Хороскопът на Алена: Водолеите да проведат делови обяд, Рибите да сключват сделки

ОВЕН

Пригответе се за запознанства, които няма да ви бъдат приятни, но са наложителни, без да допускате сближаване. Не допускайте лошото настроение да попречи на професионалните ви успехи. Не се вживявайте във всяка казана дума и не прекалявайте с критиката на работното си място, само защото не сте доволни от някого или нещо. При семейните жени проблемите днес може да са с децата. Не е изключено да сте ревниви, заради дочути клюки. Бъдете търпеливи с любимия си и не настоявайте за сексуални удоволствия, ако му липсва желание.

ТЕЛЕЦ

Днес сте притеснени от поредните неочаквани препятствия на пътя си, но причината е странична заради хора около вас. Примирете се и се занимавайте с други задачи, които зависят само от вас. Пазете се от самохвалство и не се поддавайте на ласкателства, целящи да измъкнат информация за идеите, които имате. Заведете любимия си на ресторант или гостувайте у приятели, които още не го познават, а е време да дадете гласност на връзката си, ако сте убедени, че това е търсеното щастие. Разнообразието ви е от полза. Сексът не е ваш приоритет в този ден, въпреки че партньора ви е настроен за интимни мигове.

БЛИЗНАЦИ

Насочете усилията си към обогатяване с информация в различни области на живота. Запишете се в образователни курсове, без значение на каква възраст сте, позволено ви е обогатяването с нови знания. Осъществете всичките си професионални цели за деня. Възможни са приходи, както и нови изгодни предложения. Умората не е оправдание за потиснатостта си. Вечерта почивката ще ви зареди със сили, особено ако сте с любимите си. Ако изпитвате желание да се отдадете на сексуални удоволствия, не се колебайте. Ще се почувствате ободрени.

РАК

В този ден облаците над главата ви се разсейват и ще погледнете към бъдещето с повече оптимизъм. Посъветвайте се дали трябва да промените някои клаузи в подготвените договори, но внимателно и прозорливо. Ще усетите прилив на енергия, която ще ви помогне да се справите с всяка възложена ви работа. Сделките, които сключвате в този ден са успешни. Бъдете отговорни към себе си и към личния си живот. Опитите ви да се обвържете с нови сексуални партньори, въпреки че имате вече такива, ще ви донесат бъдещи душевни страдания.

ЛЪВ

В този ден анализирайте действията и грешките си. На работното си място очаквайте осъществяване на полезни делови контакти и професионални успехи. Юридически проблеми намират добро решение. Следобед посетете свои делови партньори, с които имате възможност да уговорите нова съвместна дейност. Не забравяйте, че създадената хармония в семейството ви е гаранция за доброто ви самочувствие. Не изневерявайте, ако сте щастливи в брака. Възможно е ново увлечение, за съжаление неподходящо. Не си позволявайте сексуални забежки извън семейството, защото ще ви разкрият.

ДЕВА

Рутинни задължения заемат голяма част от мислите и времето ви в този ден. Днес оказвате силно влияние върху колегите си, но този факт не ви дава право да ги използвате заради материалните си стремежи. Трудностите в последните дни са ви притеснили. Проявете търпение и сдържаност и ще видите как всичко набелязано постепенно се осъществява с успех. Ако сте преценили, че човекът до вас, когото сте опознали е мечтания партньор, приятелството ви може да прерасне в любов. Влюбени сте, но не искате да се примирите, че се опитва да е водещ в отношенията ви, а това може да е ваше самовнушение.

ВЕЗНИ

В този ден ви предстои изясняване на отношенията на работното място, въпреки че може да изречете думи, след които и да съжалявате, но по-добре внимавайте, защото няма как да заличите казаното. Сутринта ще се ядосате, че ви пречат да осъществите плановете си заради капризите на ваши колеги. Следобед пристъпете към изпълнение на най-важните си задачи и подгответе документите за подпис. Обмислите разширяване на дейността си. Несемейните жени ще изживеят романтична любов. Ако смятате, че това е вашия избраник, дайте му възможност да се почувства щастлив и да е вашия закрилник. Сексуалните ви отношения са хармонични. Сексът с любимия ви премахва напрежението и умората.

СКОРПИОН

Денят е благоприятен за обогатяване с нова информация. Възможни са сблъсъци с ръководството, но ако сте търпеливи и знаете какво искате, ще изясните проблемите без много усилия. Въпреки че не ви се работи се постарайте да бъдете активни, дори и с рутинните си занимания, ако вашата намеса е от значение за авторитета ви. Вечерта оправете отношенията с близките си. Романтична среща ще подобри настроението ви. Любовта ви към обекта на вашите чувства е силна. Уговорете среща с любимите си хора, а сексуалните удоволствия ще бъдат вашата награда, ако сте я заслужили.

СТРЕЛЕЦ

Ще отхвърлите много работа, но резултатите няма да ви задоволят, защото сте очаквали повече от това, което заслужавате или можете да постигнете. Не сте доволни и от подписаните договори и споразумения, но те ще ви донесат добри приходи. Възможни са грешки, които с усилие ще поправите. Бъдете особено внимателни към новите предложения. Вечерта ще се радвате на хармония и спокойствие. Бъдете с любимите си хора и не се инатете, усамотявайки се. Не се надявайте на сексуални мигове, ако имате до себе си партньори, които са разстроени от свои преживявания.

КОЗИРОГ

Денят е изпълнен със задължения. Стабилизирайте постигнатото в служебен план и не поставяйте ново начало. Успявате, ако сдържате емоциите си, в чиято власт сте от сутринта. Не сключвайте сделки, а и деня не го позволява, дори и ако само преговаряте. Ако ви предлагат нова работа, не бързайте да я приемете, без да сте сигурни, че отговаря на очакванията ви. Внимавайте с романтичните запознанства, мили жени, защото сте във властта на емоцията и нямате реална преценка за хората около себе си. Не изневерявайте. Сексуалните контакти със случайни партньори могат да доведат до нежелана бременност и бъдещи проблеми.

ВОДОЛЕЙ

Обмислете начинанията с вашите колегите си и проведете разговорите си да делови обяд. Не се изкушавайте да предприемате инвестиции, които не сте обсъдили с ръководството. Трудностите на работното място и тези, които са свързани с бизнеса ви преодолявате с лекота, ако повярвате в силите си. Не пренасяйте лошото настроение от срещите на работното място и у дома. Запознанствата няма да донесат очакваната хармония и продължителна връзка. Любимия ви се притеснява заради нежеланието ви да му докажете чувствата си.

РИБИ

В този ден поставете началото на новите си задачи, които ще ви донесат признание и материални успехи, ако са обмислени в началото на месеца и не са ваша внезапна хрумка. Денят е идеален за сключване на сделки, особено ако са свързани с финанси. Ще направите голяма крачка по пътя към поставената цел. Звездите предупреждават несемейните, че е възможен край на романтично увлечение. Новите запознанства са причина да сте завладени от нечие излъчване. Не си позволявайте сексуален контакт още при първата среща, защото последствията ще бъдат необратими.