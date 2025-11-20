Хороскопът на Алена: Овните залагат на добро настроение, Телците да проявят търпение и компромиси

Продължаваме да публикуваме хороскопите на Алена за следващите дни, които тя според досегашната ни практика ни бе предоставила предварително.

ОВЕН

Жънете успехи в материално отношение, ако сте обмислили добре начинанията. Направете си изводи от грешките. Важно е доброто ви настроение, при делови разговори. Проведете и разговора с ръководството. Изслушайте новите предложения и се съгласете с тях, ако са във ваша полза, дори и да не носят желаните пари. Ако не сте семейни и сте намерили подходящата половинка, днес е идеален ден за да обявите желанието си за създаване на семейство, но не ви съветвам да сключвате брак точно днес.

ТЕЛЕЦ

Търпението и компромисите в отношенията, дори и към дразнителите ви носят полза и уважение. Успехът е с вас, особено ако са ви поставили нови задачи. Ако се наложи да водите спешни разговори с деловите си партньори, отложете ги за следобед. При безпричинен спор с вашите колеги сами намалявате шансовете си за успех. Овладейте нервите си и се опитайте да вникнете в чувствата на интимната си половинка. Не се опитвайте да господствате над нея.

БЛИЗНАЦИ

Денят ви обещава успех във всички професионални сфери, но особено успешни ще сте, ако сте адвокати, банкери или счетоводители. Бъдете предпазливи при неочаквани запознанства. Ласкатели се опитват да ви убедят да инвестирате всичките си спестявания в много печеливш съвместен бизнес. Не се поддавайте, ще загубите всичко. Не ви съветвам да взимате инатливо и необмислено спонтанни решения, свързани с личния живот и да предприемате крачката към развод, само защото сте обидени.

РАК

Внесете хармония в отношенията с вашите делови партньори. Не се натоварвайте с чужди отговорности. Вашата сдържаност и такт ще бъдат оценени, а доверието във вас и авторитета ви ще нараснат. Ако избегнете негативното влияние на ваши завистливи колеги и не инвестирате прибързано и инатливо, ви очакват финансови успехи. В личният ви живот ще настъпи хармония, независимо от някоя затруднение заради домашни задължения. Не се поддавайте на желанието за интимна близост.

ЛЪВ

Запознанствата, които не ви харесват от пръв поглед, са знак, че е време незабавно и без колебание да прекъснете общуването си с тези хора, които не сте търсили, но те са ви намерели. Интуицията ви пази от професионални провали и ви води по вярната пътека към успеха. Не сеВечерта бъдете нежни и мили с близките си. Не ви съветвам да изневерявате. Не наранявайте интимната си половинка със секс с други партньори, след като ви е познато страданието на сърцето. отказвайте от мечтата си и бъдете активни.

ДЕВА

Находчивост и трезва преценка на ставащото ще ви позволят преди обед да блеснете пред вашите колеги с бързото решение, което ви носи полза. Пред вас е отличен шанс да постигнете мечтаният професионален успех. Начинанията са успешни, ако не сте прибързани и действията ви са обвързани с правилните решения взети предишните дни. Близките ви са изнервени от вашето отсъствие. Намерете няколко часа и за себе си и излезте на вечеря с тях.

ВЕЗНИ

В професионално отношение успехът е с вас, ако е свързан с планираните големи промени във вашия офис или фирма. Не могат да ви попречат да го постигнете. В служебен план постиженията ви дразнят вашите колеги. Нямат желание за активна работа, но се налага. В личните отношения са възможни проблеми заради неочаквани искания за покупки. Не бъдете скъперници. Имате възможност да оправите личните си отношения. Не се изненадвайте, ако се увлечете в нова романтична връзка.

СКОРПИОН

При делови срещи бъдете тактични, не иронизирайте, а ако се налага подбирайте правилните думи. Стабилизирайте постигнатото на работното място. Не давайте обещания за нова дейност, дори и временна, защото ще си навлечете финансови загуби. Не се опитвайте да провеждате разговори с вашите близки, ще се скарате. Запазете спокойствие, ако ви ядосват, но се съмнявам, че ще успеете. Следобед и вечерта отдайте дължимото на близките си, отдайте се на почивка и развлечения.

СТРЕЛЕЦ

Пред вас се разкрива поредната възможност да поставите началото на нова дейност. Преценете дали имате достатъчно свободни средства за инвестиции. Имате възможност да създадете успешни нови делови партньорства, като с някои от бъдещите ви партньори ще се запознаете в днешния ден. Очаквайте важни събития в личния живот защото за пореден път сте събудили ревността на половинката си. Вечерта изяснете недоразуменията, а в леглото не проявявайте агресия, за да накажете усъмнилите се във верността ви.

КОЗИРОГ

Отново сте във вашата върхова позиция и е време да помислите как да промените задълженията си и да добавите нови, смислени, доходоносни, интересни и разнообразни. Скуката ви вреди. Разчитайте на интуицията си и не се доверявайте на странични съвети. Вие най-добре знаете как да успявате, особено, ако ще е полезно и за кариерата ви. Самотните ще привлекат вниманието на противоположния пол, но запознанствата ще приключат с разправии и разочарования.

ВОДОЛЕЙ

Вместо да си губите времето като терапевти за нечии болежки или психически неразположения, въпреки че няма как да сте полезни, дори и да изслушвате вашите колеги, по-добре се заемете със служебните си задължения. Не позволявайте да ви пречат. Вашето отговорно отношение към работата и пълната концентрация са във ваша полза. Бъдете умерено щедри, за да избегнете финансовите загуби. Намерете време вечерта да се видите с приятели, които отдавна ви канят да им гостувате.

РИБИ

Никой не е в състояние да провали плановете ви, ако сами не се провалите. Във ваша полза е да потърсите възможности за изява в нова професионална сфера и да направите печеливша инвестиция. Заемете се сериозно с разрешаването на спорни въпроси и съдебни дела, както и с изясняването на делови отношения. Стабилизирайте семейните си отношения. Стабилността ви в чувствата е причина да сте добри и в леглото. Несемейните да не се затварят у дома, а да се срещат с хора и да търсят възможността за запознанства.