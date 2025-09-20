Хороскопът на Алена: Водолеите и Рибите да пазят в плановете си в тайна,

ОВЕН

Не пътувайте, за да не пропуснете важни обсъждания на работното място. Задълбочете се в задачите си, за да ги приключите в рамките на работния ден. Ако не се справите ви очакват трудности в следващите дни. При възможност и финансова стабилност помогнете с малка сума пари на ваш приятел, който има финансови затруднения. Близките ви и любимите ви хора не са съгласни да ви подкрепят в рискованите начинания, които са ви обсебили до степен да не разсъждавате с разума си. Отдалечили сте се и заради ината си не сте готови да простите и да се отдадете на сексуални наслади.

ТЕЛЕЦ

На работното си място се заемете с непрекъснато отлагани спешни задачи, които сте длъжни да завършите преди края на месеца, но най-вече да не ги оставяте за следващата година. Не пътувайте, дори и ако имате нужда от промяна на обстановката! Предстоят ви неочаквани професионални обрати, които не трябва да ви заварят неподготвени. Вечерта си дайте почивка и отидете на ресторант или на гости във ваши приятели или роднини, но само ако тяхната компания ви е приятна. Ако сте съхранили любовта си и сте избегнали дистанцията, се отдайте на сексуални удоволствия.

БЛИЗНАЦИ

Новина за неочаквано не много голямо повишение на заплатите ще ви зарадва изненадващо днес. Не проявявайте недоволство, защото малкото повишение води до по-голямо в скоро време. Въпреки трудностите, с които ще се сблъскате на работното място, успехът е с вас. Близките ви може да не ви успокоят, ако сте разстроени, но и агресивни с тях вечерта, докато споделяте разочарованието си от деня. Не се надявайте на сексуални удоволствия, при положение, че сте изнервили любимия си.

РАК

Трудностите, заради неочаквани промени, ще ви амбицират да докажете на какво сте способни. Не бягайте от запознанства, защото този път ще ви донесат неочаквана полза. Появата на ваши покровители, които ценят уменията ви и искат да ви помогнат, е приятната ви изненада за деня. Не си създавайте проблеми в личните отношения, само заради слухове, без да знаете дали се отнасят за вас. Ако не си създавате несъществуващи лични драми, ще изживеете невероятни интимни мигове

ЛЪВ

Поставете ясна и конкретна цел на работното си място и се заемете със служебните си задължения без повече отлагане. Обсъдете договорите за бъдещо сътрудничество и разрастване на дейността си. Пътуване с ваши близки е нежелателно, дори и да е неотложно, заради провеждането на делови разговори, които сте уговорили отдавна. Вечерта бъдете внимателни и предпазливи с близките си. Не пътувайте, ако не сте ги предупредили. Сексуалните удоволствия ще ви заредят с нови сили и ще превърнат нощта ви в незабравима.

ДЕВА

Стремежът ви към поставената цел на работното място ще ви застави да използвате некоректни методи на работа. Не е изключено, подвластни на желанието да сте в първите редици, да прибегнете до измама, която ще ви навреди. Бъдете честни в отношенията си, за да не затрудните придвижването си по пътя към успеха. Изпитвате желание да прекарате вечерта извън дома си, с колеги или приятели, но ви съветвам да се приберете у дома при партньора и децата си, ако сте семейни. Бъдете мили с любимите си хора и не пропускайте интимните мигове. Несемейните да не пропускат покана и да отидат на вечерята.

ВЕЗНИ

Променете отношението си към хората от вашето професионално обкръжение. Трудностите на работното място са преодолими, ако не затъвате в неприятностите на колегите си при положение, че няма как да сте им полезни. Неочаквани новини, които засягат ваш колега, може да променят плановете ви и да ви провалят целия ден. Посветете част от времето на семейството си. Не пропускайте да дадете израз на чувствата си пред любимия човек. Несемейните жени може точно днес да срещнат подходящия партньор. Вечерта се отдайте на романтика и сексуални наслади.

СКОРПИОН

Трудностите на пътя ви в този ден са предизвикани и от ваши прибързани действия. Станали сте причина за финансови загуби, които вашите колегите трудно ще ви простят. Не обиждайте и не се оправдавайте за грешката си. Успехът на работното ви място може се смени с разочарование. Заради разходи, които не сте споделили с вашите близки, ви очакват разправии заради липса на достатъчно стабилен семеен бюджет. Вечерта рискувате да се лишите от сексуалните удоволствия, само защото сте се изпокарали.

СТРЕЛЕЦ

Не се противопоставяйте на предложенията на колегите си. Убедени сте, че са във ваша полза, но не изневерявате на нрава си и предпочитате да проявите ината си. Не обещавайте заем на роднини, които ви молят за помощ, защото завистта им ще ви нарани. Няма да си получите парите обратно, а обидите им ще съсипят самочувствието ви. В личен план не е изключена нова романтична връзка, която може да ви създаде проблеми и да не успеете да се освободите от нея, ако сте семейни. Сексуалните контакти с малко познати партньори са причина за инфекциозни заболявания.

КОЗИРОГ

Денят ви носи успех и отлични възможности за изява. Подгответе част от финансовите документи, свързани с приключване на счетоводния месец на вашата фирма. Прочетете внимателно договорите за съдружие и финансова помощ, за да сте сигурни, че няма да претърпите бъдещи загуби. Любовта ви заобикаля, но сте си виновни сами, ако все още не сте омъжени. Бъдете отговорни към интимната си , ако я имате до себе си. Интимните ви отношения може да се окажат в криза, ако не надмогнете прекалените си претенции, които изнервят партньора ви.

ВОДОЛЕЙ

Ще се справите със служебните си задачи, с които са ви натоварили сутринта. Съхранете в тайна своите планове, за да не допуснете ваши неприятели да ви попречат нарочно с неочакваната си намеса. Начинанията са нежелателни, а късметът не е с вас, затова ви съветвам вечерта отново да си дадете почивка. Неизпълнени обещания към партньора си и децата са причината за конфликти във вашето семейството. Разходи, свързани с ремонти, ще ви натоварят допълнително. Вечерта сте готови да си легнете рано и да се откажете от секса, заради нежеланието ви да обясните поведението си.

РИБИ

Ваш близък ви засипва с мнение по различни въпроси и ви натоварва от сутринта в този ден, като си мисли, че ви прави добро. Запазете намеренията си и професионалните си планове в тайна. Споделете ги в деня, в който пристъпите към тяхното осъществяване, за да си спестите измами и опити да ви провалят. У дома сте склонни да разпореждате и да критикувате, но няма да срещнете разбиране, а ако това се случи, ще мъстите с мълчание. Най-голямото наказание, които искате да наложите е отказът ви от сексуални удоволствия, който със сигурност ще изнерви вас самите, а не партньора ви.