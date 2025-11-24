Хороскопът на Алена: Лъвовете имат нужда от почивка, Девите да избягват срещи с роднини

ОВЕН

Пред вас е един спокоен и отреден за активна и ползотворна работа ден. Не се изкушавайте за пътувате. Предприемете промени само ако целите ви за постижими. Ако заемате ръководна позиция не мислете, че днес имате право да изисквате от служителите си на работят повече от допустимото, защото някои ще напуснат. Семейните ви отношения се нормализират. Бъдете сговорчиви и тактични с любимите си. Не пропускайте сексуалните удоволствия, за да не си създадете нови проблеми.

ТЕЛЕЦ

Най-добре е, стига да имате възможност, да работите у дома, защото сте податливи на здравословни проблеми и настинки. Тези от вас, които са длъжни да отидат на работното си място, да са предпазливи. Жънете успехи, които дразнят неприятелите ви. И днес се опитат да ви злепоставят. Не пътувайте. Несемейните да очакват предложение за брак. Семейните да се отдадат на интимни мигове. Сексуалните контакти с партньори, към които не изпитвате чувства, ще оставят във вас неприятни спомени.

БЛИЗНАЦИ

През целия ден сте подложени на изпитания. Близките ви постоянно ви засипват с невъзможни искания, които ви изнервят и депресират. Заредете се с добро настроение. Стабилизирайте постигнатото до момента и забравете за начинанията в този ден, дори и да ви изкушават, Меркурий е ретрограден. Старанието ви да сте мили с любимите си хора ще бъде оценено. Вечерта ви очаква романтична среща и приятна изненада. Намерете подходящите думи, за да споделите чувствата си.

РАК

Забравете намерението си да пътувате с вашите близки, защото сте уморени. Напрежението ви вреди. На работното място бъдете умерено активни, за да не дразните околните. Бъдете предпазливи при делови разговори и срещи, ако се налага да ги провеждате в този ден, защото сте разсеяни и може да се провалите или да не чуете важно изказване. Проведете разговор у дома, за да разчупите ледовете, които започват да придобиват огромни размери и да ви отдалечават от любимите ви хора. По-добре се откажете от секса, защото няма да ви достави очакваната наслада.

ЛЪВ

От една страна сте заети със служебни задачи, а от друга искате да си дадете почивка, но това е възможно едва след края на работния ден. Трудно е след отмората предишните дни да се съсредоточите в задълженията си. Избегнете допълнителното напрежение. На работното си място за ваша изненада ще жънете успех. Семейните ви отношения изискват анализ, за да изгладите недоразуменията с брачната си половинка.

ДЕВА

Денят е напрегнат, натоварен с много работа, но ви носи положителни емоции, ако избегнете срещите с приятели и роднини, които са предимно ваши дразнители. Ако се налага да се заемете с нови задачи, не мърморете, а си наложете спокойствие и бъдете отговорни. Обсъдете новите си делови идеи, без да поставяте тяхното начало. Брачният ви партньор е изкушен да ви посети неочаквано на работното място. Не флиртувайте, за да не ви хване на местопрестъплението.

ВЕЗНИ

Позволете си един ден усамотение след почивните дни, особено ако сте успели да си вземете отпуск или работите от къщи. Завършете задачите си до обед, ще се справите, ако сте концентрирани. Разсеяността е врата към грешките. Очаквайте новина за приходи. Оптимистичното ви настроение ще ви помогне бързо да преодолеете трудностите. Отношенията ви с любимите хора са хармонични, но сте в състояние да създадете проблеми, ако сте прекалено мълчаливи вечерта.

СКОРПИОН

Денят е изпълнен с работа, която е свързана предимно със семейството и с покупки на трайни хранителни продукти. Успешното приключване на служебни задачи ви носи признание. На работното място бъдете перфектни, ако искате да получите заслужено поощрение. Бизнесмените днес да не уговарят инвестиции. Следобед посветете времето си на разрешаването на семейни проблеми, които са причината за почти необратимо отдалечаване на брачната ви половинка. Не разчитайте на бързо преодоляване на кризата в отношенията.

СТРЕЛЕЦ

Не се вживявайте в опитите да ви въвлекат с поредните семейните разправии, породени от роднински свади и имотни делби, с които ви занимават в този ден. Бъдете внимателни при среща с делови партньори. Предложение да се включите в нов бизнес изисква да сте предпазливи, за да не се окажете губещи. Ревността на половинката ви днес е предизвикана от ваши действия. По-добре е да запазите спокойствие и да си поговорите искрено преди скандалът да е достигнал необратимата си точка.

КОЗИРОГ

Не се изкушавайте да се намесвате в разговори, свързани с интриги, сриващи нечий авторитет, дори и да ви впечатлява нечия наглост и непочтеност. По-добре е да сте дистанцирани. Намесите ли се ще си спечелите неприятели. Деловите срещи няма да ви донесат успех. Разсеяни сте и е по-добре да не прекалявате с професионалното натоварване, за да избегнете грешките. Отношенията с интимната ви половинка не са хармонични и съсипват желанието ви за работа. Не сте склонни да простите обидните думи.

ВОДОЛЕЙ

Откажете се от планираното пътуване в България, ще съжалите, че сте тръгнали. Причината са капризите на вашите близки. На работното място не спорете заядливо с вашите колеги. Използвайте възможността за запознанства и делово пътуване извън страната, които неочаквано ще ви разкрият нови перспективи за професионална изява. Не сте в състояние да прецените дали критиката на любимите ви хора е във ваша полза. Разправията ви е гарантирана. Със сигурност ще се лишите от сексуалните удоволствия, ако не сведете глава.

РИБИ

Няма да ви подминат трудностите, колкото и да се надявате, особено ако харчите за капризи. На работното си място се заредете с търпение. Вместо да се инатите и да бъдете нервни и избухливи, проявете нужната активност и задълбоченост, за да отхвърлите задачите си и вечерта да си почивате. Любимите ви хора са се отчаяли от нежеланието ви да се приберете рано, защото са ви подготвили приятна романтична вечер. Сексуалните желания на половинката ви се разминават с вашите.