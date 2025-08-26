Хороскопът на Алена: Водолеите с неприятни срещи, Рибите да не влизат в конфликт с колеги

ОВЕН

Помислете за начините, чрез които да докажете правотата си пред ръководството, ако се налага да работите и имате спорни моменти в този ден, въпреки че очаквате да получите заслужено признание. Не налагайте волята си емоционално, с инат и агресия. Търпението ви носи повече полза от прибързаността. Семейните проблеми ще ви изнервят, защото сте прекалено заети и нямате време за дома и близките си. Вечерта се постарайте да зарадвате любимия се с романтична вечеря, ако искате да изживеете сексуални удоволствия.

ТЕЛЕЦ

Съдбата ви дава възможност да се изкачите още няколко стъпала по служебната стълбица и да заслужите одобрението на ръководството преди края на месеца, но това може да се случи, ако сте се доказали като професионалисти. Общуването с партньорите ви и ново запознанство ще ви създадат добра основа в материално отношение. Време е несемейните жени да помислят за създаване на семейство и да се огледат за подходящия партньор, ако още не са го срещнали. Можете да се отдадете на сексуални удоволствия, само ако сте сигурни в чувствата си.

БЛИЗНАЦИ

В този ден сте в добро настроение и с отлично самочувствие, но не прекалявайте с показното си поведение. Не проявявайте агресия, ако решите да наложите мнението си, защото по този начин ще навредите на себе си. Заемете се с разплащането по застраховки и текущи плащания. Ако имате сериозна връзка или сте семейни днес съдбата ви позволява да изразите любовта си и да създадете хармония в семейните отношения. Сексът ще ви зареди с добро настроение и ще ви освободи от напрежението на работното място.

РАК

Съдружник ще ви отправи несправедливи обвинения, че не сте коректни. Веднага прекратете отношенията си. Повлияни сте от предложения, обещаващи ви материални успехи, чрез нова работа. Ще е грешка, ако дадете съгласие да се преместите прибързано и се лишите от сегашната си стабилност, дори и от обвиненията към вас. Опитайте да си върнете добрите отношения с любимите си хора. Не съсипвайте хармонията заради нежеланието ви да се лишите от свободата си. Не се притеснявайте, че сексът може да ви обвърже с интимния ви партньор, ако все още не сте готови за създаване на семейство.

ЛЪВ

Предстои ви поредния неблагоприятен ден, изпълнен с нервност и напрежение. Емоцията и трудностите са пречка да оцените реално възможностите си. Не влизайте в спор с колегите си. Стабилизирайте постигнатото на работното си място. Не ви съветвам да предприемате делови пътувания, за да избегнете проблемите. Не разчитайте романтичните запознанства да се превърнат в трайни връзки. Не споделяйте с околните любовта си, за да не изживеете разочарование. Не пропускайте да докажете на любимия си, че сексуалният ви живот с него е удоволствие за вас.

ДЕВА

Подгответе се да останете на работното си място и след края на работното време. Освен финансовите постъпления ще ви зарадват и успешни делови запознанства и разговори. Бъдете внимателни в работата си, защото са възможни грешки и сериозни пропуски. Успехът е с вас, ако сте концентрирани, търпеливи и толерантни към чуждите потребности. За пореден път ще се занимавате със семейни проблеми, свързани с наследство. Заради чувствата ви може да се опитват да ви изнудват да препишете нещо на роднините на съпруга ви. Най-добре е вечерта да изясните проблема и да вземете решение за вашето бъдеще.

ВЕЗНИ

Поднесете идеите си на вашите колеги и не пропускайте да им направите добра обосновка, за да ви подкрепят. Пред вас се очертава предложение за нова работа. Не избързвайте с отговорът си. Разчитайте на себе си. Контролирайте емоциите си. Не позволявайте проблемите у дома да ви пречат на работата. Отложете семейните разговори за вечерта, защото личният ви живот се развива по начин, който изисква да преразгледате отношенията с партньора си. Сексуалният ви живот е проблемен. Причината този път е във вас, защото не се чувствате достатъчно обичани и сте се затворили в себе си.

СКОРПИОН

Очаква ви напрегнат, но ползотворен ден. Идеите ви ще намерят приложение и ще бъдат одобрени от ръководството и колегите ви. Бъдете точни и принципни и ще докажете, че сте перфектни в работата си. На работното си място, не се поддавайте на примамливи предложения. Коригирайте допуснати грешки. Вечерта разрешете семеен проблем, свързан със съмнение за изневяра. Хармонизирайте семейните отношения. Уговорете романтичните срещи. Колкото и да сте уморени и обсебени от успехите си, не пропускайте сексуалните удоволствия, които ще ви заредят със сили.

СТРЕЛЕЦ

Имате възможност да разширите дейността си, но бъдете умерени. Очаквайте промени. Проведете разговорите с началниците си. Възможно е да ви предложат повишение на заплатата. При делови срещи и разговори не прекъсвайте събеседника си. Проучете нова професионална сфера, в която бихте искали да се развивате. Точно в този ден сте в състояние да разрешите много семейни проблеми. Брачният ви партньор ще ви създаде проблеми заради нежеланието ви да пътувате и да се отдадете на чувствата си. Влюбените могат да се отдадат на сексуални удоволствия. Несемейните жени могат да споделят чувствата си.

КОЗИРОГ

Използвайте цялото си влияние, за да разрешите труден проблем на работното място. Нетипично стабилни сте за хора с вашия темперамент. Не прекалявайте със срещите и новите запознанства. Възможна е провокация. Бъдете сдържани и не заставайте срещу себе си. Жените да очакват ново увлечение или флирт. Мъжете да се пазят при нови познанства или среща със стари обожатели, защото ги очакват неприятности. Вечерта бъдете искрени в чувствата си. Ако са споделени, се отдайте на сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Ще си спомните за отдавна създадени ви проблеми от човек, който ви се е обадил и иска среща с вас. Не приемайте да се видите. Ще си спестите проблеми. Ако се занимавате с частен бизнес, ще се наложи да промените плановете си и да помислите за нови партньори. Днес ви престои труден ден. Изпълнен е с неприятни срещи и нови запознанства, които в близките дни ще се окажат срещу вас. Важно е да се съобразявате с мнението на човека до себе си, особено ако не сте семейни и искате да намерите своята половинка. Сексуалните удоволствия няма да ви липсват, ако не сте прекалено упорити и се съобразявате с желанията на партньора си.

РИБИ

Денят е благоприятен за творческа дейност и пътувания. Очаквайте отлични финансови постъпления. Не влизайте в конфликт на работното място. Не натоварвайте колегите си с вашето безпричинно песимистично настроение, защото ще ги разочаровате с впечатлението, което създавате, че не се радвате и на собствените си успехи. Следобед посветете времето си на разрешаване на семейни проблеми. Чувствата ви са споделени. Въпреки това в интимните отношения около вас се вихрят бурни страсти. Не се надявайте на бързо сдобряване, ако сте се изпокарали.