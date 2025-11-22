Хороскопът на Алена: Овните да не влизат в разправии, Телците да не бъдат импулсивни

ОВЕН

В този почивен ден, дори и да ви се иска да се похвалите в никакъв случай не споделяйте плановете си и не се доверявайте на ваши приятели и познати. Ако си позволите емоционално и агресивно общуване ще сринете настроението и самочувствието си. Разправиите ви носят единствено вреда. Не спорете и не се заяждайте. Не са изключени проблеми в личните отношения, свързани с нежеланието на брачната или интимната ви половинка да прояви разбиране към желанията ви.

ТЕЛЕЦ

В този почивен ден, ако за вас е работен, всички ваши колеги ще ви подкрепят, стига да не сте импулсивни, заядливи и настроени критично, въпреки че ви е трудно да се владеете, ако усетите, че нарочно се опитват да ви ядосват и да ви вменяват вина. Днес се радвате на успешно делово общуване и бързо приключване на професионалните задачи. Чувствата ви личат от разстояние. Готови сте на всичко, за да ви отговорят със същите чувства, но трябва да сте искрени и неподправени в поведението си.

БЛИЗНАЦИ

Мечтаете да се отдадете на развлечения или на хобито си в този почивен ден, но може да се наложи да отидете в ранни зори на вашето работно място заради неотложни задължения и внезапна отпуска на ваш колега. Денят обаче е неблагоприятен за активна работа. Пригответе се за удари от неприятели, ако сте се хвалили с постиженията си. Любовта ще ви помогне да излекувате всички стари душевни рани, ако я съхраните.

РАК

Настроени сте критично към всичко и всички и ви е обзела апатия. Причината е в липсата на хармония във вашите отношения. Мързелува ви се, а почивния ден ви осигурява това време. Опитайте се да възобновите прекъснати делови познанства, дори чрез телефонен разговор. Отнасяйте се внимателно към предложенията за съвместна работа. Чувствата ви са споделени, но съмнението, че ви изневеряват все още не е изчезнало напълно.

ЛЪВ

Трудности, които не очаквате, са бързо преодолими, но вие отказвате да осъзнаете този факт, притеснявате се и се инатите, във ваша вреда, до степен да се депресирате. Вместо да спорите, приемете мнението на вашите близки. Работете спокойно и ще успеете да завършите започнатото в почивния за мнозина ден. Вечерта се усамотете и се вгледайте в себе си. Несемейните жени днес може да срещнат любовта на живота си.

ДЕВА

Мечтаете за почивка, но в почивния ден мнозина от вас ще бъдат натоварени със задачи, които няма как да откажет. Ще ги приключите в ранния следобед, а след това използвайте времето си за развлечения, стига да нямате ваши домашни задължения, които също чакат да ги приключите. Постарайте се да не сте в непрекъснато противоречие с всички. Бъдете предпазливи в действията и думите си. Семейните жени да очакват приятни романтични изживявания.

ВЕЗНИ

Почивния ден ви обещава професионални успехи, ако за вас е работен, само ако сте достатъчно предвидливи, за да не допуснете измами, които да ви ощетят финансово. Бъдете търпеливи и с разумни действия ще се справите с трудностите на вашето работно място. След като се приберете от работа останете с близките си. Щастието е кацнало на рамото ви. Уловете мига, ако не сте семейни, защото любовта е до вас. Трябва само да протегнете ръка и ще забравите самотата.

СКОРПИОН

Изпълнени сте със сили и желание за работа, но денят е почивен и ви предлага възможността да сте отговорни към домашните си задължения. Зареждате всички със самоувереност, активността ви е впечатляваща и дори уморяваща околните, но внимавайте от много припряност да не допуснете грешки и да си докарате неочаквани проблеми. Нова любовна връзка ще ви създаде проблеми, ако не сте приключили със старата или сте семейни. Не се впускайте в изневери.

СТРЕЛЕЦ

При делови срещи и разговори в този почивен ден не давайте необмислени обещания и не допускайте да ви мислят за наивници. Ваши познати упорито се опитват да се възползват от вас, не спират да ви хвалят. Не го допускайте, ще страдате, когато разберете, че сте били употребени. Очаквайте известие за печалба. Подвластни сте изцяло на емоцията. Без да искате можете да нараните интимния си партньор. Любовта ви не е достатъчна. Дарете романтични мигове на любимия, за да изживеете незабравими сексуални наслади.

КОЗИРОГ

Материалните ви успехи зависят от вас самите в този почивен ден и е добре да се съобразите с този факт. И да се сблъскате с проблеми в отношенията не им обръщайте внимание. Преодолими са, ако си наложите търпение и не се ядосване от факта, че пречат на професионалната ви заетост. С компромис от ваша страна, с такт и премълчаване ще избегнете трудностите. През целия ден изпитвате нужда от обич. Не се лишавайте от възможността да отидете на вечеря с любимия.

ВОДОЛЕЙ

Заради емоцията, в чиято власт сте, е най-добре да си останете у дома и да мързулувате или да отидете на разходка в планината. Професионални заетите в този почивен ден няма да се радват на очаквани резултати. Не възлагайте големи надежди, че ще се следвате стриктно планираните задачи. Денят е идеален за създаване на семейство. Ако вече сте семейни, обърнете внимание на брачните си партньори и бъдете с тях вечерта. Сексуалните ви отношения са хармонични.

РИБИ

Начинанията са успешни, но не на всяка цена и с всички позволени и непозволени средства. Поставете основата на материални успехи. Бъдете нащрек и не пропускайте нито дума при засягащи ви делови разговори. Не обещавайте щедро инвестиции, без да сте обмислили предложението, което ви отправят днес. Не пътувайте, в този почивен ден ви грози опасността от произшествия на пътя. Вечерта организирайте романтична среща, която ще ви помогне да си възвърнете чувствата на любимите ви хора.