с роднини, които искат заем. На работното място бъдете активни и не мърморете, ако ви поставят нови задачи. Не позволявайте да ви владеят чувствата. Не проявявайте агресия в поведението си към вашите близки, за да не ги отдалечите от себе си.

СТРЕЛЕЦ

Не се съгласявайте да се заемете с отговорностите на колегите си, ако те отказват да бъдат коректни. Не сте им задължени и не трябва да проявявате наивност. Причината за трудностите, които може да избегнете при добро желание от ваша страна, се корени в желанието ви да предприемете прибързано необмислени начинания. Не сте уверени в чувствата на съпруга си и обмисляте раздяла.

КОЗИРОГ

Необходимо ви е уединение, за да насочите цялото си внимание към разрешаването на проблемите. Бъдете внимателни, ако сте зад волана, защото сте вглъбени в мисли за проявилите се неочаквани трудности. Не си мислете, че ако се оставите в ръцете на Съдбата, ще успеете да се справите без усилие и активна работа до обед. Вечерта си създайте приятни емоции.

ВОДОЛЕЙ

Не отказвайте да помислите върху направените ви делови предложения. Не давайте прибързан отговор, повлияни от емоцията и от съветите на ваши колеги. Не пътувайте! Не сте достатъчно инициативни и не гоните целите си така, както очакват от вас. Липсата на достатъчно търпение пречи да стабилизирате позициите си. Позволете на семейството си да ви изненада.

РИБИ

Може да се наложи да отидете на важна делова вечеря. Внимавайте да не се изложите с някоя обидна квалификация, която може да срине авторитета ви. Не разчитайте на късмета си, който няма да ви помогне да се избавите от притесненията си. Начинанията са нежелателни, особено ако са плод на внезапните ви хрумвания. Влюбени сте в интимния си партньор.