Хороскопът на Алена: Водолеите да подхождат творчески, Рибите да изяснят служебните спорове

ОВЕН

Очаквайте приходи. Не се дразнете от предложенията за допълнителни задачи, чрез които ще помогнете на колегите си. Изпълнени сте с ентусиазъм и лесно ще постигнете целите си. Във ваша власт е да направите своя избор дали да сте активни или да се отдадете на рутината. В личният ви живот са възможни конфликти, последвани от рязка промяна в отношенията. Сексуалният ви живот не е хармоничен. Откажете се от намерението да се отдадете на сексуални удоволствия.

ТЕЛЕЦ

Не приемайте работа, свързана с чужди забавени задължения. Откажете се от намерението да планирате бизнес с ваши приятели, които искат да се възползват от познанствата ви. Не си губете времето в празни приказки и ненужни обяснения, за да не превърнете в свой враг колегите си. На всяка цена си наложете умереност на работното място. Предпазвайте се от проблеми с брачния партньор. Не реагирайте агресивно на упреците му, че сте отсъствали от дома си през целя ден. Вечерта се постарайте да забравите за разправията.

БЛИЗНАЦИ

Направете поредния скок в интелектуалното си развитие. Работата ви спори, а начинанията са успешни по-скоро на късмет, ако сте прибързани и не се задълбочавате в задълженията си. Затова бъдете внимателни, за да избегнете грешките. Погрижете за обогатяване с нови знания. Не допускайте разправия сутринта, само защото сте разговаряли по телефона и партньора ви не е дочул с кого и какво приказвате. Вечерта се отдайте на чувствата си и на приятни сексуални удоволствия.

РАК

Не пропускайте възможността да се издигнете в професионалната йерархия. Не очаквайте помощ. Хората, от които я искате са притеснени, че може да ги изместите. Разчитайте на себе си, за да се справите успешно със служебните си задачи. Не очаквайте финансови постъпления, ако сте забравили да подготвите документите. До обед не е благоприятно общуване с роднини. Не противоречете, не говорете на висок тон и избягвате обидните изказвания. Не уговаряйте романтични срещи.

ЛЪВ

Начинанията са успешни, ако не сте прибързани и работите задълбочено. Не бива да сте полезни на ваши близки приятели, ако жертвата, която правите, за да им подадете ръка, е във ваша вреда. Няма да разберат от какво сте се лишили в тяхна полза и след време ще се подиграват на вашата наивност. Може да ви се струва, че е настъпила нова криза в отношенията с близките ви хора, но това е ваше мнение, което не отговаря на реалността. Не се притеснявайте от проблеми с интимната половинка.

ДЕВА

Интересът към вас е видимо подчертан. Деловите разговори са изпълнени с въпроси за проекта, заради който сте придобили световна известност. Не ги отлагайте и обяснете начина си на работа. Работете умерено и си наложете спокойствие, за да избегнете пропуски заради невъзможност да се откъснете от мислите си за постигнатия професионален успех.Вечерта ще се радвате на приятна вест отдалече, защото и през океана мислят за вас, а и ви предстои очаквана среща. Отношенията в семейството ви се нормализират.

ВЕЗНИ

Подгответе за неочаквани новини, които ви помагат да се решите на професионална промяна. Проблеми ви изнервят и депресират. Напразно се ядосвате. Разрешете ги с търпение и такт. Веднага след това се отдайте на активна работа, за да отхвърлите неотложните си служебни задачи. Несемейните ще срещнат подходящия партньор, но за пореден път ще прекалят с претенциите си, които могат да съсипят веднага запознанството. Не се надявайте на хармонични сексуални отношения, ако сте изневерили и са ви разкрили.

СКОРПИОН

Внимателните инвестиции ще помогнат за разрастването на вашия бизнес и ще ви предпазят от загуби. Всички покупки, без недвижимо имущество, са успешни. Ако се занимавате със собствен бизнес, приведете в ред счетоводните си документи защото може да ви изненадат неочакваности. Търговците да са активни. Не се впускайте в любовни връзки, за да не страдате след като настъпи моментът на истината и разочарованието се стовари над главите ви.

СТРЕЛЕЦ

Бъдете отговорни към изискванията си при общуване с ваши бъдещи делови партньори. Възползвайте се от възможностите, които ви дарява Съдбата, но ако инвестирате, преценявайте съществуващия риск. Не взимайте прибързани решения за финансиране на бизнеса на ваши приятели, дори и ако се познавате добре с тях. Не създавайте проблеми и в отношенията с близките си. Намерението ви да им докажете, че сте господарите в дома си ще ги дистанцира. Сексът няма да ви достави наслада.

КОЗИРОГ

Не споделяйте професионалните си тайни, защото разочарованията няма да закъснеят. Бъдете внимателни, ако случайно се срещнете с делови партньори на ваши колеги, които не познавате, но сте наясно, че няма да работите с тях. Откажете се от романтични срещи, защото е възможна проява на ревност, проблеми в личните отношения и разправии. Вашето некоректно отношение към любимите ви и сексът с ваша стара любов, ще раздразни близките ви и ще се развихри скандал.

ВОДОЛЕЙ

Вложете творчество в работата си и ще постигнете впечатляващи резултати. Споделете новите си идеи без агресия. Бъдете снизходителни към вашите колеги, ако са допуснали грешка, която е поправима и не ви вреди. Имате възможност да излезете победители от поредната битка за надмощие. Семейните жени могат да се отдадат на чувствата си и да пътуват с любимите си хора. Несемейните да внимават със запознанствата. Ако не сте опознали добре новите си партньори, сексът може да ви разочарова.

РИБИ

Разрешете успешно спорни въпроси с вашите делови партньори. Самоанализът е задължителен. Проверете възможностите, позволяващи ви да заведете дълго отлагано съдебно дело, свързано с финансови искове, като се срещнете с адвоката си. От значение е за вашето бъдеще. Подгответе се мили дами, че новото романтично увлечение ще е разочароващо. По-добре се дистанцирайте веднага. Сексуалните ви отношения с новите партньори са привидно хармонични, но се чувствате наранени и обидени от несъобразяването с вашите желания.