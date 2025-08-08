Хороскопът на Алена: Водолеите пред сериозни сблъсъци с шефовете, неочаквани приходи за Рибите

ОВЕН

Във вас бушува недоволството от всичко, което постигате на работното място, въпреки че не е малко. Не пренасяйте лошото настроение в дома си. Предложат ли ви задгранична командировка в следващите дни, приемете я с удоволствие. Подпишете подготвените финансови документи. В личния живот е възможен неочакван обрат, защото сте отишли на обед с делови партньори, с което сте събудили ревността на брачния си партньор. Вечерта изяснете недоразуменията, а в леглото не проявявайте агресия.

ТЕЛЕЦ

Не работете с финансови документи. Възможни са професионални загуби заради прибързаност. Ще навредят на кариерата ви. При заетите в сферата на банковото дело е задължителна задълбочена проверка на всичко, което им предстои да разписват. Следобед са възможни недоразумения с хората от обкръжението ви. В личният ви живот е възможен разрив в отношенията, защото сте прекалено ревниви. Денят е идеален за сключване на брак. Естествено е след разправиите да нямате желание за секс.

БЛИЗНАЦИ

Изкушението да спорите с началниците си е във ваша вреда. Липсата на самочувствие ви пречи да сте тактични и да работите отговорно. Готови сте да загърбите служебните си отговорности. Дългоочаквана вест или среща е гаранция за постигането на поставената цел. Не пренебрегвайте възможностите си за разговори с чужбина. Личните ви отношения са проблемни. Изяснете недоразуменията. Семейни проблеми могат да съсипят намерението ви да сте си у дома и с любимите си хора. Вечерта се отдайте на сексуални изживявания.

РАК

Независимо от скорошните финансови постъпления не предприемайте инвестиции. Завършете започнатото и не харчете приходите си от този ден, дори и да са големи. Докажете на колегите си, че сте отговорни и не очаквате друг да свърши вашата работа. Пътуване ще ви се отрази добре и ще ви донесе успех. Преодолейте притесненията си, свързани с любимите ви хора, те с нищо не са ви наранили. Не надавайте ухо на клеветите. Стабилността ви в чувствата е причина да сте неповторими в интимните мигове.

ЛЪВ

Начинанията ви са обречени на неуспех и заради ваши прибързани действия. Трудностите блокират работата ви и ви изнервят. Избегнете на всяка цена финансовите загуби, породени от липса на прозорливост. Пред вас се разкриват нови печеливши перспективи, но не ги обмисляйте преди края на седмицата. В личните отношения сте нестабилни, скъпи жени. Проблемите са обвързани с вашите непрекъснати съмнения, за които нямате причина, че не сте достатъчно достойни за вашите партньори. Изтрийте от съзнанието си тези мисли.

ДЕВА

Развийте чувството си за отговорност, което е от значение за вас. Умението ви да прогнозирате е гаранция за успех. Ще завишите авторитета си за всеобща изненада. Бъдете внимателни при работа с документи. Очаквайте приходи. Планирайте следващата седмица и степенувайте по важност задачите си. Приятна вест за успех в любовта ще ви оправи настроението. Намерете най-кратката пътека към сърцата на интимните си партньори, защото ако пропуснете секса по ваша вина, ще ви заменят още на следващия ден.

ВЕЗНИ

Отново ви предстои успешен в делово отношение ден. Без особени усилия ще реализирате изгодни проекти. Очаквайте финансови постъпления, които може да вложите във вашата дейност. Не позволявайте на вашата мнителност да усложни деня ви. Създайте хармония в отношенията на работното място както с колегите, така и с подчинените си. Отношенията с любимите хора ще се успокоят. Щастието и хармонията в любовта ви следват по петите. Семейните ще изживеят незабравими сексуални мигове.

СКОРПИОН

Въпреки трудностите проведете деловите си срещи и разговори. Не взимайте прибързани решения. Направете крачката към начинания след детайлно обмисляне на идеите си. Не се доверявайте на случайни хора по отношение на пари. Радвате се на успех при неотложни преговори, дори и ако отдавна сте ги планирали и са забавени. Ще се изострят отношенията с партньора ви. Контролирайте емоциите си и не се опитвайте да оправдаете поведението си. Вечерта сте още под влияние на разправиите, разразили се следобед.

СТРЕЛЕЦ

Заемете със задачите, които напоследък умишлено пренебрегвахте. Завършете изостаналите. Подгответе се за сериозни промени. Разговорите с колегите, ръководството и близките ви са затруднени. Резултатите от работата ви не оправдават положените усилия. Избягвайте запознанствата, за да не се разочаровате. Очаквайте важни събития в личния живот. Личните ви отношения са проблемни заради поредните интриги, на които любимите ви хора са надали ухо. Не се колебайте да поставите директно въпроса за изневярата, в която ви обвиняват.

КОЗИРОГ

Днес сте в отлична форма и готови за работа. Стабилизирайте деловите си отношения и бъдете предпазливи. Очаквайте подобряване на финансовото си положение. Работата ви спори,. Дочакайте по-добри времена за начинания. Чрез гъвкавост в общуването можете да избегнете проблемите на работното място. Вечерта бъдете сред най-близките си хора и възстановете хармонията в отношенията си. Нови познати ви привличат и впечатляват, но не ги обвързвайте прибързано в сексуална връзка.

ВОДОЛЕЙ

Очаквайте сериозни сблъсъци с ръководството заради вашето противопоставяне на направени предложения. На работното място са задължителни търпение и въздържаност в поведението. Неблагоприятното разположение на планетите може да се превърне в неочаквана причина за сериозни професионални неприятности. Самотните жени мечтаят да се влюбят. Ако са над средна възраст да не се изоставят и да не забравят да са винаги женствени. Сексуалният ви живот изисква да сте по-активни и да се съобразявате.

РИБИ

Неочаквано ви радват положителни промени в материално отношение. Имате шанс да спечелите уважението на колегите си и да получите подкрепата им. Отстоявайте възгледите си и бъдете безкомпромисни. Бъдете предпазливи към новите си познати. Трудно преценявате изгодата от отправените ви делови предложения. Вечерта бъдете нежни и мили с близките си. Чувствата ви принуждават да се разкъсвате между вече съществуващата връзка и евентуалната бъдеща. Не наранявайте интимния си партньор.